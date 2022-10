SCR schießt sich den Frust von der Seele

Von: Patrick Hilmes

Hatten gut lachen an diesem Abend: Lukas Koziol (l.) freut sich mit Sam Verelst und Alexander Höller (r.) über das Schützenfest gegen Landsberg. © Oliver Rabuser

Der SC Riessersee fegt nach gemächlichem Beginn über Landsberg hinweg. Am Ende feiert der SCR seinen ersten Saisonsieg in der Oberliga Süd gegen am Ende völlig überforderte Landsberger - 8:1.

Garmisch-Partenkirchen – Das Ziel des SC Riessersee vor dem Heimspiel gegen den HC Landsberg am Freitagabend war: Die beiden Pleiten zu Saisonbeginn vergessen zu machen. Das gelang vortrefflich, weil der SCR nach gemächlichem Beginn zu seinem Spiel fand und der Gegner an diesem Abend ein dankbarer war. So konnten die Riesserseer einen deutlichen 8:1-Erfolg feiern.

Schnell muss es gehen

Direkt von Beginn an machte vor allem die Reihe mit Kevin Slezak, Robin Soudek und Lubor Dibelka Laune, aber eben nicht das 1:0. Doch sie zeigte gleich, wie es gegen tief und kompakt stehende Landsberger funktioniert: schnell und direkt. Das probierten auch Tobias Kircher und Simon Mayr, aber den Abschluss von Christopher Chyzowski lenkte Landsbergs Goalie noch auf das eigene Tornetz. Als es ein drittes Mal schnell ging, stand es danach 1:0 für die Gastgeber. In Überzahl bediente Ryker Killins mit einem scharfen Pass durch des Gegners Beine Alexander Höller, der direkt zu Luca Allavena in die Box ablegte.

Nun hatte eigentlich jeder im Olympia-Eissportzentrum gesehen, wie Landsberg zu knacken war, jedoch auch der HC selbst. Der verdichtete den Abwehrverbund anschließend noch weiter und der SCR fand keine Lücken mehr, spielte selbst aber auch bis weit ins zweite Drittel hinein zu statisch.

Erst Probleme, dann platzt der Knoten beim SCR

Doch kaum ging es mal wieder mit Tempo von hinten nach vorne, taten sich erneut Lücken auf. Höller legte in den Lauf von Lukas Koziol, der eiskalt vor dem Tor blieb – 2:0. Wenig später dachte sich Uli Maurer wohl: Ich steh zwar nicht gut zur Scheibe, hab’ aber freie Schussbahn. Abgezogen, Höller hielt den Schläger rein, 3:0. Die Vorentscheidung? Dachten sich die Riesserseer, schon waren sie einen Moment unaufmerksam, da war Adriano Carciola bereits auf und davon und verkürzte für Landsberg. Die komfortable Drei-Tore-Führung war aber wieder schnell hergestellt, weil auf der Gegenseite die Gäste komplett Jan-Niklas Pietsch aus den Augen verloren. Nicht aber Slezak, der bediente Pietsch und der SCR-Verteidiger hatte massig Zeit, um auf 4:1 für Riessersee zu stellen.

Acht verschiedene Riesserseer Torschützen

Deutlicher Rückstand vor den Schlussdrittel: Da dürfte man doch eigentlich einen Sturmlauf der Gäste erwarten. Der blieb aber aus. Hingegen blieben die Landsberger ihrer Linie treu und verteidigten mit Mann und Maus. Funktionierte bis sechseinhalb Minuten vor Schluss ganz gut. Dann aber – wie sollte es an diesem Abend auch anders gehen – zündete Pietsch auf der Außenbahn den Turbo und sah Maurer in der Mitte. Die Fans feierten noch auf den Rängen das 5:1, da stand es schon 6:1, diesmal war Slezak der Vollstrecker. Nun war der Widerstand der Gäste vollends gebrochen und die Garmisch-Partenkirchner hatten noch Lust auf mehr. Treffer Nummer sieben ging auf das Konto von Chyzowski, Nummer acht auf das von Soudek – mit Unterstützung eines Schlittschuhes seines Gegenspielers. Dann hatte die Schlusssirene ein Erbarmen mit den Gästen und erlöste sie mit ihrem Ertönen. Zugleich beendete sie einen Auftritt der Riesserseer, der Lust auf mehr macht. Zwar ging es gemächlich los, was sicherlich auch an dem missratenen Saisonauftakt lag. „Aber wir haben uns dann von Minute zu Minute gesteigert“, betonte Co-Trainer Anton Raubal auf der Pressekonferenz. Die Offensive konnte an diesem Abend glänzen – acht verschiedene Torschützen –, die in den ersten beiden Spielen anfällige Defensive (elf Gegentore) zeigte sich stabil. Doch fairerweise muss man sagen, dass schwache Landsberger an diesem Abend für die Abwehr auch keine wirkliche Herausforderung waren.

So konnte Raubal zum Schluss noch den in Kanada weilenden Chef-Coach Pat Cortina beruhigen. „Pat, du brauchst dir keine Sorgen machen, wir haben hier alles im Griff.“