Voll auf der Euphoriebremse: SC Riessersee verpatzt Auftakt mit zwei Niederlagen

Von: Oliver Rabuser

Kommt der Puck geflogen: Simon Mayr (l.) und Michael Boehm konnten die Niederlage gegen Höchstadt (im Bild Dimitri Litesov) nicht verhindern. Beim SCR steckt noch ordentlich Sand im Getriebe. © Rabuser

Klare Worte gab‘s nach dem verhagelten Auftakt des SCR in der Oberliga: Trainer Pat Cortina vermisst die kämpferische Komponente

Garmisch-Partenkirchen – Es ist gerade mal das erste Spielwochenende der neuen Eishockey-Saison vergangen und nichts, aber auch wirklich gar nichts Gravierendes passiert. Dennoch hört man beim SC Riessersee nach dem missglückten Saisonstart mit zwei Niederlagen schon ein leichtes Kratzen. Es geht um die Euphorie, die in den Tagen vor dem Auftakt in Rosenheim doch deutlich zu spüren gewesen war. Ein gutes Team auf dem Papier, auf zu neuen Ufern – so hatte sich die Stimmung dargestellt. Drei Tage später schaut es ein wenig anders aus. Nüchtern betrachtet: null Punkte, elf Gegentore in zwei Spielen. Die Gefahr ist groß, dass der Tritt auf die Euphoriebremse ein wenig gewaltiger ausfällt.

Trainer Pat Cortina setzt auf den Faktor Geduld, nimmt aber alle Beteiligten, einschließlich sich selbst, in die Pflicht. „Alle müssen mehr geben, auch ich“, betont der 58-Jährige nach dem ernüchternden 3:5 am Sonntag gegen Höchstadt. „Wir erreichen unser Potenzial noch nicht.“

Inmitten der Saison hätte es wohl Pfiffe gehagelt. Und das vollkommen zu Recht. Schon beim Auftakt an der Mangfall monierte ein Großteil der mitgereisten Fans das wenige Feuer im Spiel der Blauen. Mit Talent alleine kommt man auch in der Oberliga nicht weit. Wie viel passen muss, um am Ende ganz vorne dabei zu sein, sieht man alljährlich an den investitionsfreudigen Rosenheimern. Geld alleine schießt keine Tore, so furchtbar abgedroschen diese Metapher auch sein mag. Namhafte Akteure mit schönen Statistiken oder viel höherklassiger Erfahrung sind kein Garant für den Erfolg. Es braucht Hingabe an das Projekt, mehr Emotion.

Cortina suchte demnach auch gar nicht erst nach Ausflüchten. „Wir wollen spielen, vergessen dabei die kämpferische Komponente.“ Anschauungsunterricht gab es am Wochenende hinreichend. Rosenheim illustrierte, wie stabil man die neutrale Zone verdichten kann. Der SCR fand kaum Wege, die bis in die Bandenecken hinein führen. Und ganz ehrlich: Lubor Dibelkas Doppelschlag war zwar schmuck herausgespielt und abgezockt verwandelt. Aber das ging nur, weil die Starbulls im Mittelabschnitt auf Larifari-Modus umgeschaltet hatten.

Höchstadt indes ließ die Gastgeber mit einer trügerischen 2:0-Führung in die Kabine marschieren. Fraglos war die Co-Produktion von Dibelka und Kevin Slezak beim Führungstreffer ein Anzeichen für die spielerische Qualität. Auch Robin Soudek, der im Powerplay aus der Halbdistanz verdeckt auf 2:0 erhöhte, erfüllte die Norm. „Nicht ganz verdient“, würdigte Cortina auch die Leistung der Gäste, die sich den SCR aber ab dem zweiten Abschnitt mit viel Cleverness und feiner Klinge zurechtlegten. Mit kleinen versteckten Fouls begannen sie zunächst zu provozieren. Beim SCR wurde der Stock hingegen immer dann eingesetzt, wenn einer der beiden Unparteiischen die Szene im Blick hatte. „Das zweite Drittel war nicht diszipliniert von uns“, moniert Cortina. „Höchstadt war cleverer.“ Ganz bitter: Zum Ende fing sich der SCR zunächst den Ausgleich ein, dann wurde dem HEC vier Sekunden vor Ende des Mittelabschnitts das 3:4 aufgelegt, obgleich der Puck sicher in SCR-Händen schien. Zuvor vergab Jan Pietsch frei vor Benjamin Dirksen das sichere 4:3.

Ob sich die Euphoriebremse nun kurzfristig wird lösen lassen, oder sich die Probleme im Riesserseer Getriebe verfestigen, hängt direkt von den kommenden Partien gegen Landsberg und in Peiting ab. Zwei Teams, die man im Saisonverlauf grundsätzlich hinter sich lassen möchte. Das Steigerungspotenziel ist enorm: „Wir haben uns vielleicht auf dem Papier verstärkt, aber unsere Identität noch nicht gefunden“, stellte Cortina fest. Da liegt er sicher nicht falsch.