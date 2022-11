SCR sofort wieder auf Touren: Glattes 4:1 gegen Peiting nach Deutschland-Cup-Pause

Von: Christian Fellner

Jubel, Trubel, Heiterkeit: Moritz Israel (r.) feiert das 1:0 seines Teamkollegen Alexander Höller. nach langer Verletzung gab er ein starkes Comeback. © Rabuser

1500 Zuschauer im Olympia-Eissportzentrum sehen ein eutliches 4:1 des SC Riessersee gegen Peiting. Der Derbygegner kann nur im zweiten Drittel richtig Paroli bieten.

Garmisch-Partenkirchen – Die Wiedergutmachung ist gelungen. Der SC Riessersee hat zum Start in die zweite Saisonphase den EC Peiting am Freitagabend glatt mit 4:1 geschlagen. Nur in einer kurzen Phase im zweiten Abschnitt konnten die Gäste das Tempo richtig mitgehen und den SCR stärker gefährden. Erfreulich zudem: An die 1500 Zuschauer wollten den Auftritt sehen – ein guter Vorgeschmack aufs Derby gegen Bad Tölz am 25. November.

Exakt zwölf Tage Spielpause waren es für den SCR gewesen. Ein klarer Cut mitten in der Saison. Nichts Überraschendes. Der Deutschland-Cup ist keine neue Erfindung, sorgt seit vielen Jahren für die November-Auszeit. Hätte für den SCR eine echte Bremse sein können. Schließlich hatten die Riesserseer im Vorfeld eine ausgezeichnete Serie (unter anderem sieben Siege) hingelegt, unterbrochen nur die Niederlage in Weiden.

SC Riessersee startet furios ins erste Drittel

Doch die Hausherren zeigten schnell, dass sie sich nicht stoppen lassen wollten. Nur 90 Sekunden brauchten sie, um im kleinen Derby gegen Peiting in Führung zu gehen. Lukas Koziol verzögerte den Pass von hinterm Tor geschickt, sah Alexander Höller, der Goalie Florian Hechenrieder am kurzen Eck überraschte. Ein sauberer Start – und eine Initialzündung. Denn der SCR schaltete auf Turbo. Vollgas. Ohne Unterlass ging es Richtung Peitinger Tor. Auffällig: Moritz Israel. Dass er wieder da war, merkte man sofort an der Zahl der Checks. Unangenehm für den Gegner. Uli Maurer – jetzt Eishockeyauszeitler – verfolgte es minutenweise von der Tribüne, wie sein Ersatz unten auf dem Eis Gas gab. Ein gutes Comeback.

Die Richtung passte. Auch, weil die Topreihe sofort wieder ihren Torinstinkt bewies: Robin Soudek setzte nach, Lubor Dibelka schnappte sich den Puck, zurück auf Soudek, der zu Kevin Slezak – drin war das Ding. Wow. Ein Kabinettstückchen.

Peiting war schon da. Keine Frage. Bekam auch ein paar Möglichkeiten. Doch Goalie Michael Boehm wirkte sehr sicher, entschärfte kurze Zeit später einen Alleingang von Thomas Heger nach einem unglücklichen Schlenzer von Felix Linden in dessen Schienbeinschoner.

Zwei Fouls bringen den SCR aus dem Rhythmus

In Drittel zwei rauschte der SCR-Express zunächst weiter. Nur: Der dritte Treffer wollte nicht gelingen. Das Polster wuchs nicht. Veit Oswald und Soudek hatten Riesenchancen – ohne Erfolg. Dann schadeten sich die Hausherren selbst. Zunächst ein Foul von Jan-Niklas Pietsch nach einem missglückten Aufbaupass, dann eine dämliche Aktion von Ville Hyvärinen, der den Gegner nach dem Pfiff ohne Not ins Tor checkte. Drei gegen fünf. Boehm rettete erst noch mit einer Superparade, zu viert kassierten die Riesserseer dann aber das 1:2 durch Felix Beauchemin-Brassard. Ein Geschenk, schlimmer aber noch: Dieser Treffer brachte den ECP in die Partie. Der SCR wankte etwas, die Gäste erhöhten die Schlagzahl. Nur gut, dass Boehm auch den Alleingang von Samuel Payeur und weitere Chancen parierte.

Ein letztes Bully dann 18 Sekunden vor Drittelende vor Hechenrieder: Sah zuerst nicht gefährlich aus. Dann aber schlenzte Dibelka, Soudek hielt die Kelle rein – und schon stand’s 3:1. Ein idealer Zeitpunkt. Logisch.

Der Treffer und womöglich auch Pat Cortinas Worte in der Kabine brachten den SCR wieder in die Spur. Die Blauen bekamen die Partie wieder in den Griff. Erneut war es die Koziol-Reihe, die mit Dibelkas Unterstützung das schnelle 4:1 markierte. Die Entscheidung. Zum zweiten Mal vollstreckte Höller, doch gerade Center Koziol hatte eine starke Vorarbeit geleistet. Der Füssener war einer der auffälligsten im SCR-Trikot. Viel Applaus bekam von den Fans am Ende auch Boehm. Zu Recht: Er sicherte den SCR jederzeit ab. Spielt der Goalie in dieser Form, darf Daniel Allavena ruhig weiter für Schlagzeilen in der DEL sorgen.