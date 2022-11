Schwarz-gelbe Revanche

Von: Patrick Hilmes

Starke Kulisse: Ganze 3408 Zuschauer fanden sich im Olympia-Eissportzentrum ein, um die Mutter aller Derbys live vor Ort zu verfolgen. © Oliver Rabuser

So hatte sich der SC Riessersee das erste Derby daheim nach fünf Jahren gegen die Tölzer Löwen nicht vorgestellt. Der SCR verlor 2:4. Die Gemüter erhitzte insbesondere das strittige Tor der Tölzer zum 2:3.

Garmisch-Partenkirchen – Etwas verdutzt blickt so mancher Riesserseer Spieler, als er das Eis am Freitagabend zum Aufwärmen betritt und nach rechts gen Ostkurve blickt. Denn statt ein paar vereinzelter Anhänger und ansonsten nackter Ränge sehen sie eine weiß-blaue Wand. 1500 in der Ostkurve, gegenüber rund 400 schwarz-gelbe Fans und einige hundert Besucher im weiteren Rund des Olympia-Eissportzentrums. Ergibt: 3408 Zuschauer. Eine beeindruckende Kulisse für die Eishockey-Oberliga Süd. Sollte man doch meinen, dass das den Gastgebern gehörigen Antrieb bescheren sollte. Reichte aber nicht zum zweiten Derbyerfolg der Saison. Bad Tölz entführte mit einem 4:2-Auswärtssieg die Punkte. Jedoch haftet daran ein fader Beigeschmack, den die spielentscheidende Szene war eine äußerst streitbare.

Tölz löst die Handbremse und geht in Front

Bevor es aber richtig hitzig wurde, schienen beide Teams zunächst eingeschüchtert von den Massen auf den Rängen und den dröhnenden Fangesängen. Ein zögerlicher und abwartender Beginn war die Folge. Dem SCR half es auch nicht auf die Sprünge, dass sich ein Tölzer schnell auf die Strafbank verabschiedete. In Überzahl war ebenso „safety first“ das Motto. Anschließend prüfte Robin Soudek die Standfestigkeit des Torgestänges und Lubor Dibelka die Reaktionsschnelligkeit des Tölzer Goalies Josef Hölzl. Nahmen die Löwen als Ansporn und lösten ihre Handbremse. Und prompt schwamm die Riesserseer Defensive. Dreimal konnte Keeper Michael Boehm seine Farben vor dem Rückstand bewahren, doch die Weiß-Blauen bettelten weiter um das Gegentor. Ludwig Nirschl erfüllte ihnen diesen Wunsch (10.). Beinahe hätte Oliver Ott gleich nachgelegt, doch wieder war der starke Boehm Endstation.

SCR-Sturmduo Soudek/Dibelka abgemeldet

Davon erholte sich der SCR in Drittel eins nicht mehr, da half auch die Pause nicht. Die Gastgeber machten einen schläfrigen Eindruck, ihnen fehlte schlicht die Spritzig- und Geschwindigkeit – das Feuer. Doch plötzlich war es da. Weil Boehm das Spiel schnell machte, Lukas Koziol fand und der wiederum im perfekten Augenblick auf Sam Verelst weiterleitete – 1:1. Nun war das Momentum aufseiten des SCR, doch er nutzte es nicht. Verelst hätte die Stimmung mit einem schnellen Doppelpack zum Siedepunkt bringen können, scheiterte aber im Eins-gegen-eins an Hölzl. Tölz schüttelte sich kurz und ging wenig später durch Sören Sturm wieder in Führung. Warum? Weil die Riesserseer in der Defensive nur reagierten und nicht agierten. Damit war der Vormarsch der Gastgeber endgültig gestoppt. Nicht nur das, sie präsentierten sich den Rest des Drittels überaus konfus. Problem auch: Die Tölzer wussten exzellent das Sturmduo Dibelka/Soudek auszuschalten. Schwächte den SCR ungemein.

Kurioser Ausgleichstreffer der Weiß-Blauen

Es brauchte wieder so einen Moment, der dem Team neues Leben einhauchte. Der kam in Minute 44. Die Gastgeber im Angriff, plötzlich flog Robin Soudek gen Tölzer Tor, riss Goalie Hölzl mit sich hinein und kurz später beförderte Kevin Slezak den Puck auch noch mit rein. Großer Jubel auf den Rängen und auf dem Eis, dann das bange Warten - Zählt der Treffer? Die Schiedsrichter berieten sich und gaben das 2:2. Wohl weil Soudek von einem Tölzer zuvor gefoult worden war.

Stockschlag gegen SCR-Spieler nicht geahndet

Der Startschuss für einen packende Schlussviertelstunde? Mitnichten. Hingegen wählten beide Mannschaften zunächst wieder die Sicherheitsvariante. Keine wollte den spielentscheidenden Fehler machen. Dann hatte zunächst der SCR die Chance in Überzahl, beraubte sich aber durch ein Foul von Slezak des eigenen Vorteils. Es sollte der Aufreger des Spiels folgen. Höller lieferte sich an der Bande einen Zweikampf mit einem Tölzer, der ihn anschließend mit einem Stockschlag im Gesicht traf. Doch der Unparteiische, der nur wenige Zentimeter von der Szene entfernt stand, schüttelt nur den Kopf - kein Foul. Und genau in diesem Gegenzug fällt das 2:3 durch Tyler McPhee-Ward. Es folgten wütende, aber wenig koordinierte Angriffe der Riesserseer. Sie versuchten alles, um die Derby-Niederlage zu verhindern. Doch an diesem Abend fehlte einfach zu viel dafür - Genauigkeit, das Scheibenglück aber ein stückweit das Feuer. Und so beendete das 2:4 ins leere SCR-Gehäuse Teil zwei der Mutter aller Derbys.