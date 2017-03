SCR kassiert K.o. 8,1 Sekunden vor Schluss

Eishockey: DEL 2

Dramatisches Ende der Riesserseer DEL2-Saison: Spät kassiert der SCR das 1:2 und scheidet gegen Bayreuth aus den Pre-Playoffs aus.

Bayreuth – Tim Regan wollte weg. Raus aus dem Tigerkäfig. Er macht das immer nach einem Spiel – egal, ob sein Team gewinnt oder verliert. Doch diesmal durfte er nicht. Denn eines dieser Playoff-Gesetze sagt, dass sich beide Teams nach dem Ende einer Serie nochmals auf dem Eis treffen, sich die Hände schütteln, all den Schweiß, den Kampf, die kleinen Rivalitäten zurücklassen und im Guten auseinandergehen. Bei all dem Trubel hatte das der Coach vergessen. Geschäftsführer Ralph Bader hielt ihn auf und lotste den Enttäuschten zurück auf die Eisfläche. Es war kein angenehmer letzter Gang für Regan, der hinterher ein wenig von seinem Innenleben preisgab. „Wir sind alle am Boden zerstört, wir haben an einen Sieg geglaubt“, sagt der Ohlstädter. Der SCR hoffte bis 8,1 Sekunden vor Ende.

Normal fällt zu diesem Zeitpunkt kein Tor. Aber die Playoffs sind manchmal auch die Zeit der Grausamkeiten. Die Freiburger hatten es am Freitag vorgemacht. Sie erzielten den Siegtreffer eine Sekunde vor Ende der Verlängerung. Die Boxwelt hat für solche Situationen einen Begriff geschaffen: Lucky Punch. Trainer Regan sagt zum Gegentor: „Das spiegelt unsere ganze Saison wider. Wir haben Pech, der Gegner hat das Glück auf seiner Seite gehabt.“

Es sah aus, als hätte sich der SCR bereits mit der Verlängerung abgefunden, als Bayreuth seine letzte Attacke startete. David Kuchejda lief und lief. Keiner wollte ihn anpacken. Und er traf – mitten ins Herz der Riesserseer.

+ Auf Wiedersehen: Vosvrda und Sharipov (r.) verabschieden sich. © Mayr Ilya Sharipov, der Torwart, war machtlos. Er war der Einzige, der hinterher lachte. Er grinste, als er mit Tomas Vosvrda abklatschte – seinem großen Bayreuther Gegenspieler –, und er grinste, als Sergej Waßmiller ihn später im Kabinentrakt zur Seite nahm und umarmte. „Ilya Sharipov war eine absolute Wand. Er hat eine Super-Leistung gebracht“, lobt der EHC-Coach. Der Deutsch-Russe spielte, weil Matthias Nemec noch immer angeschlagen war. Zwar saß er er auf der Bank, allerdings sei er Regan zufolge bei „20 Prozent“ gewesen. Außerdem sprach das Momentum für den 22-Jährigen. Das Ding ist ein Zauberwort und hat das Zeug zum Unwort des Eishockeys, weil es mittlerweile in keinem Trainer-Interview mehr fehlt. Jeder will es, keiner will es wieder hergeben. Gemeint ist eigentlich nur ein guter Lauf. Oder – wenn man Anglizismen nicht so mag – auf Deutsch: das Quäntchen Glück. Das Momentum brachte Sharipov mit nach Bayreuth – zum Pre-Playoff-Finale, zur größten Partie seiner Profi-Karriere.

Der deutsch-Russe hielt 19 von 20 Bayreuther Schüssen im Auftakt-Abschnitt. Er parierte einen Alleingang von Marcus Marsall in Unterzahl. Obwohl der junge Goalie ein paar Scheiben abprallen ließ, machte er nie den Eindruck, in dieser entscheidenden Partie der Saison überfordert zu sein.

Dieser erste Abschnitt zeigte, was auf dem Spiel stand: alles. Keiner versteckte sich. Taktieren gab es nicht – selbst von den Defensiv-Künstlern aus Bayreuth. Nach dem Freitags-Erfolg hat Riessersee seinen Spaß am Körper-Spiel gefunden. „Das war ein ganz anderes Auftreten im Vergleich zum ersten Spiel. Wir haben alles versucht mit Körperpräsenz und Druck“, sagt Regan. Es krachte. Hinten und vorne. Auch die Stürmer beteiligten sich. Andreas Driendl und Jakob Mayenschein beförderten ihre Gegner zu Boden, setzten Zeichen und heizten die Stimmung weiter auf.

Einen kümmerte das wenig: Schiedsrichter-Routinier Alfred Hascher. Für dieses heiße Duell hatte die Liga einen ihrer erfahrensten Leute geschickt, den ehemaligen DEL-Referee. Hascher machte eine entscheidende Sache richtig: Er setzte auf Kommunikation, nicht auf die harte Keule. Damit gewann er beide Seiten für sich – und erhielt von ihnen danach ein Kompliment. Eine heikle Szene hatte der Miesbacher zu entscheiden: Beim Versuch, den Puck Richtung Tor zu schlenzen, traf Mayenschein Marsall im Gesicht. Der blutete. Heißt laut Regel: fünf Minuten- plus Spieldauerstrafe. Wieder einer weniger für den SCR. Der Angriff schrumpfte auf neun Stürmer zusammen. In der Überzahlsituation glich Valentin Busch zum 1:1 aus. Ja, Bayreuth hatte zurückgelegen: Roope Ranta war zuvor bei einem Konter das 1:0 gelungen.

Mit der Drittelpause endete der Schlagabtausch, es begann das Eishockey-Schach der beiden Großmeister Regan und Waßmiller. Das sah dann beispielsweise so aus: Ewig lange hielt der SCR den Puck in der Tigers-Zone, passte und passte. Wie beim Handball – kam aber nicht zum Abschluss. Es gehe bei diesem Schachspiel darum, Räume eng zu machen, Fehler zu minimieren, erklärt der Bayreuther Trainer. Attraktiv war das nicht mehr, aber unfassbar spannend. Alexis Loiseau vergab die größte Chance: alleine, nach einem Solo, vor dem halb-leeren Tor. Im Schlussabschnitt glich sich auch das aus, weil Martin Heider frei vor Sharipov scheiterte.

Diese Serie hätte eine Verlängerung verdient gehabt. Doch letztlich zeigte sie, wie unberechenbar Eishockey ist. Dieses ganze Zahlen-Brimborium – das Team, das 1:0 in Führung ging, hatte stets die Partie gewonnen – war 8,1 Sekunden vor Ende nichts wert. Sergej Waßmiller sagt zum Siegtor: „Ich platze vor stolz: Dieser Treffer war die Krönung der Saison.“ Eine, die für den SC Riesssersee seit gestern offiziell vorbei ist.