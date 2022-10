SCR verpflichtet finnischen Verteidiger

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Willkommen beim SCR: Co-Trainer Anton Raubal (l.) und Chef-Coach Pat Cortina (r.) begrüßen Ville Hyvärinen. © Peter VOLK

Der SC Riessersee legt nochmals nach und hat seine dritte Kontingentstelle besetzt. Mit Ville Hyvärinen kommt ein erfahrener wie defensivstarker Verteidiger nach Garmisch-Partenkirchen.

Garmisch-Partenkirchen – Fasst man den Saisonstart des SC Riessersee in einem Wort zusammen, kommt einem schnell „ernüchternd“ in den Kopf, manch einem auch „enttäuschend“. 3:6 gegen Rosenheim, 3:5 gegen Höchstadt. Das hatten sich die Weiß-Blauen anders vorgestellt. Doch es sind lediglich zwei Partien gespielt, die Saison ist noch lang. Entsprechend betont SCR-Geschäftsführer Pana Christakakis: „Es ärgert uns alle, aber wir müssen positiv bleiben und die Ruhe bewahren.“ Im gleichen Zuge präsentiert er einen Zugang: Fortan verteidigt Ville Hyvärinen für die Garmisch-Partenkirchner.

Als direkte Reaktion auf das misslungene Wochenende will Christakakis diese Verpflichtung aber nicht verstanden wissen. Auch nicht als Schnellschuss, obwohl in der Vorwoche noch Coach Pat Cortina davon gesprochen hatte, dass derzeit kein Spieler auf dem Transfermarkt zu finden sei, der die Suchkriterien erfülle. Am Mittwochabend hatte sich die Option Hyvärinen ergeben, am Sonntagmorgen – noch vor der Heimpleite gegen Höchstadt – unterschrieb der Finne seinen Vertrag. Damit hat der SCR nun sein Kontingent an ausländischen Spielern – heuer dürfen die Oberligisten erstmals drei einsetzen – erschöpft.

Die Suche nach einem Verteidiger hatte der SCR wieder intensiviert, nachdem sich Christoph Eckl im Vorbereitungsspiel gegen Rosenheim eine so schwere Oberkörperverletzung zugezogen hatte, dass er monatelang ausfallen wird. Christakakis zapfte all seine Kontakte an, telefonierte mit diversen Agenten. Einer von ihnen bot dann Hyvärinen an. Die SCR-Verantwortlichen wurden hellhörig, war ihnen der Name doch geläufig. Im Sommer hatten sie mit einem kanadischen Spieler verhandelt, der für DVTK Hegesmedvék in der ersten ungarischen Liga auflief. Bei der Sichtung der Videos war auch immer wieder Hyvärinen zu sehen. Damals schlugen Christakakis und Cortina nicht zu, weil der Finne ein Suchkriterium nicht erfüllte – er ist Linksschütze. „Wir hatten uns sehr auf einen Rechtsschützen beschränkt“, erzählt der Geschäftsführer. Später wurde man mit Ryker Killins fündig, doch nach Eckls Verletzung stand nun wieder nur ein Rechtsschütze zur Verfügung, der zugleich auch noch nicht bei 100 Prozent ist.

Dafür wurde er geholt: Jahrelang verteidigte Hyvärinen (gelbes Trikot) in der ersten Liga Finnlands. © imago sportfotodienst

Zudem überzeugten bis auf die eine alle weiteren Attribute Hyvärinens. Der Verteidiger misst 1,90 Meter, bringt 95 Kilogramm auf die Waage und verfügt über reichlich höherklassige Erfahrung. Vor seinem Wechsel nach Ungarn schnürte der heute 31-Jährige seine Schlittschuhe fünf Spielzeiten lang für den finnischen Erstligisten Jukurit, die letzten drei davon als Assistenzkapitän. Zudem lief er eine Saison für den finnischen Meister von 2021 Lukko Rauman auf, stand in dieser Zeit auch achtmal in der Champions Hockey League auf dem Eis. Sein neuer Coach ist überzeugt von ihm: „Ville ist ein körperlich sehr robuster Spieler, der weiß, wo seine Stärken liegen. Die sind definitiv im defensiven Bereich des Spiels.“ Cortina bezeichnet ihn deshalb als „sehr gute und wichtige“ Ergänzung für das Team, das in zwei Partien elf Gegentore schlucken musste. Auch Christakakis ist sich sicher, dass der Traditionsklub von den Stärken des Finnen profitieren wird. „Er erfüllt das, was der Trainer gesucht hat. Er kann unsere Abwehr stabilisieren, arbeitet hart und ist ein sehr guter Unterzahlspieler.“

Zugleich dürfe man von der künftigen Nummer 55 nicht sofort zu viel erwarten. Hintergrund ist: Hyvärinen hat sein bisher letztes Spiel im Februar bestritten. Erst setzte ihn das Corona-Virus außer Gefecht, dann brach er sich eine Rippe, wobei auch seine Lunge in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das vorzeitige Saisonende für den Finnen nach 25 Spielen. Anschließend kehrte er nach Finnland zurück, arbeitete bei seinem Heimatverein Kalevan Pallo (KalPa), hielt sich dort fit und hoffte, nochmals ein interessantes Angebot zu bekommen. Das verfrühte Karriereende verhinderte nun der SCR. Angesichts dieser Vorgeschichte betont Christakakis: „Er wird Zeit benötigen. Es ist etwas anderes, sich allein fit zu halten oder eine Vorbereitung mit einem Team zu absolvieren.“

Die erste Einheit mit seinen neuen Teamkameraden hat Hyvärinen bereits am Dienstag absolviert. Bis kommenden Freitag – Heimspiel gegen Landsberg – soll er spielberechtigt sein. Die Vorfreude ist bereits groß, zugleich verfolgt Hyvärinen dasselbe Ziel wie der SCR. „Ich freue mich, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen und gemeinsam aus der bereits begonnenen Saison eine erfolgreiche zu machen.“