Selbstkritische Analyse des SCR

Von: Patrick Hilmes

Stolperstart: Simon Mayr und der SC Riessersee konnten in dieser Saison lediglich daheim gegen den HC Landsberg drei Punkte einfahren. Es ist zu leise auf dem Eis © ANDREAS MAYR

Drei Niederlagen, nur ein Sieg: Der SC Riessersee hatte sich den Saisonstart in der Oberliga Süd anders vorgestellt. Co-Trainer Anton Raubal und Kapitän Simon Mayr versuchen, die Probleme zu erklären.

Garmisch-Partenkirchen – Montagmittag im Olympia-Eissportzentrum. Anton Raubal sitzt in seinem stillen Kämmerlein, aus dem Raum gegenüber dröhnt laute Musik. Verschwitzte SCR-Spieler schuften nach dem Eistraining im Fitnessraum, stemmen Gewichte, machen Sit-ups. Raubal hat dafür kein Gehör, ist hingegen vollends fokussiert. Auf seinem Laptop schaut er sich nochmals einige Szenen des Spiels in Peiting an. Seine Reaktionen sind dieselben wie am Sonntagabend – reichlich Kopfschütteln, reichlich Verzweiflung. „Hier“, sagt der Co-Trainer und zeigt auf den Bildschirm, „das ist einfach der falsche Pass“. Zu sehen ist eine Szene, in der Aziz Ehliz die Scheibe aus der Defensive quer über das Feld in den Rücken seines Mitspielers schickt. Die Folge: ein Icing. Hatte sich Raubal anders vorgestellt, hatte er auch anders vorgegeben. „Da muss der Pass die Bande entlang kommen und wir gehen mit drei gegen zwei in den Angriff. Das ist unser Spiel.“ War es aber nicht am Sonntag, hingegen setzte es eine 2:4-Niederlage, die nachdenklich macht, die Fragen aufwirft.

Im Schnitt vier Gegentor pro Partie

Der Saisonstart ist mit drei Pleiten in vier Spielen ein verkorkster, einer, mit dem niemand so gerechnet hatte. Zu imposant klingen die Namen auf der Riesserseer Kaderliste. Doch: Die Realität ist eine andere, dokumentiert sich durch Tabellenplatz zehn mit lediglich drei Punkten und einem Gegentorschnitt von vier Treffern pro Partie. Treibt auch Raubal kein Lächeln ins Gesicht. „Das ist sicherlich nicht unser Anspruch.“ Auch Kapitän Simon Mayr, der mittlerweile zur kleinen Videorunde dazugestoßen ist, stimmt zu: „Keiner kann damit zufrieden sein.“ Die gute Nachricht aus Riesserseer Sicht: Die Niederlagen kassierten sie nicht, weil die Konkurrenz übermächtig war, sondern sie selbst zu viele Fehler produzierten. „Nicht der Gegner macht uns das Leben schwer, sondern wir uns“, bestätigt Raubal selbstkritisch. Er spricht davon, dass seine Spieler zu oft die falschen Entscheidungen treffen. Mal drehen sie sich um die eigene Achse, anstatt den direkten Pass zu suchen. Mal gehen sie im Abspiel zu viel Risiko ein, anstatt das Tempo rauszunehmen. Mal sind sie zu ungestüm im Forechecking. „Wir versuchen den One-Million-Dollar-Pass, müssen aber eigentlich die einfachere und sicherere Variante wählen.“

Ursachenforschung für die Misere

Doch was ist die Ursache? Sind die Vorgaben der Coaches die falschen? Mayr verneint direkt. „Die Trainer geben klare Ansagen. Wenn wir Spieler die nicht umsetzen, ist es unsere Schuld.“ Ist man zu überheblich in die Saison gestartet, hat man gedacht, es läuft von selbst? Wieder schüttelt Mayr den Kopf. „Es geht keiner aufs Eis und denkt: Wir fahren die jetzt an die Wand. So schätze ich das Team auf keinen Fall ein.“ Ist der Druck der Öffentlichkeit zu groß? Jein. „Es ist bestimmt von allem etwas. Das wollen wir vielleicht noch nicht wahrhaben“, bemüht sich Mayr um eine Erklärung. Zudem haben beide einen weiteren Punkt ausgemacht, der auffällt: Es ist zu leise auf dem Eis. „Es fehlt an Kommunikation“, sagt der Co-Trainer. „Wir schaffen es nicht, unsere Identität aufs Eis zu bringen“, betont Mayr. Uli Maurer versuchte es in der zweiten Drittelpause in der Kabine mit deutlichen Worten. Mayr hatte das Gefühl, dass Maurer Gehör gefunden hatte. Doch nach zwölf Sekunden im Schlussabschnitt folgte ein katastrophaler Fehlpass – das 1:4 aus Sicht des SCR. „Da frisst du dann wieder so ein Tor und musst gegen die Wand anrennen. Das macht es nicht einfacher“, hadert der Kapitän.

Nicht der Zeitpunkt für Untergangsstimmung

Nach der Partie saß das Team gemeinsam in der Kabine, versuchte das Geschehene aufzuarbeiten. Zwei Führungsspieler standen auf. Wer, das wollten Raubal und Mayr nicht verraten. Der Mannschaftsführer erzählte aber: „Es waren harte und ehrliche Worte.“ Denn es war das passiert, was nicht passieren darf. „Das Schlimmste ist, dass man uns durch harte Arbeit geschlagen hat.“ Peiting glänzte keineswegs mit spielerischem Niveau, sondern bewies lediglich mehr Kampfgeist – und Effektivität. Ein weiterer Punkt, der beim SCR auffällt. „Jeder Fehler wird knallhart bestraft“, betont Raubal. Das soll aber nicht als Entschuldigung verstanden werden. Solche suchen sie auch nicht beim SCR, keiner redet die Niederlagen schön, keiner sagt einfach: ,Das wird schon werden.’ Aber auch das Gegenteil ist nicht der Fall, keine Spur von Untergangsstimmung. „Dafür ist nach vier Spielen der Zeitpunkt nicht gekommen“, versichert Raubal.

Lindau und Tölzer Löwen vor der Brust

Doch wie lautet nun der Lösungsansatz? Mayr spricht davon, dass härter gearbeitet werden müsse. Raubal schiebt nach: „Ich würde nicht von mehr Arbeit sprechen, wir müssen richtig arbeiten, bisher arbeiten wir falsch.“ Zugleich spricht der Co-Trainer von einem mentalen Lernprozess, den die Spieler durchmachen. „Jeder muss sich fragen, warum er bisher das Level nicht erreicht hat, das er erreichen kann.“ Zu viel Kopfzerbrechen soll aber ebenfalls vermieden werden. Immerhin sind gerade mal 4 von 48 Partien der Hauptrunde absolviert. Mayr: „Wir müssen aus dem Wochenende lernen, es jetzt aber auch abhaken und es am Freitag besser machen.“ Dann empfängt der SCR den EV Lindau, ehe am Sonntag das Derby bei den Tölzer Löwen ansteht. Ein guter oder schlechter Zeitpunkt für dieses Prestigeduell? Mayr sagt: „In unserer Situation völlig egal. Es gibt nicht den richtigen oder falschen Gegner.“