Noch eine Watschn für den SCR: Berufsgenossenschaft erhöht Beiträge

Erst der Saisonabbruch, nun der nächste Dämpfer: Der SC Riessersee muss rund 22 000 Euro mehr an Beiträgen an die Berufsgenossenschaft zahlen. Da kommt wenig Freude auf. Zumindest einige Aktionen laufen derzeit sehr gut und spülen Geld in die Kasse. Erste Personalentscheidungen könnte es diese Woche geben.

Garmisch-Partenkirchen – Noch hat Pana Christakakis die endgültigen Zahlen nicht auf dem Tisch liegen. Zu gerne würde er diese denkwürdige Eishockey-Saison 2019/20 bald abhaken können. Sportlich verlief sie mit Licht und Schatten für den SC Riessersee. Zum Ende hin aber mit der Aussicht auf spannende Playoffs samt Heimrecht doch recht erfreulich. Bis dieser Corona-Hammer kam, der alles zerschmetterte, was an Hoffnung da gewesen war. Vielleicht darauf, ein kleines finanzielles Polster für die Zukunft aufbauen zu können. Nichts war’s. Die Pandemie erstickte alle Wunschvorstellungen im Keim. Statt der fünften Jahreszeit kam das Aus, Stillstand im Olympia-Eissportzentrum. Sportverbot für alle.

Acht Wochen später herrscht nach wie vor keine Klarheit, wo es hingeht für die Eishockey-Klubs. „Wir sind nicht schlauer als vielleicht vor drei, vier Wochen“, betont Christakakis, der Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH des Altmeisters. Wann wieder trainiert oder gar gespielt werden kann, steht in den Sternen. „Es wäre schön, von der Politik mal was in diese Richtung zu hören“, stellt er klar. Dass die Gesundheit aller im Vordergrund steht, daran hegt er keine Zweifel. „Das Schlimmste überhaupt wäre jetzt eine neue Corona-Welle.“ Für die Menschen – aber auch für den Klub. Das steht fest. Denn dann würde die Aussicht auf einen Sportbetrieb im Sommer oder Herbst wohl einen groben Dämpfer erhalten. „Es wäre einfach schön, wenn sich alles normalisiert.“

Mit diesem Wunsch steht er keinesfalls alleine da. Denn trotz aller Hindernisse gilt es ja, den SCR für die Saison 2020/21 aufzustellen – wann immer sie über die Bühne gehen mag. Und weil es durch Corona noch nicht genug der Rückschläge gegeben hat, folgte nun noch ein nicht unerheblicher Dämpfer: Die Berufsgenossenschaft (VBG) – die gesetzliche Unfallversicherung – packte bei den Beiträgen ordentlich drauf, diese stiegen um 0,7 Prozentpunkte von 3,9 auf 4,6. Macht in der Summe beim SCR zirka einen Mehraufwand von 22 000 Euro. „Das ist nicht ohne, da schluckst du erst einmal.“

Mit diesem Anstieg sehen sich freilich alle Eishockeyteams konfrontiert – und Begeisterung löst die Steigerung sicher nirgendwo aus. „Es wirkt halt wirklich so, als wenn du nach dem Saisonabbruch noch einmal richtig abgewatscht wirst.“ Das räumt Christakakis offen ein. Einmal im Kalenderjahr ist die Zahlung an die VBG fällig. Die Meldung im April bezieht sich auf das Jahr 2019. Selbstverständlich bot die Genossenschaft eine Stundung an. „Zumindest wir beim SCR sind keine Freunde davon, denn zahlen müssen wir das Geld ja sowieso irgendwann.“

Nur gut, dass viele andere Aktionen der GmbH laufen. 612 seiner Solidaritäts-Tickets hat der SCR verkauft. Macht unterm Strich Einnahmen von rund 8500 Euro. Erfreulich – keine Frage. „Das lässt uns ein wenig aufatmen.“ Auch die jährliche Versteigerung der Spieltrikots aus der abgelaufenen Saison brachte ordentlich Euro ein. Zirka 6500 Euro kamen dadurch zustande. „Die Fans waren wirklich großzügig in diesem Jahr, das hilft uns enorm.“ Absoluter Ausreißer nach oben war das Trikot von Verteidiger Silvan Heiß. Das ging für sage und schreibe 777 Euro weg. „Unglaublich“, kommentiert Christakakis. Offenbar ein Anhänger von außerhalb griff derart tief in die Tasche für das gute Stück mit der Nummer „4“. „Das tut uns gut, erhält uns aktuell unsere Liquidität.“

Und noch eine Aktion hat der Oberligist gestartet: Er ließ Atemmasken mit dem SCR Schriftzug und der Jahreszahl 1923 der Gründung der Eishockey-Abteilung anfertigen. „Wir haben schon rund 250 Vorbestellungen.“ Die Mund-Nasen-Schutzmasken sollen noch in dieser Woche ausgeliefert werden.

Sparpotenzial gibt es derweil nicht allzu viel. Der SCR hat Kurzarbeit angemeldet. Dabei trifft es den Geschäftsführer und den Trainer. Auch auf staatliche Unterstützung baut Christakakis. „Ich habe den Antrag auf Soforthilfe vor drei Wochen gestellt.“ Wie viel der SCR bekommt, hängt von der Zahl der Angestellten ab. Noch ist kein Bescheid da.

Wie es den anderen Oberligisten geht, das kann Christakakis nicht so genau abschätzen. „Ich hoffe, dass alle durchkommen“, sagt er ehrlich, denn eine Liga mit acht oder neun Teams sei kaum zu machen. Dass es den anderen sicher nicht viel besser geht als dem SCR, zeige ihm die Tatsache, dass die Riesserseer als letzter Klub zum Soforthilfe-Antrag griffen. Höchstadt, Regensburg, Memmingen, Rosenheim – aus allen Ecken der Südliga gab es bereits weniger frohe Kunde im Verlauf der vergangenen Wochen.

Beim SCR hofft man auf ein wenig mehr Durchblick in den nächsten Tagen. Dann soll der endgültige Fehlbetrag der abgelaufenen Saison eingegrenzt und beziffert werden können. Noch läuft ein Widerspruch gegen die neuen VBG-Beiträge. „Danach wissen wir mehr.“ Auch in Sachen Personalplanung könnte es in den nächsten Tagen erste Meldungen geben. Schließlich ist mit dem 30. April die Selbstbeschränkung der Oberligisten in Sachen Verpflichtungen abgelaufen.

