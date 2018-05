Weisenburger kündigt Bewerbung für DEL2 und Oberliga an

Eishockey

Zweite Liga - ja oder nein? Das entscheidet sich beim SC Riessersee an diesem Donnerstag.

+++ Update 12.30 Uhr +++

Nun also doch: Der SC Riessersee bewirbt sich in der kommenden Saison für die DEL2. Das bestätigte Geschäftsführer Udo Weisenburger dem Radiosender Antenne Bayern, der sein Interview dem Merkur zur Verfügung gestellt hat. „Wir haben uns entschlossen, die Lizenz-Unterlagen bei der DEL2 abzugeben“, sagt der Grainauer.“ Wahrscheinlich werde sich der SCR auch für die Oberliga bewerben, kündigte Weisenburger an. „Wir möchten zweigleisig fahren.“ Er bestätigte, dass es tatsächlich eine Gruppe im Hintergrund gibt, die „Tag und Nacht an einer Lösung arbeitet“ und diese zum gegebenen Zeitpunkt präsentieren möchte. Nur jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt, um mehr Infos preis zu geben. Für ein Interview war Weisenburger danach nicht mehr zu erreichen. Sein Handy blieb abgeschaltet.

+++Update 12 Uhr: Noch keine Unterlagen im Liga-Büro +++

Noch wartet Rene Rudorisch auf eine Nachricht aus Garmisch-Partenkirchen. Stand Donnerstag, 12 Uhr, sagt der Geschäftsführer der DEL2: „Ich habe keine Unterlagen vorliegen, aber der Tag hat 24 Stunden.“ Er traut sich nicht abzuschätzen, ob der SC Riessersee sich in den kommenden Stunden für die Zweite Liga bewirbt. Dafür hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen zu viel am Standort getan. Der Liga-Chef betont aber: „Ich glaube, dass alles versucht wird.“ Im Fanlager des finanziell angeschlagenen Klubs hatte es großen Aufruhr gegeben nach einem Beitrag des Radiosenders Antenne Bayern, der von einer beantragten Zweitliga-Lizenz berichtet hatte.

Garmisch-Partenkirchen – Was passiert an diesem Donnerstag? Das fragen sich viele Fans des SC Riessersee. Die Bewerbungsfrist für die DEL2 läuft ab. Dann wird sich möglicherweise zeigen, was an den Gerüchten dran ist, dass sich im Hintergrund eine Gruppe gebildet hat, die die Situation des angeschlagenen Eishockey-Klubs durchleuchtet – und unterstützen möchte.

Derweil reagiert Eishockey-Deutschland überrascht auf die Nachricht, dass der SCR wohl auf die Lizenz in der DEL2 verzichten wird. Volker Schoch, Geschäftsführer von Finalgegner Bietigheim, kann es nicht fassen. „Ich wünsche mir, dass der Standort erhalten bleibt“, betont er. „Ich hoffe, dass die Fans und die Kommune einen Weg finden, die DEL2 zu stemmen.“ Dass es nicht einfach sei, beim SCR ein derartiges Projekt zu realisieren, war Schoch bewusst. „Aber mit solchen Ausmaßen war nicht zu rechnen.“ Einen anderen Standpunkt vertritt Marcus Thaller, Dritter Vorsitzender der Starbulls Rosenheim: „Das Vorgehen in Garmisch zeigt Größe, der Realität ins Auge zu sehen, den Traditionsverein nicht in eine eventuelle Insolvenz gehen zu lassen.“ Dahinter steckt sicher eine kleine Portion Eigennutz, denn eines verhehlt er nicht: „Wir würden uns auf die Derbys freuen.“

Groß ist nach wie vor das Interesse an den Vizemeister-Spielern. Der Name Andreas Driendl fiel zuletzt beim DEL2-Team in Kaufbeuren. Anders herum war aus Peiting zu erfahren, dass Talent Fabian Dietz offenbar bereits einen Kontrakt mit dem SCR unterzeichnet hat.