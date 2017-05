SCR: Regan fühlt sich wohl im kalten Wasser

Doppelfunktion war nicht möglich

von Christian Fellner schließen

Viele Abläufe sind neu, die Arbeit nicht gerade wenig. Der SCR-Sportdirektor Tim Regan hatte bisher noch kaum Zeit zum Überlegen. Aber er stellt sich der Aufgabe.

Garmisch-Partenkirchen – Die Stupser ins kalte Wasser – Tim Regan haben sie bisher stets gut getan. Sein Aufbruch nach Europa Mitte der 1990er-Jahre entwickelte sich zum Erfolg. 20 Saisons spielte er eine gute Rolle, wo immer der US-Amerikaner von der Ostküste auftauchte. Bis auf einen kurzen Insolvenz-Fluch – der nun 43-Jährige erlebte so manche Pleite in Serie – kam er stets gut durch, war überall Publikumsliebling, für die Gegner eine Reizfigur aufgrund seiner kompromisslosen Spielweise.

2015 die nächste Herausforderung: Nach vier Jahren als Kapitän beim SC Riessersee hievte ihn Ex-Manager Ralph Bader auf den Trainerstuhl. Nun folgte Stufe drei: vom Coach zum Sportdirektor. „Ich glaube, ich realisiere das alles erst später“, sagt Regan zu der neuerlichen Veränderung. „Es ist wie damals vom Spieler zum Trainer, da hatte ich auch keine Zeit zum Überlegen, das kam alles sehr überraschend.“ Die Arbeit sei nicht gerade wenig, die er nun zu verrichten habe. Viele Abläufe sind für ihn neu. Regan aber stellt sich der Aufgabe, die vorerst für ein Jahr fixiert ist: „Ich habe eine Verantwortung und eine Verpflichtung meinem Herzensverein gegenüber“, betont er klar. „Ich muss zeigen, dass es klappt.“

Der erste Erfolg, den er verbuchen kann: das Engagement von Trainer Toni Söderholm. „Da waren viele Kandidaten, die nach Garmisch-Partenkirchen wollten“, verrät der Sport-Verantwortliche. „Aber Toni war auch mein Wunschkandidat.“

Es gibt nicht wenige, die Regan gerne weiter auf dem Posten des Coaches gesehen hätten. Christian Winkler ist so einer. Der Geschäftsführer beim Kooperationspartner EHC Red Bull München macht daraus auch keinen Hehl: „Mein Wunsch war Tim Regan, weil es mit ihm sehr gut geklappt hat. Er hat unserer Spieler besser gemacht.“ Doch kann er die Argumentation auch nachvollziehen, dass die Jobs als Trainer und Sportdirektor in einer Person nicht machbar sind. „Das geht nicht, und das ist auch richtig so.“ Auch ein Grund, warum der DEL-Champion am Ende seinen Entwicklungscoach Söderholm für den SCR freigab.

Und Regan hat beim Zweitligisten ja nicht nur die Aufgabe, nach dem Wohl des Profiteams zu sehen. Das Aufgabefeld beschreibt GmbH-Chef Udo Weisenburger näher: „Tim ist auch verantwortlich für Scouting sowie für die Zusammenarbeit mit dem Nachwuchs beim SCR. Das ist in einer Doppelfunktion nicht möglich.“

Derzeit geht es noch darum, den Kader zu vervollständigen. Einige wenige Verträge gilt es zu fixieren. Michael Rimbeck ist ein Kandidat, dazu kommen die jungen Spieler wie Valentin Gschmeißner, Philipp Wachter oder Nick Endreß. Und dann muss noch eine wichtige Stelle besetzt werden: die vierte Ausländerposition neben Jared Gomes, Mattias Beck und Louke Oakley. „Wir haben uns noch nicht entschieden, ob Stürmer oder Verteidiger“, sagt Regan. Aus Bad Nauheim kam zuletzt das Gerücht, der schwedische Verteidiger Joel Johansson sei ein Kandidat in Garmisch-Partenkirchen. Der Sportdirektor grinst nur bei diesem Namen – und lässt nichts raus. Verschwiegen ist er schon.