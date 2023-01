Platz vier gefestigt

Von: Patrick Hilmes

Eine der entscheidenden Komponenten für den Sieg: Der SCR – hier mit Ville Hyvärinen (l.) – gewinnt in Höchstadt die Zweikämpfe an den Banden. © Andreas Klupp

Dank starker Defensivleistung gewinnt der SC Riessersee souverän mit 5:2 beim Höchstadter EC. SCR-Coach Pat Cortina musste seine Worte vom vergangenen Freitag somit nicht bereuen.

Höchstadt – In der Regel lobt Pat Cortina seine Mannschaft ungern nach einem Spiel, denn in der darauffolgenden Partie vergeigen es seine Mannen vom SC Riessersee dann häufig. Dennoch war er stolz auf sein Team nach der knappen Niederlage gegen Spitzenreiter Weiden am vergangenen Freitag und tat das auch öffentlich kund. Und da Ausnahmen bekanntlich die Regel bestätigen, musste er am Sonntag seine Worte nicht bereuen. Hingegen sagte Cortina: „Ich bin heute ein zweites Mal stolz.“ Denn der SCR zeigte eine starke Leistung beim Höchstadter EC und siegte mit 5:2.

Höchstadt mit der ersten Chance, SCR mit dem ersten Treffer

Es war eine wichtige Partie, schielen beide Kontrahenten doch auf Platz vier, der in der ersten Playoff-Phase demjenigen das Heimrecht beschert. Die Gäste zeigten schnell, dass sie diese Position unbedingt verteidigen wollten. Wobei Höchstadt die erste Chance des Spiels hatte. Da aber SCR-Goalie Daniel Allavena direkt hellwach war, trauerte HEC-Teammanager Daniel Tratz dieser Szene hinterher nach: „Gehen wir da mit 1:0 in Führung, wäre das Spiel vielleicht ganz anders verlaufen.“ Doch getreu Lothar Matthäus berühmten Satz – „Wäre, wäre, Fahrradkette“ – waren es die Garmisch-Partenkirchner, die ihren Stempel auf die Partie drückten. Und das ab Minute sieben: Gerade hatten die Gäste eine Unterzahl schadlos überstanden, da bediente Sam Verelst den sträflich freien Alexander Höller – 1:0 für den SCR.

Ein Tor der Weiß-Blauen schöner als das andere

Anschließend schraubten die Weiß-Blauen ihre Statistik im Powerplay wieder nach oben. Hatten sie gegen Weiden keine dieser Gelegenheiten nutzen können, war es am Sonntag Kevin Slezak, der das 2:0 erzielte. War schon ein schöner Treffer. Noch schöner machte es kurz vor der Drittelpause Tobias Kircher. Einen als Aufsetzer gespielten Pass von Verelst hämmerte Kircher aus der Luft in die Maschen. An Qualität mangelte es auch dem vierten Treffer der Gäste nicht. Diesmal war die Paradereihe am Werk. Blitzschnell lief die Scheibe von Lubor Dibelka auf Slezak, der direkt weiter an Robin Soudek gab – 4:0 für den SCR.

„Garmisch ist nicht wirklich mein Ex-Verein. Ich bin Tölzer. Da herrscht mehr Hass als Liebe.“

Höchstadt war heillos überfordert, sendete aber in Minute 26 mit dem Anschlusstreffer ein Lebenszeichen. Kümmerte die Riesserseer nur herzlich wenig. Unbeeindruckt vom Gegentor belagerten sie das Höchstadter Gehäuse, bombierten es mit einem Schuss nach dem anderen. Aber erst in Minute 38 flog mal wieder eine Scheibe ins Netz. Wieder war es Dibelka, der Slezak bediente. Der wiederum schlenzte die Scheibe mustergültig ins lange Eck zum 1:5. Anschließend wurde Tom Horschel, Ex-Riesserseer, zum Pauseninterview gebeten. Und entsprechend des Spielstandes hatte der den Kaffee auf. „ Eigentlich wollten wir uns revanchieren für das 0:8 zuletzt, aber es fehlt an allem.“ Noch angesprochen darauf, dass es gegen seinen ehemaligen Klub geht, antwortete Horschel: „Garmisch ist nicht wirklich mein Ex-Verein. Ich bin Tölzer. Da herrscht mehr Hass als Liebe.“

SCR hinten und vorne stark

Horschel dürfte auch durch das Schlussdrittel nicht beruhigt worden sein. Zwar gewannen dies die Gastgeber, jedoch lediglich mit 1:0 und kamen entsprechend nie in die Nähe, das Spiel noch drehen zu können. Somit feierte der SCR den zweiten Sieg gegen die Höchstadter binnen kürzester Zeit. Warum? Weil einmal mehr sichtbar wurde, über welch Klasse der SCR in der Offensive verfügt. „Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen“, sagte Cortina. Zum anderen, weil die Weiß-Blauen sich unnachgiebig in der Defensive präsentierten, den Höchstadtern kaum mal eine Chance gönnten, insbesondere bei den Zweikämpfen an den Banden die Scheibe immer wieder klärten oder gewannen. Und so konnte Cortina zu Recht ein zweites Mal an einem Wochenende stolz auf seine Mannschaft sein.