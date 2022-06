SCR-Geschäftsführer zum Thema Aufstieg: Wollen „ja“, müssen „nein“

Von: Christian Fellner

Teilen

Die Spielerrunde beim Fanstammtisch: (v. l.) Thomas Schmid, Luca Allavena, Lubor Dibelka, Lukas Koziol und Simon Mayr. Drei Ausländer, fünf Lizenzen © volk

Beim Fanstammtisch des SC Riessersee geht‘s um viele Themen: den Aufstieg, die Finanzen, einen Videobeweis in der Oberliga, um die Kontingentregelung, aber auch den Konkurrenten aus Bad Tölz

Garmisch-Partenkirchen – Die Fragerunde brauchte ein wenig, bis sie ins Laufen kam beim Fanstammtisch des SC Riessersee. Titus Fischer, der Moderator, sah sich um, niemand meldete sich, reckte die Hand empor. Da standen immerhin fünf Spieler, darunter drei neue: Thomas Schmid, Lubor Dibelka und Lukas Koziol. Dazu kamen Luca Allavena und Simon Mayr. Von denen erfuhren die Fans, dass Schmid und Jan Niklas Pietsch sehr gute Freunde sind, und der Söcheringer sehr wohl die Hände im Spiel hatte, um die Verpflichtung einzufädeln. „Ich hab’ ihm schon gesagt, das wär’ doch ganz lustig, wenn wir zusammenspielen würden.“ Noch ein Rätsel gibt es derzeit um die Rückennummer von Dibelka. Eines, das auch auf Drängen von Edelfan Gerdy Sperger nicht gelüftet wurde. Da wird wohl die Nummer 22 noch für Robin Soudek freigehalten. Koziol erklärte, dass er einfach wieder „Bock hatte, in der Heimat zu spielen“. Und: Dass er schon einmal vor dem Wechsel zum SCR gestanden hatte, sich dann aber ein zweites Mal das Syndesmoseband riss.

Häme für die Erzrivalen aus Bad Tölz

Die Infos reichten den Anhängern offenbar aus. Denn die beschäftigten sich nach längerem Zögern dann eher mit Fragen nach einem Stadionverbot von Ralph Bader, jetzt Manager in Bad Tölz. Pana Christakakis seufzte kurz, dann stellte er klar: „Es gab nie ein Verbot für das Stadion.“ Und Fischer fügte an: „Ein Märchen also.“ Das Schicksal der Tölzer Löwen, des Erzrivalen, der aus der DEL2 in die Oberliga kam und dem SCR zusätzliche Derbys beschert, störte die Riesserseer Fans wenig. Viel Häme war zu hören, und auch Christakakis räumte ein: „Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mich nicht freue, zwei Heimspiele gegen die Tölzer zu haben, dass es mich nicht freut, dass sie in unserer Liga spielen.“

Bei aller Süffisanz gab es aber auch ein paar Infos zum SCR, zur Saison und zu den Modalitäten. So ist beschlossen, dass in der kommenden Saison drei Kontingentspieler pro Partie auflaufen dürfen. Die Klubs können gar fünf Lizenzen an Ausländer vergeben. Christakakis verriet auch, dass zur Spielzeit 2023/24 über einen Videobeweis in der Oberliga gesprochen wird. „Aber einige Vereine weigern sich, weil ihnen die Kosten zu hoch sind.“ In Garmisch-Partenkirchen sind die technischen Möglichkeiten dafür aus DEL2-Zeiten längst gegeben.

Corona nicht planbar - Wird erneut zugesperrt, „muss die Regierung zahlen“, sagt Christakakis

Zukunftsmusik. In wie weit Corona eine Rolle in den Planungen der GmbH spielt, wollte ein Fan wissen. „Was passiert, wenn die Regierung wieder zusperrt?“ Christakakis hatte keine Patentantwort darauf. Eines aber sei klar: „Dann muss die Regierung auch zahlen, sonst sind wir alle arbeitslos, auch in anderen Branchen.“ In der Kalkulation für die Spielzeit 2022/23, die am 30. September – heuer ohne ein Eröffnungsspiel – beginnen wird, haben die Verantwortlichen neuerliche Pandemieausfälle nicht groß einplanen können. Das zeigt sich auch an der Zuschauerplanung. „Zehn Prozent weniger als in der Saison 2019/20“ nannte Christakakis zunächst noch ein wenig verklausuliert die Vorgabe. Dann wurde er präzise: „1400 plus x brauchen wir.“ Da ging ein Raunen durch die Fan-Reihen. Das merkte auch der Geschäftsführer – und legte nach: „Wir brauchen das Vertrauen von den Fans, wir sind etwas mehr Risiko eingegangen, ich hoffe, dass das honoriert wird.“

Versprechen der Verantwortlichen: SCR stellt eine Top-Vier-Mannschaft

Bei Fragen zur sportlichen Zielsetzung legte sich Christakakis nur auf eines fest: „Wir werden eine Top-Vier-Mannschaft haben“ – dieses Versprechen gab er ab. Zum Thema Aufstieg spielte er Politiker: „Müssen wir aufsteigen: nein. Wollen wir aufsteigen: ja.“ Doch, das schob er gleich hinterher: „Es gibt sicher zwölf Vereine in den Oberligen Süd und Nord, die rauf wollen, nur einer schafft es!“