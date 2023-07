Schritt zurück, um vorwärts zu kommen

Eishockey: SC Riessersee verpflichtet 21-jährigen Stürmer

Von Patrick Hilmes schließen

Der SC Riessersee verpflichtet den 21-Jährigen Stürmer Daniel Pronin. Der gebürtige US-Amerikaner mit deutschem Pass spielte zuletzt für die Eisbären Regensburg in der DEL2.

Garmisch-Partenkirchen – In der Regel kennen junge Eishockeyspieler nur eine Richtung: Immer weiter nach oben. Klar, sie wollen es möglichst weit schaffen, möglichst viel erreichen, so hoch spielen wie möglich. Doch nicht immer ist der Weg dorthin eine gerade Linie ohne Abweichungen. Manchmal braucht es auch einen Schritt zurück, um wieder neuen Anlauf nehmen zu können. Diesen Weg schlägt nun Daniel Pronin ein. Er hatte zuletzt bei den Eisbären Regensburg in der DEL2 gespielt, fortan wird er das beim SC Riessersee in der Oberliga tun.

Oberliga für Pronin kein Rückschritt

Zwar gehört zur Wahrheit auch, dass der 21-Jährige bei den Oberpfälzern nur einen U21-Fördervertrag hatte (zwei sind von Verbandsseite aus pro Club vorgegeben) und diesem Alter nun entwachsen ist. Aber für Pronin ist der Wechsel von der zweiten in die dritte Liga keinesfalls ein Rückschritt, vielmehr eine neue Chance. „Ich habe mich auch bewusst für ihnen neuen Weg entschieden“, verrät er. Als langsam die Planungen für die Saison 2023/24 anstanden, setzte sich der gebürtige US-Amerikaner mit deutschem Pass mit seinem Berater zusammen und loteten die Möglichkeiten aus. Das Ergebnis: „Ich glaube, dass ich mich in der Oberliga noch besser entwickeln kann.“

Gutes Gefühl nach Gespräch mit Pat Cortina

Als dann der Kontakt zum SCR zustande kam, machte sich Pronin bei ehemaligen Weggefährten schlau, von denen schon einige das Trikot der Weiß-Blauen getragen haben. Denn er kam über die Stationen Jungadler Mannheim, ein Jahr in einer US-Jugendliga und dann drei Jahre in der Red-Bull-Akademie in Salzburg nach Regensburg. Und an der Salzach traf er unter anderem auf Marlon Wolf und Sebastian Cimmerman. Beide erzählten ihm vom Traditionsclub, von den professionellen Strukturen und den Chancen für junge Spieler. Als er dann aus dem Gespräch mit Coach Pat Cortina mit einem positiven Gefühl herauskam, war die Entscheidung pro SCR gefallen. „Der Verein hat einen guten Ruf und viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln.“

Schnelligkeit eine von Pronins Stärken

Mit der Verpflichtung Pronins verfolgt der Club auch weiterhin seinen neuen „Riesserseer Weg“. Der beinhaltet, möglichst junge wie hungrige und talentierte Spieler zu verpflichten, um eine nachhaltige Struktur aufzubauen, die langfristig in die DEL2 führt. Entsprechend passt der 21-Jährige aus dem US-Bundesstaat Illinois perfekt ins weiß-blaue Raster. „Daniel ist ein junger Spieler, der eine gute Ausbildung in Mannheim und in der Red-Bull-Akademie genossen hat“, betont Cortina. Doch was für einen Typ Spieler hat sich der Traditionsclub da eigentlich geschnappt? Pronin selbst benennt seine Schnelligkeit als größte Stärke. „Ich bin ein Zwei-Wege-Stürmer, der zum Tor will und gerne hart forecheckt.“ Auch dem Coach ist bei seiner Sichtung bereits die Qualität seines Skatings positiv aufgefallen. Doch natürlich entgehen einem geschulten Blick wie dem von Cortina auch die Schwächen nicht: „Vielleicht muss er noch an seinem taktischen Spiel arbeiten. Aber ich glaube, er findet bei uns genau die richtigen Voraussetzungen, um weiter zu kommen.“

Schulterverletzung ausgeheilt

Körperlich sollte er dazu wieder in der Lage sein. Denn Pronin musste vergangene Saison lange pausieren, nachdem er sich bei einem kassierten Check das Schlüsselbein gebrochen hatte. Auch deshalb blieb es bei einem einzigen Tor in der DEL2 für ihn. Dass hatte er im November 2022 gegen die Heilbronner Falken erzielt, auf die er mit dem SCR kommende Saison wieder treffen wird. Die Schulter sollte dann keine Probleme mehr bereiten. „Mittlerweile ist aber alles wieder vollständig verheilt“, versichert Pronin. Er fühlt sich fit, um bei den Riesserseern – mit der Rückennummer neun – wieder neuen Anlauf zu nehmen.