„Derbysiege schmecken am besten“

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Sein erster Streich: Lubor Dibelka (wei-blaues Trikot) trifft zum 4:0 für den SCR im Derby gegen die Tölzer Löwen. Später erzielte der Ex-Tölzer auch noch das 6:1. © Patrick Staar

Der SC Riessersee hat das Derby der Eishockey-Oberliga Süd gegen die Tölzer Löwen mit 6:1 gewonnen. Zwei Tore erzielte Lubor Dibelka, jubelte aber nicht - aus gutem Grund.

Garmisch-Partenkirchen – Für jeden Spieler oder Trainer ist es etwas Besonderes, wenn der nächste Gegner der eigene Ex-Klub ist. Viele sind dann extra-motiviert, brennen auf dieses Duell wie auf kein anderes, wollen den ehemaligen Teamkollegen unbedingt selbst einen einschenken. Das gelang Lubor Dibelka am Sonntag gleich doppelt. Der Spieler des SC Riessersee traf zweimal beim sogenannten „Mutter aller Derbys“ gegen die Tölzer Löwen. Am Ende feierten die Riesserseer einen überraschend deutlichen 6:1-Sieg. Doch Dibelka jubelte nicht – aus gutem Grund.

Aus Respekt vor den Tölzer Fans

Der 39-Jährige ist durch und durch ein fairer Sportsmann. Während seine Mitspieler die Arme in die Höhe rissen und lachend auf ihn zu liefen, verzog Dibelka kaum eine Mine nach seinen Toren. Lediglich ein kleines Grinsen war seinen Gesichtszügen zu entnehmen. Er sagt zwar selbst, dass er natürlich das Recht hat, seine Tore zu feiern. „Aber ich habe für Tölz vier Jahre gespielt und die Fans standen immer hinter mir. Da muss ich sie nicht mit meinem Jubel extra provozieren. Das ist eine Sache von Respekt.“ Zudem ging er in das Duell mit seinem Ex-Klub, für den er noch vorherige Saison die Schlittschuhe geschnürt hatte, ohne den Antrieb, gerade den Löwen eins auswischen zu wollen. „Das ist für mich egal, ich will einfach immer gewinnen.“ Aber natürlich weiß auch Dibelka um die Bedeutung des Derbys – für die Region, für die Teams, für die Fans. Und so sagt er rückblickend auf den Sonntagabend: „Derbysiege schmecken am besten.“

3253 Zuschauer sorgen für eindrucksvolle Stimmung

Insbesondere vor solch einer Kulisse. Ganze 3253 Zuschauer hatten sich im Tölzer Eisstadion eingefunden und für eine eindrucksvolle Stimmung gesorgt. Sehr zur Freude Dibelkas: „Das war überragend. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, bei unserem Heimspiel gegen Bad Tölz wird es auch so. Vor so vielen Fans sind die Emotionen noch größer.“

Doch wie erklärt er sich eigentlich selbst die plötzliche Leistungssteigerung des SCR? Den Schlüssel dafür hat der gebürtige Tscheche bereits im Spiel am Freitag gegen Lindau (6:2-Sieg) ausgemacht. „Da hat auch die dritte und vierte Reihe Tore geschossen. Wir waren alle viel ruhiger und jeder hat sich mehr getraut.“ Das gesammelte Selbstvertrauen entlud sich dann zum Leidwesen der Tölzer Löwen am Sonntag.

Topspiel-Zuschlag sorgt für Fan-Frust

Für die Fans der Gastgeber kam es sogar noch dicker, hatten sie doch nicht nur die Derby-Schlappe zu verdauen. Auch rund um die Partie staute sich Frust auf. In den Sozialen Netzwerken tummelten sich im Anschluss massenhaft Beschwerden bezüglich der Gastronomie. Berichtet wurde von extrem langen Wartezeiten sowie, dass nach Spielschluss der Becherpfand nicht ausbezahlt werden konnte, da kein Kleingeld mehr vorrätig war. Sauer stieß den Anhängern auch der erhöhte Ticketpreis auf. Die Tölzer hatten einen Topspiel-Zuschlag von zwei Euro gefordert. Die Riesserseer Fans müssen sich nun aber keine Sorgen machen, dass diese Variante im SCR einen Nachahmer findet. Geschäftsführer Pana Christakakis versicherte auf Nachfrage des Tagblatts: „Das wird es bei uns nicht geben. Wir sind um jeden Zuschauer froh, insbesondere in Zeiten, in denen jeder jeden Euro dreimal umdrehen muss.“ Zugleich freute sich auch Christakakis natürlich tierisch über das 6:1 beim Erzrivalen. „Das war ein Auswärtssieg auf dem Eis und auf der Tribüne.“ Damit spielte er auf die im Laufe der Partie immer leiser werdenden Tölzer und die stimmgewaltigen rund 600 mitgereisten SCR-Fans an.

Sechs-Punkte-Wochenende für den SCR

Zudem sprach Christakakis von einer guten Reaktion auf manche Aussagen in der Vorberichterstattung. Ralph Bader, Geschäftsführer der Löwen und 14 Jahre lang Manager des SCR, hatte im Tölzer Kurier gesagt: „Ich möchte auch nichts Negatives über Garmisch sagen. Wenn jemand am Boden liegt, tritt man nicht noch rein.“ Damit spielte er natürlich auf den Fehlstart der Weiß-Blauen mit drei Niederlagen in vier Partien an. Nach diesem Sechs-Punkte-Wochenende sieht es schon rosiger für die Riesserseer aus. Insbesondere wenn man sich an Dibelkas Aussage erinnert: „Derbysiege schmecken am besten.“