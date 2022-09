Ein Schritt dahinter

Von: Patrick Hilmes

Hatten am Freitag mehr zu jubeln als am Sonntag: Die SCR-Spieler Sam Verelst und Thomas Schmid (r.). © Volk

Während der SC Riessersee erst sein zweites Testspiel bestritt, war es für die Starbulls Rosenheim bereits das sechste. Das wurde auf dem Eis deutlich, Rosenheim war das eingespieltere Team und siegte mit 3:2.

Rosenheim – Was es bedeutet, wenn ein Team bereits eingespielt ist, wurde am Sonntag beim Testspiel zwischen den Starbulls Rosenheim und dem SC Riessersee deutlich. Während die Partie für die Gastgeber von der Mangfall bereits Test Nummer sechs darstellte, trat der SCR in seiner neuen Formation erst das zweite Mal an. Das Resultat: eine verdiente 2:3-Niederlage für die Weiß-Blauen.

Warum verdient? Weil die Starbulls 40 Minuten lang die bessere Mannschaft auf dem Eis waren. „Man hat einfach von Beginn an gemerkt, dass Rosenheim schon ein bisschen weiter ist, dass sie schon sehr gut harmonieren“, berichtet SCR-Co-Trainer Anton Raubal. Während der SCR noch seinen Rhythmus suchte, kombinierten die Gastgeber munter und setzten die Weiß-Blauen unter Druck. Allen voran Goalie Daniel Allavena war es zu verdanken, dass es nach Drittel eins noch 0:0 stand.

Zwei Unachtsamkeiten, schon liegt der SCR 0:2 hinten

Das änderte sich im zweiten Spielabschnitt, weil sich die Gäste zwei Unachtsamkeiten erlaubten. Nummer eins nutzte Marc Schmidpeter, Nummer zwei Michael Knaub, der in der Vorsaison noch das Riesserseer Trikot trug. Raubal merkte in dieser Phase nicht nur, dass Rosenheim schon ein paar mehr Spiele bestritten hat, sondern auch, dass seine Mannen sieben Tage am Stück geschuftet hatten. „Wir waren einfach mental und körperlich einen Schritt dahinter.“ Zudem fing sich der SCR kurz nach Beginn des Schlussdrittels Gegentreffer Nummer drei.

Und dennoch sprach Raubal seinen Spielern im Anschluss ein Lob aus: „Wir haben hart gearbeitet, haben phasenweise gutes Eishockey gespielt und nicht aufgegeben.“ So verkürzte der SCR zum Ende hin noch durch die beiden Zugänge Lukas Koziol und Ryker Killins auf 2:3.