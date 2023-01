Schützenfest im Kampf um Platz vier

Von: Sven Sartison

Teilen

Sein zweiter Streich des Abends: Rückkehrer Uli Maurer trifft gegen den Höchstadter EC zum 8:0-Endstand. © Andreas Mayr

Der Höchstadter EC ist in der Eishockey-Oberliga so etwas wie der Angstgegner des SC Riessersee. Die beiden ersten Duelle der Saison gehen jeweils an die Alligators. Doch im Heimspiel am Sonntagabend lassen die Weiß-Blauen diesmal keine Zweifel am Sieger.

Garmisch-Partenkirchen – Auf dem Papier ist es eine ganz normale Partie in der Oberliga Süd gewesen, welche die 1103 Zuschauer gestern Abend im Olympia-Eissportzentrum zu sehen bekamen. Kein Derby wie zuletzt gegen Rosenheim, auch Tabellenführer Weiden gab sich nicht die Ehre. Und doch war der 8:0-Heimerfolg des SC Riessersee gegen den Höchstadter EC ein besonderer und vor allem: ein ganz wichtiger.

Von einem „Spiel mit möglicherweise richtungsweisendem Ausgang“, dem „Battle um Platz 4“ war auf den Social-Media-Kanälen des SCR im Vorfeld zu lesen gewesen. Seit Wochen, nein Monaten schreiten die Garmisch-Partenkirchner und Höchstadt fast im Gleichschritt durch die Liga. Nur ein Zähler trennte beide Mannschaften vor dem dritten Aufeinandertreffen in dieser Saison im Kampf um den so begehrten vierten Tabellenplatz, der in der ersten Playoff-Runde das Heimrecht bedeutet.

„Höchstadt ist normalerweise ein schwieriger Gegner für uns. Heute haben sie nicht ihre beste Leistung gezeigt, aber es war auch nur ein Spiel, das drei Punkte gibt.“

Auch auf dem Eis war von der Bedeutung der Partie zunächst wenig zu spüren. Ohne Kevin Slezak, Moritz Israel und Christoph Eckl, die sich allesamt am Freitag in Rosenheim verletzt hatten, taten sich die Gastgeber zunächst schwer, die Anfangsphase war geprägt von beiderseitigem Abtasten. Wirkliche Torchancen waren Mangelware, die beste verpasste Lubor Dibelka, der in Minute zehn nach einem Querpass das leere Tor nicht traf.

Und so musste ein anderer Altmeister zwei Zeigerumdrehungen später den noch stotternden SCR-Motor zum Laufen bringen. Jungspund Veit Oswald legte mustergültig auf Rückkehrer Uli Maurer zurück, der sich in seinem ersten Heimspiel nach acht Wochen Pause nicht zweimal bitten ließ und zur 1:0-Führung einnetzte.

SCR überrennt HEC im zweiten Drittel

Bis zur ersten Pause konnten die Alligators, die mit lediglich fünf fitten Verteidigern und insgesamt 14 Spielern die Reise von der Aisch ins Werdenfelser Land angetreten hatten, noch mithalten. Dann brachen alle Dämme bei den personell gebeutelten Gästen.

„Es ist schwer in Worte zu fassen. Nach dem 1:0 wurden wir mehr und mehr vorgeführt, im zweiten Drittel ging es dann natürlich Schlag auf Schlag.“

Alexander Höller 41 Sekunden nach dem ersten Seitenwechsel, Robin Soudek (30.), Kapitän Simon Mayr mit einem schönen Distanzschuss (32.), Thomas Schmid (33.) und Sam Verelst zwei Minuten vor dem Ende des zweiten Abschnitts machten das halbe Dutzend voll. „Nur noch vier“, schallte es aus der Ostkurve.

Und tatsächlich schienen die Weiß-Blauen im Schlussdrittel durchaus gewillt, der Forderung der Fans nachzukommen. Allen voran Höller, der diesmal lediglich 14 Sekunden benötigte, um auf 7:0 zu stellen. Im Anschluss schraubte die Cortina-Truppe jedoch mindestens einen Gang zurück. Auch, weil von Höchstadt nichts mehr kam, selbst eine doppelte Überzahl blieb ungenutzt.

So war es Maurer vorbehalten, mit seinem zweiten Treffer des Abends den 8:0-Endstand perfekt zu machen, wofür er von den Fans auf den Rängen nach Spielschluss lautstark und gebührend mit „Uli-Maurer-Sprechchören“ gefeiert wurde.