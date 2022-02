SC Riessersee bezwingt Schlusslicht ungefährdet

SCR lässt zahlreiche Chancen liegen

Der SC Riessersee bezwang am Freitagabend das Tabellen-Schlusslicht aus Landsberg ungefährdet mit 5:1. Rückkehrer Christopher Chyzowski konnte direkt treffen.

Garmisch-Partenkirchen – Robin Soudek zählt gemeinhin zu den besten Akteuren des SC Riessersee. Der Tscheche glänzt normalerweise mit starken Sololäufen und schönen Treffern. Am Freitagabend allerdings geriet Soudek auf andere Art und Weise ins Rampenlicht, als er mit Gegenspieler Jussi Nätinnen aneinander geriet. Erst flogen die Helme, dann die Fäuste.

Beide Spieler bekamen auf der Strafbank fünf Minuten Zeit, wieder abzukühlen. Es war für die Zuschauer im Olympia-Eissportzentrum wohl das größte Highlight in einem ereignisarmen zweiten Drittel. Die sportlich starken Momente sparten sich beide Teams, vor allem der SCR, für die anderen Drittel auf. Gegen das Tabellen-Schlusslicht der Eishockey-Oberliga Süd aus Landsberg feierte der SC Riessersee einen ungefährdeten 5:1-Sieg.

SC Riessersee: Robin Soudek erzielt 19. Saisontor

Was er sportlich in petto hat, zeigte Soudek den 583 Zuschauern am Freitagabend glücklicherweise auch noch. Das 2:0 von Michael Knaub legte der Tscheche hinter dem Tor stehend mustergültig vor. Und nach einigen vergebenen Möglichkeiten, trug er sich mit seinem Treffer zum 5:1 dann auch noch selbst in Torschützenliste ein. Es war der 19. Streich Soudeks in dieser Spielzeit.

Eine Spielzeit, an deren Ende es in den Oberligen erneut keine Absteiger geben wird (siehe Lokalsportseite 11). Eine Tatsache, die den Landsbergern sicherlich entgegenkommen dürfte. Nur ganz, ganz selten war an diesem Abend zu erkennen, dass die Mannschaft von Trainer Sven Cuvmann Oberliga-Niveau besitzt. Auf dem Eis ließen die Riverkings den Enthusiasmus ihrer 20 mitgereisten Anhänger vermissen, luden durch krasse individuelle Fehler die Riesserseer zu zahlreichen Torchancen ein.

SC Riessersee: Chancenwucher im ersten Drittel

Einzig: Die Weiß-Blauen zeigten sich vor dem Landsberger Gehäuse alles andere als kaltschnäuzig. Kurios besonders die Szene im ersten Drittel, als es Marlon Wolf, zweimal Knaub und Soudek es viermal innerhalb weniger Sekunden nicht schafften, Gästegoalie Jonas Stettmer zu überwinden. Zu diesem Zeitpunkt stand es noch 0:0 und der SCR betrieb wahren Chancenwucher. Erst Kapitän Florian Vollmer – zuvor selbst zweimal aus aussichtsreicher Position gescheitert – brach den Bann mit seinem 1:0 aus spitzem Winkel. Ärgerlich der 2:1-Anschlusstreffer kurz vor Ende des ersten Drittels. Nach dem 2:0-Sieg in Füssen wäre gegen Landsberg das zweite gegentorlose Spiel in Folge für die Weiß-Blauen absolut möglich gewesen.

So aber wird es eines dieser Spiele sein, an die sich in ein paar Wochen wohl die wenigsten erinnern werden. Einer, der sich erinnern wird, ist Christopher Chyzowski. Nach wochenlanger Pause kehrte der junge Angreifer – genauso wie Filip Hadamczik und Thomas Radu – wieder auf das Eis zurück und belohnte sich für seinen Aufwand mit dem Treffer zum 3:1. Chyzowskis Teamkollege Simon Mayr ließ beim Treffer zum 4:1 Erinnerungen an sein Tor zum 4:3 gegen Rosenheim am ersten Spieltag aufkommen. Wieder startete der Verteidiger über die linke Seite durch, wieder traf er hoch in das kurze Eck, wieder feierte er sein Erfolgserlebnis mit einem Sprung gegen die Bande. Auch er vergab zuvor eine Riesen-Chance. Sei´s drum. Bei einem 5:1-Erfolg ist das Kritik auf hohem Niveau.