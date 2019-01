SCR: Klarer Schiedsrichter-Fehler im Spiel gegen Klostersee - wie geht‘s jetzt weiter?

Die Farce setzt sich fort

von Simon Nutzinger schließen

Hat der kurios zustande gekommene 5:4-Heimsieg des SC Riessersee gegen Klostersee nun Bestand, oder nicht? Diese Frage ist nach wie vor offen. Fest steht aber: Wie es weitergeht, liegt allein am SCR. Er berät, ob er Protest beim Verband einlegt.

Garmisch-Partenkirchen – Paul Karl kennt sich aus im Eishockey. Keine Frage. Geht es um das Regelwerk, weiß der langjährige Mitarbeiter und frühere Geschäftsführer des SC Riessersee bestens Bescheid. Als Schiedsrichter Dominik Merath am vergangenen Freitag im Heimspiel gegen den EHC Klostersee entschied, eine zehnminütige Verlängerung mit je vier Feldspielern auf beiden Seiten zu spielen, war für Karl gleich klar: Da stimmt was nicht. Umgehend verließ er seinen Sitzplatz und suchte das Gespräch mit Merath. Drei gegen drei und das maximal fünf Minuten lang – so lauten die Regeln für eine Verlängerung in der Verzahnungsrunde, erklärte er dem Unparteiischen. Vier gegen vier spiele man nur in den Playoffs. Karl holte sogar einen Ausdruck der Durchführungsbestimmungen aus dem Büro. Doch da war es bereits zu spät. Merath hatte auf seiner Meinung beharrt und angepfiffen. Das Fiasko war perfekt.

Als Philipp Wachter nach 69:58 Minuten Spielzeit den Puck zum 5:4-Endstand ins Tor der Klosterseer zimmerte, hätte die Partie also gar nicht mehr laufen dürfen. Das bestätigt auch Marc Hindelang auf Tagblatt-Nachfrage. „Die Entscheidung von Dominik Merath war ein klarer Fehler“, sagt der Ligenleiter des Bayerischen Eissport-Verbands. Verständnis für den skurrilen Vorgang im Olympia-Eissportzentrum hat er keines. „Ich setze voraus, dass unsere Schiedsrichter das Regelwerk beherrschen“, betont er. „Solche Aktionen sind peinlich für den gesamten Verband.“ Jeder Unparteiische habe die Durchführungsbestimmungen vor der Saison erhalten. „Und wer lesen kann, ist klar im Vorteil.“

Geldstrafe für den Schiedsrichter und die Assistenten

Merath, der im bayerischen Eishockey aufgrund seiner starken Schlittschuhtechnik zu den am besten gelisteten Schiedsrichtern gehört, und ein heißer Kandidat für das Finale der Bayernliga-Meisterrunde war, sowie seine beiden Assistenten erhalten nun eine Geldstrafe. Auch werden sie vorerst keine Spiele mehr mit Beteiligung von Klostersee oder Riessersee pfeifen.

Hier zieht der Verband klare Konsequenzen. Im Bezug auf die Wertung der – ganz offensichtlich unter falschen Bedingungen zu Ende geführten – Partie zwischen dem SCR und Klostersee hält er jedoch die Füße still. „Solange keine Mannschaft Protest einlegt, bleibt das Ergebnis bestehen“, sagt Hindelang. Andernfalls müsse die Begegnung vermutlich wiederholt werden. Klostersee hat bereits angekündigt, nicht aktiv zu werden. Die Grafinger sind mit dem unerwarteten Punktgewinn in Garmisch-Partenkirchen wohl zufrieden. Wie es weitergeht, hängt also allein am SC Riessersee.

Wiederholung könnte Draufzahl-Geschäft werden

Geschäftsführer Stefan Endraß konnte gestern Nachmittag noch keine Wasserstandsmeldung abgeben. Sein Kommentar: „Wir wissen Bescheid und werden uns schnellstmöglich um eine Entscheidung bemühen.“ Neben dem sportlichen Aspekt spielt für Endraß dabei verständlicherweise auch das Finanzielle eine wichtige Rolle. Bei einem Wiederholungsspiel, das unter der Woche ausgetragen würde, fürchtet er ein Draufzahl-Geschäft. Die Fixkosten für den SCR wären wie schon am Freitag außergewöhnlich hoch. Der Grund: Das Duell gegen Klostersee ist vom Verband als Risikospiel ausgewiesen. Endraß muss also mehr Sicherheitspersonal als bei sonstigen Heimspielen einstellen – und natürlich auch bezahlen. Zudem erwartet er aufgrund des ungünstigen Termins wenige Zuschauer. „Da muss man sich schon genau überlegen, ob wir uns mit dem Protest einen Gefallen tun.“

Eine Idee hätte Endraß, wie der Verband die Garmisch-Partenkirchner unterstützen könnte. „Wenn der BEV die Kosten für die Schiedsrichter sowie die Anreise der Gäste übernimmt, sähe die Sache schon anders aus.“ Doch selbst wenn kein finanzieller Schaden zu befürchten sei – eine Garantie auf eine sportliche Verbesserung gibt es bei einem erneuten Duell mit Klostersee freilich nicht. „Am Ende verlieren wir und stehen ohne Punkte da“, sagt Endraß. „Dann würden wir uns selbst ins Bein schießen.“

Nichts gegen eine Neuauflage hätte George Kink. Der SCR-Trainer, der am Freitagabend ebenfalls vergeblich versucht hatte, Schiedsrichter Merath auf seine Fehleinschätzung aufmerksam zu machen, käme die Chance, dieses Mal nach 60 Minuten als Sieger vom Eis zu gehen, gelegen. „Den einen Punkt mehr könnten wir gut gebrauchen“, unterstreicht er. Eine Niederlage ist für ihn keine Option. „Ich bin sicher, wir würden gewinnen.“