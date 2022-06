Sensations-Comeback des Würstlbraters: Uli Maurer stürmt wieder für den SC Riessersee

Von: Christian Fellner

Routinier und Hoffnungsträger: Uli Maurer trägt in der kommenden Saison wieder das SCR-Trikot. © Peter VOLK

Es ist ein Comeback, das für Aufsehen sorgt: Uli Maurer, mittlerweile 37 Jahre alt, schließt sich wieder dem Oberligisten SC Riessersee an. Allerdings gibt es eine Klausel, die nicht ganz alltäglich ist.

Garmisch-Partenkirchen – Eines hat Uli Maurer in den eineinhalb Jahren seiner Tätigkeit in der freien Wirtschaft gelernt: „Wurst setzt bei mir nicht an!“ Eine wichtige Erkenntnis. Denn auf ihr fußt sein Comeback, das er am Mittwochabend beim Fanstammtisch des SC Riessersee offiziell verkündete. Rank und schlank wie eh und je präsentierte sich der 37-jährige Ex-DEL-Profi im Pub33. Und das trotz der vielen Würstl-Verlockungen, die er auf dem Grill oft zubereitet. „Aber ich hab’ immer was getan“, beruhigt er – falls sich tatsächlich ein Kritiker finden sollte, der seine Rückkehr anzweifelt.

Für Pana Christakakis gab es nicht einen Moment des Zögerns. „Wenn es die Möglichkeit gibt, Uli Maurer zurückzuholen, dann muss man sie nutzen“, sagt der Geschäftsführer der GmbH. „Er ist ein Vorbild, eine Identifikationsfigur, er verkörpert den SCR.“

Professionelles Eishockey fehlt dem Ex-Profi

Dass ihm das professionelle Eishockey fehlt, bemerkte Maurer, als er in der Vorsaison ab und zu mit den Alten Herren auf dem Eis stand. „Ich hab’ gespürt, dass mir Eishockey noch Spaß macht.“ Und – freilich: „Hie und da war ich halt einen Schritt schneller als die anderen.“

Zustande kamen die Gespräche zwischen Christakakis und Maurer auf kuriose Art. Der Geschäftsführer wollte mit dem Außenstürmer eigentlich über das Abschiedsspiel im Sommer reden. Der SCR plante bekanntlich einen Ausstand für drei große Namen: Florian Vollmer, Stephan Wilhelm – und Maurer. „Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass der Uli noch nicht so weit ist“, verrät Christakakis. Er roch seine Chance. „Dann haben wir gesprochen.“

Auch Pat Cortina hat schon versucht, Maurer zu überreden

Auch Trainer Pat Cortina hatte es im vergangenen Jahr schon einmal versucht, Maurer auf ein Comeback anzuspitzen. „Er hat mir Nachrichten geschrieben, ob ich mir nicht vorstellen könne, wieder zu spielen“, sagt der Garmisch-Partenkirchner. Doch damals steckte er noch zu tief in der beruflichen Findungsphase. „Es hat sich alles eingespielt.“ Auch dank seiner Geschäftspartner, die ihm grünes Licht für die Rückkehr aufs Eis gaben. „Sonst wär’ es nicht gegangen.“

Einschränkungen gibt es allerdings: „Einen solchen Vertrag hab’ ich auch noch nicht unterschrieben“, scherzt Maurer. Sechs Wochen, er nennt sie die „verrückte Zeit über den Jahreswechsel“, wird er vom Eishockey freigestellt. „Da ist es sehr schwierig, zweigleisig zu fahren.“ Also verankerten die Vertragspartner eine Klausel, die ihm die Freistellung von Dezember bis Mitte Januar ermöglicht. „Manche haben gleich zu mir gesagt, dass ich es erst ab Mitte Januar machen soll. Aber das wollte ich nicht.“ Maurer möchte vom 22. August an, dem Start der Vorbereitung, Teil des Teams sein, die Kollegen kennenlernen. „Natürlich fehlen mir viele Spiele, aber die heißeste Phase der Saison sehe ich grundsätzlich ab Mitte März.“ Dann stehen die Playoffs an.

Es gab viel zu besprechen: Moderator Titus Fischer mit SCR-Geschäftsführer Pana Christakakis. © Peter VOLK

Dritte Kontingentstelle wird zunächst nicht besetzt

Christakakis kann mit der Klausel leben. Denn der SCR spart sich durch die Maurer-Verpflichtung zunächst die Stelle des dritten Kontingentspielers. „Ich weiß, dass ich am Anfang einer derjenigen war, der am lautesten danach geschrieen hat, aber da wusste ich nicht, dass wir Lubor Dibelka und Uli Maurer bekommen.“ Ein dritter Ausländer könnte dann im Dezember dazustoßen, wenn Maurer seine berufliche Auszeit antritt. Über die Finanzen brauche sich keiner gesteigerte Sorgen zu machen. „Wir haben auch Spieler verloren, die Geld gekostet haben“, merkt der Geschäftsführer an, ohne Namen zu nennen.

Maurer freut sich über die Blutauffrischung im Team. „Jetzt wird die Last auf mehrere Schultern verteilt. Früher hieß es: Vollmer, zwei Ausländer und Maurer – ihr macht das schon!“ Auch deshalb ging’s für ihn zum Würstlbraten. Nun verspürt er wieder richtig Lust. Und das kann dem SCR nur guttun.

Dauerkarten für die Saison 2022/23 „Keine Angst, das soll keine reine Verkaufsveranstaltung werden“, scherzte Pana Christakakis zu Beginn des Fanstammtischs am Mittwoch. Aber: Einen ernsten Hintergrund hatte es eben doch, dass er das Thema Dauerkarten an den Anfang der Veranstaltung rückte. „Wir wollen heuer angreifen“, stellte der Geschäftsführer der SCR-GmbH klar. „Aber, das geht eben nur, wenn wir uns auf die Fans verlassen können.“ Niemand wisse momentan, ob das C-Wort wieder eine Rolle spielen wird in der kommenden Oberliga-Saison, die offiziell am 30. September beginnen wird. Christakakis stellte die Vorzüge des Saisontickets heraus, das seit Mittwoch verkauft wird. 27 Heimspiele sind integriert, fünf gibt es gegenüber Einzelkarten geschenkt. Dazu packen die Verantwortlichen ein Meet & Greet mit der Mannschaft. Zusätzlich darf jeder Inhaber zu einem Spiel kostenlos einen Begleiter mitbringen. Erstmals gibt es die Dauerkarte als digitales Ticket. Nicht inbegriffen sind 2022/23 die Playoffs, aber es gibt 25 Prozent Rabatt auf die Tageskarten – sowie bei Sitzplätzen ein Recht auf den Stammplatz. Zu haben sind die Dauerkarten ab sofort – telefonisch unter 0 88 21/73 22 061, per E-Mail an info@scr.de oder ab 4. Juli wieder direkt in der Geschäftsstelle im Stadion. Die ist bis dahin wegen des G7-Gipfels noch geschlossen. Bis 8. Juli gibt es einen Frühbucherrabatt von zehn Prozent.