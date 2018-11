SCR eiskalt zum Derbysieg

von Thomas Fritzmeier schließen

Christian Fellner

Die unglückliche Niederlage gegen Rosenheim hat der SC Riessersee schnell verarbeitet und in Peiting beim zweiten Oberbayern-Derby des Wochenendes zurückgeschlagen: das Team von Trainer Toni Söderholm siegte mit 3:2.

Peiting – Das nennt man mal eine Reaktion. So verarbeitet man eine unglückliche Derby-Niederlage. Auch ohne die Münchner Eder-Brüder hat der SC Riessersee gestern Abend in Peiting eine klare Antwort auf das 2:3 gegen Rosenheim am Freitag gegeben. Das Team von Trainer Toni Söderholm drehte das Resultat im Grunde einfach um, siegte im zweiten Oberbayern-Derby dieses Wochenendes mit 3:2 beim Rivalen und revanchierte sich obendrein für die knappe Heimniederlage gegen die Peitinger Mitte Oktober. „Ein eiskaltes Auswärtsspiel“, urteilt Söderholm. „Wir haben nicht viel zugelassen.“ Da schmerzt die Freitagspartie doch schon nicht mehr so sehr.

Sehr wohl schmerzte eine Aktion von Anton Saal. Die Peitinger, weil der Kapitän nach nicht einmal neun Minuten zum Duschen musste. Gabriel Federolf, weil er Opfer dieses harten Checks wurde. Der Verteidiger des SCR war gerade aus der Drehung gekommen, als Saal ihn von links über den Haufen mähte. Federolf blieb kurz liegen. „Ich weiß nicht, ob er weg war“, sagt Söderholm. Für den Riesserseer war die Partie in jedem Fall zu Ende.

Ein Aufreger sehr früh in dieser Begegnung. Nicht der erste allerdings. Denn zuvor hatte der SCR schon für Schlagzeilen gesorgt. Positive. Victor Östling erkämpfte sich hinter dem Tor den Puck, zog rein und versenkte die Scheibe unter dem Tordach. Da waren nicht einmal zwei Minuten gespielt. Ein wichtiger Fingerzeig für den SCR, der sich am Freitag schon wieder so schwergetan hatte, einen Treffer zu erzielen. Recht viel besser wurde die Ausbeute auch in Peiting nicht. Dafür aber klappte es in der Defensive deutlich konzentrierter. Gerade im ersten Abschnitt ließen die Riesserseer kaum eine Aktion der Hausherren zu. Mit ihrem Tempo hielten sie die Peitinger immer wieder in Schach und auf Distanz vom Tor. Die Ruhe in Person war dort Goalie Kevin Reich. Die Münchner hatten ihn dieses Mal zum SCR geschickt, Daniel Fießinger saß dafür in der DEL auf der Bank. So bekommen die Torhüter regelmäßig immer mal wieder Praxis in der Oberliga.

Da brannte also erst einmal wenig an bei den Gästen. Die waren an diesem Abend die Meister der schnellen Tore. Philipp Wachter, erstmals in dieser Saison als Stürmer zwischen den beiden Schweden eingesetzt, vollendete einen Konter nach einem Zuckerpass von Martin Naenfeldt zum 2:0. Sein erster Treffer.

Dass Peiting sich nicht so einfach in der heimischen Halle vor mehr als 1800 Zuschauern geschlagen geben würde, war auch klar. Im zweiten Abschnitt kamen die Gastgeber langsam besser auf Touren. Ein Konter nach gleichem Strickmuster wie beim SCR zuvor brachte dann auch tatsächlich den Abschlusstreffer: Milan Kostourek verwertete den Querpass von Dominik Krabbat zum 1:2.

Ja, absetzen konnte sich der SCR auch an diesem Abend nicht. Dazu funktionierte einfach zu wenig im Powerplay. Die Quote passt schlichtweg nicht für ein Team, das doch einiges an Qualität zu bieten hat. „Wir müssen effizienter werden“, bestätigt Söderholm, der allerdings auch schmunzelte: „Wir mussten ja wieder alle Formationen umschmeißen. Das darf aber keine Ausrede sein.“

Also blieb die Begegnung spannend. Ein blitzsauberer Angriff, den erneut die Schwedenreihe vortrug, brachte den SCR dann entscheidend auf die Siegerstraße. Diesmal bediente Östling den Kollegen Naenfeldt, der auf 3:1 stellte. Naenfeldt hatte zuvor bereits einen Penalty vergeben. So belohnte er sich für eine saubere Partie. „Die Reihe hat ein gutes Spiel gezeigt“, urteilt auch der Coach.

Peiting verkürzte fünf Minuten vor dem Ende nochmals auf 2:3, doch richtig gefährlich wurde der ECP nicht mehr, auch weil sich die Spieler mit Schiedsrichter Patrick Altmann anlegten, der Routinier Kostourek in der entscheidenden Phase dann auch wegen der Meckerei auf die Strafbank schickte. So fuhr der SCR den Dreier sicher nach Hause.