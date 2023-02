Schulnote vier

Von: Patrick Hilmes

Abgeprallt an der stärksten Defensive der Liga: Auch die Top-Reihe des SCR um Kevin Slezak (Mitte), Lubor Dibelka und Robin Soudek sah gegen Rosenheim kein Land. © Oliver Rabuser

Der SC Riessersee hat gegen die Starbulls Rosenheim zum vierten Mal in dieser Saison verloren. Doch das Sportliche geriet in den Hintergrund, weil sich ein Rosenheimer Spieler schwer verletzte.

Garmisch-Partenkirchen – In der Regel dreht sich nach einem Spiel alles um das Ergebnis, um die Leistungen der Mannschaften, um die Tore. Aber manchmal gerät das Sportliche in den Hintergrund. So am Freitagabend bei der Partie der Eishockey-Oberliga Süd zwischen dem SC Riessersee und den Starbulls Rosenheim. Weder SCR-Coach Pat Cortina noch Rosenheims Jari Pasanen war bei der Pressekonferenz dazu zumute, das Spiel zu analysieren.

Rosenheims Mike Glemser bleibt nach Bandencheck regungslos liegen

Warum? Aufgrund der Szene, die sich in Minute neun ereignet hatte: Plötzlich wurde es ganz still im Olympia-Eissportzentrum. Jan-Niklas Pietsch hatte Rosenheims Mike Glemser rund einen Meter vor der Bande einen kleinen, keinesfalls bösartigen, Check verpasst. Der Rosenheimer rutschte dadurch unglücklich mit dem Kopf voran gegen die Bande, der gesamte Körper stauchte nach. Glemser blieb bewegungslos liegen. Wenig später wurde er – wohl bei Bewusstsein – per Trage vom Eis und direkt in die Unfallklinik Murnau gebracht. Laut Pasanen auch direkt im UKM operiert. Nähere Angaben wollte Rosenheims Coach zu den Verletzungen Glemsers nicht machen. Der Schock saß tief, auch weit nach Abpfiff. „Bei so einem Unfall, da ist das Spiel zweitrangig“, sagte Pasanen. Auch Cortina war sichtlich mitgenommen. „Es ist schwierig, das Spiel zu analysieren. Es gibt Wichtigeres. Ich wünsche Mike gute Besserung.“

Die Partie wurde dennoch wieder angepfiffen, beim Stand von 0:1. Beide Teams hatten sich bis dato vor 2212 Zuschauern ein kurzweiliges, intensives wie temporeiches Duell geliefert. In Ansätzen war zunächst Rosenheim das gefährlichere Team, dann aber ergaunerte sich Sebastian Cimmerman die Scheibe und setzte Marlon Wolf in Szene. Da war direkt der neue Mann im Rosenheimer Gehäuse gefragt: Tomas Pöpperle. Der 38-Jährige zeigte gleich, warum er bereits in den höchsten Ligen auf dem Globus auflief – DEL, KHL und NHL. Pöpperle begrub die Scheibe unter sich und ließ Wolf hadernd von dannen ziehen.

Rosenheim geht kurz zuvor mit 1:0 in Führung

Der Younsgter des SCR schüttelte auch wenige Sekunden später auf der Bank sitzend den Kopf. Denn seine Mitspieler konnten einen Pass an der Bande entlang nicht unterbinden. Anschließend machten es die Gäste bärenstark. Drei direkte Pässe, schon stand es 0:1. Das musste am Selbstverständnis nagen, wieder war man gut im Spiel gegen Rosenheim, wieder lag man hinten. Das frustriert. Dennoch blieb der SCR zunächst fokussiert, hatte in Person von Veit Oswald die nächste Chance. Dann folgte der unglückliche Unfall. Für den Bandencheck bekam Pietsch eine Fünf-Minuten-Strafe. Die überstanden die Gastgeber aber schadlos, auch weil sich zwischenzeitlich ein Rosenheimer zu Pietsch gesellte.

SCR verliert völlig den Faden

Im zweiten Drittel war dann plötzlich alles anders. Bei den Garmisch-Partenkirchner lief nichts mehr zusammen. Cortina hatte vor der Partie noch betont, dass es eine Leistung gegen Rosenheim benötige, die die Schulnote Eins verdient. Der zweite Abschnitt war eher eine Fünf. Die Passqualität nahm rapide ab, Missverständnisse häuften sich. Das alles lag ausschließlich am SCR, denn die Starbulls präsentierten keinesfalls Wunderdinge. Aber sie zeigten trotz der Verletzung des Mitspielers, warum sie die beste Defensive stellen. In den gesamten 60 Minuten ließen sie keinen einzigen Konter zu, verteidigten offensiv jeden Scheibenverlust gekonnt, ließen so gar kein Umschaltspiel der Gastgeber zu. Und dennoch boten sich dem SCR eigentlich genügend Chancen, denn es verabschiedeten sich nach und nach vier Starbulls auf die Strafbank in diesem Abschnitt. Mehr als ein Innenpfostentreffer von Pietsch sprang nicht heraus.

Soudeks Treffer zum 1:3 sorgt nur für kurzzeitige Hoffnung

Von der Paradereihe des SCR war an diesem Abend nichts zu sehen – fast nichts. Im Schlussdrittel stibitze Robin Soudek einem Rosenheimer die Scheibe und hämmerte sie an Pöpperle vorbei ins Netz. Hoffnung? Nur geringe. Denn dieser Treffer war der zum 1:3. Cortina ging All-in und nahm Daniel Allavena vom Eis. Half nichts. Stattdessen setzte es kurze Zeit später das 1:4. Der Endstand. Somit mussten sich die Riesserseer nicht nur zum vierten Mal in dieser Saison Rosenheim geschlagen geben, sie konnten abermals vor großer Kulisse im heimischen Stadion die Zuschauer nicht nachhaltig begeistern. Das hatte nicht mehr als die Schulnote vier verdient. Doch so wichtig war das an diesem Abend nicht. Alle waren in Gedanken an Mike Glemser.