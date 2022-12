Schockmoment überschattet Niederlage des SCR in Peiting

Von: Oliver Rabuser

Viele Chancen, doch am Ende glücklos: Der SCR (in Weiß) haderte in Peiting mit der Chancenverwertung. © Oliver Rabuser

Der Lauf des SC Riessersee in der Eishockey-Oberliga ist beendet. Beim EC Peiting verlieren die Weiß-Blauen am Sonntagabend nicht nur das Spiel, sondern auch Verteidiger Felix Linden.

Peiting – Anders als beim Fußball-WM-Finale am Nachmittag jubelten am Abend nicht die Weiß-Blauen: Nach fünf Siegen am Stück hat der SC Riessersee am Sonntag mal wieder das Nachsehen gehabt. Beim EC Peiting unterlagen die Garmisch-Partenkirchner nach turbulenter Schlussphase mit 3:5.

Der SCR verlor nicht nur das Spiel, sondern auch Verteidiger Felix Linden, der mit einer Beinverletzung zur Untersuchung ins Murnauer Unfallklinikum gebracht wurde. Ein früher Vorsprung und vielmehr noch der späte 3:3-Ausgleich ließen die mitgereisten Fans unter den 892 Zuschauern hoffen. Letztlich aber fehlte dem SCR aber die Konsequenz im Abschluss.

Dabei legte der SCR den perfekten Start aufs Eis. Als die Gäste das erste Mal vor dem Tor von Konrad Fiedler auftauchten, traf der Puck bei Sam Verelst ein und der mit der Rückhand zum 1:0. Gerade einmal 32 Sekunden waren da auf der Uhr. Dann der erste Schockmoment: Robin Soudek krümmte sich auf dem Eis, schaffte es nicht ohne Unterstützung in die Kabine. Schnell aber kam die Entwarnung – und Soudek wieder auf die Eisfläche.

Peiting dreht Spiel vor erster Drittelpause

Bei seiner Rückkehr hatte er direkt zweiten SCR-Treffer auf dem Schläger, doch der Top-Stürmer verzog knapp. Eigentlich bestimmten die Gäste die Partie. Zwei unglückliche Gegentreffer halfen dann jedoch den Peitingern zurück in die Spur. Für Daniel Allavena war der Ausgleich (11.) kaum zu verhindern, weil ihm Felix Brassard ins Sichtfeld fuhr, vielleicht sogar noch leicht abfälschte, als die Scheibe aufs Tor flog.

Lange Zeit kam die Begegnung ohne Strafzeiten aus. Bis Alexander Höller den Anfang machte – und die Pfaffenwinkler direkt zuschlugen. Allavena blockte zwar den Versuch aus der Halbdistanz, war beim Abstauber von Marco Habermann (19.) allerdings machtlos.

Im zweiten Abschnitt setzte der SCR auf mehr Entschlossenheit, kam druckvoll aus der Kabine. Und siehe da: Auch aufseiten der Werdenfelser mündete das erste Powerplay direkt in einen Torerfolg. Abermals war es Verelst, der beim Zuspiel von Tobias Kircher goldrichtig stand und zum 2:2 versenkte (24.).

Linden knallt gegen den Pfosten

Es folgte eine Phase, in der Riessersee sich einen Vorteil hätte verschaffen müssen. Denn die Weiß-Blauen waren jetzt am Drücker. Doch fehlte entweder das letzte Quäntchen Glück im Abschluss, oder der junge Fiedler (20) im ECP-Kasten mischte sich ein. So traf Lubor Dibelka beim flinken Gegenzug nur Aluminium, Augenblicke später bei seinem zweiten Versuch war der Goalie zur Stelle. Gleiches Bild beim Rückhand-Lupfer von Soudek.

Nachlässigkeiten, die bestraft wurden. Zwar zeigte sich Simon Mayr alles andere als einverstanden mit der kleinen Strafe gegen sich, zwei Minuten aussetzen musste der Kapitän dennoch. Und just als er wieder mitspielen durfte, fand Brassard die Lücke zur erneuten Peitinger Führung (38.).

Vor dem Schlussakkord war nun guter Rat teuer für Pat Cortina. Der SCR schmiss alles in die Waagschale, belagerte das Tor. Dann aber die Misere um Linden, der von links in die Mitte zog und gegen den Pfosten knallte. Trage und Sanka mussten her. Die Trotzreaktion der Gäste: Höllers später Ausgleich (55.) und die Aussicht auf die Overtime. Die verhinderten jedoch der junge Quirin Spieß mit dem 4:3 (58.) sowie der Empty-net-Treffer von Habermann in der Schlussminute.