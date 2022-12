Noch kein Spitzenteam

Das einzige Jubel an diesem Abend: Christopher Chyzowski (r.) erzielt den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3 für den SCR. © Oliver Rabuser

Der SC Riessersee verliert Oberland-Derby gegen die Starbulls Rosenheim mit 1:5. Dabei wurde deutlich, was dem SCR fehlt, um zur Ligaspitze zu gehören.

Garmisch-Partenkirchen – Zwei Parts haben am Mittwochabend das Prädikat Spitzenniveau verdient gehabt: Die Kulisse mit 3023 Zuschauern im Olympia-Eissportzentrum und die Starbulls Rosenheim. Nicht aber der SC Riessersee. Der SCR lieferte keinesfalls eine schwache Partie bei der 1:5-Niederlage ab, doch es fehlen schlicht noch ein paar Attribute, um sich zur absoluten Spitze der Oberliga Süd zählen zu können.

Kevin Slezak fehlt in der Top-Reihe

Angefangen hatte alles wie ein typisches Spitzenspiel: verhalten. Beide Team waren auf Sicherheit bedacht, vermieden das Forechecking mal ganz, mal ging ein Akteur zaghaft vor. Kontrolle war das Zauberwort. So verbuchten die Gäste erst in Minute fünf eine Halbchance, der SCR wartete, bis Aziz Ehliz bei Minute neun mal aus der Distanz die Fertigkeiten von Starbulls-Goalie Andreas Mechel überprüfte. Ehliz war es, der sich immer mal wieder mit Anselm Gerg abwechselte, die durch den krank fehlenden Kevin Slezak entstandene Lücke in der Reihe mit Robin Soudek und Lubor Dibelka zu füllen. Das funktionierte nicht wirklich, keiner von beiden konnte den Ex-Rosenheimer ersetzen. Somit waren die Gastgeber ihrer stärksten Waffe beraubt. Spiegelte sich nach zwölf Minuten auch auf der Anzeigetafel wider. Ein verdeckter Schuss wurde von Travis Oleksuk entscheidend abgefälscht – 0:1. Kurz vor Ende des Drittels beendete Thomas Schmid mit einem symbolhaften Open-Ice-Hit ein starkes Unterzahlspiel der Gastgeber. Aber kaum ging es im Fünf-gegen-fünf weiter, klingelte es im SCR-Kasten – 0:2 durch Mike Glemser.

SCR besser, aber Rosenheim erzielt die Tore

Abschnitt zwei ging los wie der erste: intensiv aber verhalten. Änderte sich nach rund sechs Minuten. Die Weiß-Blauen brachten nun Härte mit einigen Checks rein sowie Forechecking und Tempo. Doch mitten in der Drangphase zeigte Rosenheim seine Klasse. Schneller Konter, schon stand es 0:3. Die Antwort der Riesserseer: Zunächst ein kläglich vergebener Konter in 3:1-Überzahl durch Sam Verelst, dann aber nach wildem Gestochere der Anschlusstreffer von Christopher Chyzowksi. Neue Hoffnung für die Gastgeber? Kurzzeitig. Die Starbulls schwammen mächtig, aber deren Rettungswesten war die mangelnde Effektivität des SCR. Exemplarisch dafür scheiterte Moritz Israel frei vor Mechel. Und als Nackenschlag oben drauf setzte es noch das 1:4 durch Manuel Strodel. Warum? Weil an diesem Abend einmal mehr sichtbar wurde, was den Garmisch-Partenkirchnern noch fehlt, um ein echtes Spitzenteam zu werden: Effektivität in der Offensive und eine stabile Passqualität im Spielaufbau.

Der Wille war da, Rosenheim aber schlicht besser

Immerhin ließen die Weiß-Blauen nicht wie im Heimspiel gegen Bad Tölz den Willen vermissen. Sie kämpften, das war auch im Schlussdrittel nicht anders, doch mehr halt auch nicht. In solchen Spielen braucht es Akteure, die herausragen, die der Partie ihren Stempel aufdrücken, die ihr Team anführen, die die Mitspieler mitreißen. So jemand fehlte bei den Gastgebern. Hatte Rosenheim beispielsweise mit Manuel Strodel, der zwei Treffer selbst erzielte und einen weiteren vorbereitete – den zum 1:5. Das war das Tor, das dem SCR endgültig den Stecker zog, auch das letzte Fünkchen Hoffnung auf den Derby-Sieg erstickte. Anschließend stellte sich nur noch die Frage nach dem Endergebnis, nicht mehr, wer die Punkte einsacken sollte. Doch es blieb bei dem etwas zu hoch ausgefallenen Resultat. Zugleich spiegelte es den Stand der Dinge bestens wider: Der SC Riessersee ist im Jahr 2022 kein Spitzenteam.