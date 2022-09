Dasselbe Drehbuch, anderes Ende

Von: Patrick Hilmes

Zu selten angesichts diverser Chancen gelang es dem SC Riessersee Leipzigs Goalie Patrick Glatzel zu überwinden. In dieser Szene schaffte es Uli Maurer (im Hintergrund) und erzielte das 1:1. © Peter Volk

Der SC Riessersee kassiert im Testspiel gegen die EXA Icefighters Leipzig eine unnötige Niederlage nach Penaltyschießen, denn der SCR ist über weite Strecken die bessere Mannschaft.

Garmisch-Partenkirchen – Déjà-vu der schnellen Art. Binnen drei Tagen traf der SC Riessersee in einem Testspiel auf die EXA Icefighters Leipzig. Wieder waren die Weiß-Blauen den Gästen überlegen, sie mussten wieder einem Rückstand hinterherlaufen, wieder glichen sie aus, wieder ging es in die Verlängerung und auch ins Penaltyschießen. Doch das Ende war diesmal ein anderes. Riessersee zog mit 3:4 den Kürzeren.

Die zweite Testspielpleite war auch dem geschuldet, weil Pat Cortinas Vorhersage eintrat. Der SCR-Coach wollte in den Duellen mit Leipzig experimentieren, verschiedene Systeme ausprobieren. Entsprechend warnte er im Vorfeld, dass Chaos auf dem Eis herrschen könnte. War auch der Fall, lag aber weniger daran, dass die Gastgeber mal mit einem, mal mit zwei Spielern aggressives Forechecking betrieben, mal den Gegner erst in der neutralen Zone empfingen. Vielmehr war das Chaos den Konzentrationsmängeln seiner Spieler geschuldet. Es entwickelte sich zwar ein ganz ansehnliches Spielchen, aber glänzen konnte es nicht. Dafür agierte der SCR zu schlampig im Passspiel, zu ungenau im Abschluss und ohne das richtige Timing im Forechecking. Leipzig derweil setzte mit seinem Mini-Kader – fünf Verteidiger, neun Stürmer – auf eine Mauertaktik, zog sich immer wieder in Windeseile mit fünf Mann zurück ins eigene Drittel. Funktionierte aus Sicht der Gäste, lag aber auch an der fehlenden Präzision der Garmisch-Partenkirchner. Entsprechend stand es 0:0 nach Drittel eins.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts notierte sich Cortina mit mürrischem Blick das 0:1. Leipzig traf in Überzahl. Die Mimik des SCR-Trainers entspannte sich aber schnell wieder, weil Uli Maurer auf 1:1 stellte. Rund neun Minuten später huschte ihm ein Grinsen übers Gesicht, weil er etwas sah, das genau seinem Geschmack entsprach. Der SCR machte es mal schnell von hinten raus. Mit zwei Kontakten über zwei Stationen landete die Scheibe bei Robin Soudek und der markierte nüchtern das 2:1. Hinter dem Zeitnahmetisch feierte Pana Christakakis den Treffer mit einem explosivem Jubel.

Ähnlich gestenreich aber mit völlig anderer Intention dabei agierte der Geschäftsführer des SCR in der Verlängerung. Moritz Israel kassierte nach einer unübersichtlichen Aktion inklusive Klinsch mit Leipzigs Willy Rudert eine Fünf-Minuten- plus Matchstrafe. Das brachte Christakakis zum Überkochen. Wütend schlug er gegen die Plexiglasscheibe und wetterte in Richtung des Schiedsrichtergespanns um Vladislav Gossmann: „Jedes Jahr derselbe Scheiß mit dir!“ Danach musste Christakakis das Stadion verlassen und der SCR im Drei-gegen-vier die finalen zwei Minuten bestreiten. Zuvor hatte Leipzig – erneut in Überzahl – das 2:2 markiert und auch das 3:2 von Israel egalisiert.

In der Verlängerung wehrten sich die Riesserseer dann nach Kräften und hielten die Gäste geschickt vom eigenen Tor weg. Somit musste wie bereits am Freitag in Leipzig das Penaltyschießen entscheiden. Auch in dem schien zunächst das Drehbuch vom Freitag kopiert worden zu sein. Der erste Riesserseer Schütze – diesmal Kevin Slezak – traf. Zwei Leipziger scheiterten an SCR-Goalie Michael Boehm, doch der dritte war erfolgreich. Ebenso der fünfte, während für die Gastgeber Alexander Höller, Lubor Dibelka, Uli Maurer und Soudek vergaben.

Schlussendlich kassierten die Riesserseer eine vermeidbare Niederlage. Denn Chancen kreierten sie auch gegen die Defensivkünstler aus Leipzig genügend.