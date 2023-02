Schritt für Schritt auf die Spitze des Berges

Von: Sven Sartison

War mit der Leistung am Freitag und Sonntag nicht zufrieden: SCR-Trainer Pat Cortina (l.) erwartet gegen den EC Peiting ein anderes Gesicht seiner Mannschaft. © Andreas Mayr

Nach zwei Niederlagen gegen die Spitzenteams aus Rosenheim und Weiden geht es für den SC Riessersee schon am Dienstagabend gegen Peiting weiter. Im Derby erwartet Trainer Pat Cortina, dass seine Mannschaft den vollen Fokus auf die Aufgaben auf dem Eis legt.

Garmisch-Partenkirchen – Null Punkte und 1:10 Tore: So lautet die enttäuschende Bilanz des SC Riessersee vom vergangenen Wochenende. Natürlich sind zwei Niederlagen gegen Rosenheim (1:4) und Weiden (0:6) an sich keine Schande, dominieren die beiden Klubs doch die Oberliga Süd. Die Art und Weise, wie diese zustande kamen, kann im Lager der Weiß-Blauen aber niemand schönreden. Will auch keiner. „Die Stimmung könnte besser sein“, gesteht Trainer Pat Cortina am Montagvormittag: „Wir haben nicht unsere beste Leistung und unser bestes Gesicht gezeigt.“

Das ist besonders bitter, weil die Konkurrenz ihrerseits die Hausaufgaben erledigt hat. Der Deggendorfer SC, den der SCR noch am Wochenende zuvor mit einer grandiosen Leistung mit 2:0 aus dem Olympia-Eissportzentrum geschickt hatte, gewann seine beiden Heimspiele gegen Peiting (3:0) und die Tölzer Löwen (8:6). Aus sieben Zählern Rückstand auf Rang drei wurden dadurch satte 13, allerdings haben die Garmisch-Partenkirchner auch zwei Partien weniger absolviert. Und von hinten hat sich der Höchstadter EC auf Platz fünf nach zwei Erfolgen am vergangenen Dienstag in Füssen (4:0) und am Sonntag gegen Passau (6:3) wieder bis auf drei Punkte an die Riesserseer herangeschoben.

„Unser Ziel muss es sein, ein Top-drei-Team zu sein. Alles andere wäre zu einfach und nicht mutig.“

„Wir wollen Platz drei angreifen“, hatte Geschäftsführer Pana Christakakis vor den Duellen mit den Starbulls und den Blue Devils getönt. Ein Vorhaben, das mit Blick auf die Tabelle nun erst einmal in die Ferne gerückt ist. Doch den Kopf in den Sand stecken kommt beim Sportclub unmittelbar vor dem zweiten Derby binnen fünf Tagen am Dienstagabend gegen den EC Peiting (20 Uhr) nicht infrage. „Unser Ziel muss es sein, ein Top-drei-Team zu sein. Alles andere wäre zu einfach und nicht mutig“, sagt Cortina weiter kämpferisch.

Kein einfaches Unterfangen gegen Peiting

Damit das gelingen kann, muss seine Mannschaft den Fokus auf das Hier und Jetzt auf dem Eis legen. Denn genau darin hat der Coach zuletzt das Problem ausgemacht. „Wir haben ans Ergebnis gedacht und nicht an den Weg dorthin.“ Geblendet vom unbedingten Willen, endlich den ersten Derbysieg gegen Rosenheim in dieser Saison einzufahren, hätten seine Spieler wichtige Schritte dazwischen einfach übersprungen. „Man kommt nicht auf die Spitze eines Berges, wenn man unten steht und hochschaut. Man muss Schritt für Schritt nach oben gehen“, sagt er.

Übertragen aufs Eishockey bedeutet das: Um zu gewinnen, muss man vorher alles geben. In der Abwehr sicher und kompakt stehen, im Angriff clever, effizient und abgezockt agieren. Dinge, die dem SC Riessersee am Freitag und Sonntag gänzlich abgingen. „Wir waren nicht gut genug. Mit und ohne Scheibe.“ In Weiden sei dann obendrein die Erschöpfung hinzugekommen.

„Wir müssen unseren Fokus auf unsere Aufgaben auf dem Eis legen. Wenn uns das gelingt, sind wir ein sehr gutes Eishockey-Team.“

Gegen Peiting soll das alles nun wieder anders, besser werden. Ein einfaches Unterfangen wird dies jedoch nicht, tun sich die Werdenfelser gegen den ECP doch fast schon traditionell schwer. Hinzu kommt, dass neben den Verletzten Felix Linden, Christoph Eckl, Moritz Israel, Aziz Ehliz und Sam Verelst auch Veit Oswald fehlen wird. Der Förderlizenzspieler des EHC Red Bull München weilt mit der U19-Nationalmannschaft in der Schweiz. Eine Entschuldigung soll dies aber nicht sein: „Aber es ist Teil der Realität.“

Im Tor erhält Daniel Allavena wohl eine Pause, Michael Boehm könnte zwischen den Pfosten für „neue Energie“ sorgen. „Wir müssen unseren Fokus auf unsere Aufgaben auf dem Eis legen“, erklärt Cortina die Marschroute. „Wenn uns das gelingt, sind wir ein sehr gutes Eishockey-Team.“