SC Riessersee stellt sich neu auf - mit einem Förderverein

Ein glückliches Händchen werden die Verantwortlichen des SC Riessersee auch in Zukunft brauchen – (v.l.) Markus Schwinghammer, Uli Maurer, George Kink und Christian Schwinghammer beim Roulette im Rahmen des Sponsorenabend in der Garmisch-Partenkirchner Spielbank.

Frist wurde eingehalten

von Christian Fellner schließen

Ein frisch saniertes Unternehmen: Der SCR hat die Weichen für die Zukunft gestellt. Einen Wermutstropfen gibt‘s trotzdem.

Garmisch-Partenkirchen – Der 30. April war ein wichtiger Stichtag für die Verantwortlichen des SC Riessersee. Bis zu jenem Dienstag mussten sie die Weichen für die Zukunft gestellt haben, mussten wissen, wie es strukturell weitergeht. Und sie mussten es nicht nur wissen, sondern umgesetzt und notariell beglaubigt haben. Sonst wäre die Rückgabe der Anteile von Udo Weisenburger an der SCR-Vermarktungs-GmbH hinfällig gewesen. Die Frist hat das neue Team an der Spitze eingehalten. „Sonst hätten wir Udo Weisenburger ein frisch saniertes Unternehmen zurückgegeben“, verweist Christian Schwinghammer auf den Ernst der Lage. Und das wollte keiner der Beteiligten. Ein Förderverein „als Trägerverein für die GmbH-Anteile“, so erklärt es Andreas Wieland, der kaufmännische Leiter im Führungsteam, sowie ein Beirat in der weiter existierenden GmbH um Geschäftsführer Pana Christakakis bildet ab sofort das Konstrukt für die Zukunft des SCR.

Der Notar hat seinen Stempel draufgesetzt, der Verein ist im Registergericht eingetragen – damit ist der Startschuss für den neuen SC Riessersee nun endgültig gefallen. Einen Wermutstropfen allerdings gibt es bei aller Zuversicht. Derzeit hält der Förderverein nur 90 Prozent der bisherigen GmbH-Anteile. Denn Klaus Springer, zweiter Gesellschafter neben Weisenburger, weigert sich bisher, seine zehn Prozent an den Verein zu übertragen. „Wir sind sehr enttäuscht“, sagt Schwinghammer offen, „da er es uns eigentlich zugesichert hatte.“ Doch das Wort war in diesem Fall nicht viel wert. Denn im Gegensatz zu Weisenburger, der eine Abtretungserklärung notariell beurkundet abgab, ließ Springer keine Taten folgen. „Er hat uns angeboten, die Anteile abzulösen“, verrät Schwinghammer. Das kam für die Verantwortlichen nicht in Frage. „Also haben wir gesagt: ,Okay, dafür musst Du bei uns mitarbeiten’.“ Ein Risiko bestehe durch Springer nicht. Das stellt Wieland klar heraus. „Laut der Satzung der GmbH braucht es für Beschlüsse eine Zweidrittel-Mehrheit, diese liegt immer beim Förderverein.“ Ärgerlich sei es dennoch. „Aber wir versuchen, konstruktiv mit ihm zu arbeiten“, verspricht Schwinghammer.

Weg vom Einzelunternehmertum

Als weiteres Kontrollorgan bleibt in der SCR-Vermarktungs-GmbH der Beirat bestehen, den die damalige Rettergruppe um die Brüder Christian und Markus Schwinghammer sowie Marcus Wolsdorf im Planinsolvenzverfahren installiert hatten. Das Gremium soll die Geschicke der Spielbetriebsgesellschaft überwachen sowie Geschäftsführer Christakakis unterstützen – „wie ein Aufsichtsrat in der AG“, konkretisiert Wieland.

Dass alles seine Zeit brauchte, liegt auch an der Vielzahl der Möglichkeiten, die es für eine neue Rechtsform oder ein anderes Konstrukt gab. „Ursprünglich hatten wir überlegt, die GmbH-Anteile wieder beim Eishockey-Verein anzusiedeln“, erklärt Wieland. Also beim Nachwuchs, so wie es bis Anfang der 1990er-Jahre der Fall gewesen ist, ehe der Profispielbetrieb durch die GmbH ausgegliedert wurde. Doch Vorsitzender Dr. Martin Fleckenstein zeigte sich wenig begeistert. „Er sagte dann, lass’ und abwarten, wie sich alles entwickelt.“ Wieland und Co. haben Verständnis dafür. „Ob es irgendwann einmal so kommt, lassen wir mal offen“, fügt Schwinghammer an. „Wichtig war für uns erst einmal, dass wir von diesem Einzelunternehmertum wegkommen.“

Ideen hatte Steuerfachmann Wieland in der Folge viele – ein KG-Modell beispielsweise, wie es Fußball-Bundesligist Dortmund pflegt. „Aber das war alles zu kompliziert für das Eishockey des SCR in der Oberliga.“ Die Entscheider wählten letztlich die Vereinslösung. „Die gibt es vielfach im Sport und in der Kultur.“ Der Förderverein erhielt sogar die Gemeinnützigkeit. Bis Saisonstart im kommenden Herbst soll die erste Mitgliederversammlung über die Bühne gehen, in der dann der Vorstand erstmals gewählt wird. Wie genau die Formalitäten zur Mitgliedschaft aussehen werden, das müssen die Verantwortlichen noch im Detail ausgestalten.

Die Besetzung

Fix ist bis dato, wer die Positionen besetzen soll: Christian Schwinghammer übernimmt den Vorsitz, Unternehmer Uwe Sengele, ebenfalls Unterstützer in der schwierigen Phase, gibt den Stellvertreter. Als Schatzmeister fungiert Wieland, als Schriftführer und PR-Mann Wolsdorf. Zudem gibt es einen Ausschuss, in dem Markus Schwinghammer sowie die heimischen Geschäftsleute Uwe Meier und Christian Wolf sitzen, obendrein aber auch Fleckenstein als fester Vertreter des Eishockey-Klubs. „Der Schulterschluss mit dem Nachwuchs ist uns sehr wichtig“, betont Wieland und bezeichnet das Verhältnis als „bestens“. Der Beirat der GmbH ist personell im Grunde fast identisch besetzt mit den Brüdern Schwinghammer, Fleckenstein, Wieland und Wolsdorf.

Schwinghammer gefällt das neue Konstrukt sehr gut. „Wichtig ist vor allem, dass es Menschen machen, die es gerne tun.“ Beim SCR nach dem DEL2-Aus in diesem Umfang eingestiegen zu sein, bereut der Unternehmer bisher keinesfalls. „Ich denke, mein Bruder und ich, wir hätten uns jetzt geärgert, es nicht getan zu haben.“