Sommerpause hat begonnen

Von: Patrick Hilmes

In dieser Szene erfolgreich, letztendlich vergeblich: Goalie Daniel Allavena und der SCR stemmen sich vehement gegen das Playoffs. Aber Hannover ist einfach zu effizient. © ANDREAS MAYR

Es sollte nicht sein: Gegen brutal effiziente Scorpions aus Hannover hat der SC Riessersee letztendlich keine Chance. Hannover steht im Playoff-Viertelfinale, für den SCR hat die Sommerpause begonnen.

Füssen – Er läuft auf und ab, er hüpft, er jubelt, er verschlägt die Hände vor dem Gesicht, er winkt ab, er protestiert, er animiert. Es gibt in jedem Eishockey-Spiel mindestens einen Protagonisten, der nicht auf dem Eis steht, an dem man das Geschehen auf dem Feld aber bestens ablesen kann. Beim SC Riessersee ist das bestens anhand von Geschäftsführer Pana Christakakis möglich. Der Blick aufs Eis ist unnötig. Das Hin und Her auf dem Spielfeld spiegelten seine Gestik und Mimik exakt wieder. Und am Ende des vierten Spiels der Playoff-Achtelfinal-Serie gegen die Hannover Scorpions stand Christakakis still, wie versteinert, verschränkte stoisch die Arme, der Blick leer. Denn der SCR ist raus, Hannover steht im Viertelfinale, für die Weiß-Blauen hat mit Abpfiff die Sommerpause begonnen. Zum Abschluss setzte es im Bundesstützpunkt Füssen eine 3:6-Niederlage.

Starkes erstes Drittel mit bitterem Ende

Dabei hatte sich doch erstmals die Anspannung des Geschäftsführers nach 17 Minuten im positiven Sinne gelöst. In Überzahl fand Kapitän Florian Vollmer, für den es wahrscheinlich das letzte Spiel seiner so langen Karriere war, Aziz Ehliz. Die so wichtige Führung für die Gastgeber und die Belohnung für ein couragiertes erstes Drittel. Der SCR legte genau die Attribute an den Tag, die es braucht, will man eine Serie noch drehen. Engagiert, zweikampfstark, temporeich. Die Scorpions hatten in den ersten 19:36 Minuten wenig zu bestellen. Und doch genügte ihnen ein gefährlicher Angriff für das 1:1 – inklusive Schützenhilfe von Daniel Allavena. Der Riesserseer Goalie fing einen Querpass vor seinem Kasten ab, beförderte ihn aber selbst unglücklich in ihn. Zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt. Christakakis wechselte wieder in die stoische Haltung.

SCR drückt, Hannover trifft

In Drittel zwei zuckten seine Muskeln stetig, denn die Seinen kesselten die Scorpions minutenlang ein, kreierten Chance um Chance. Aber: Konter Hannover, 2:1 für die Gäste. Kurze Zeit später explodierte Christakakis kurzzeitig, Simon Mayr glich aus. Die Riesserseer Anhänger feierten diesen Treffer lautstark, doch nur 33 Sekunden blieben ihnen die Jubelrufe im Halse stecken – 3:2 für Hannover. Der nächste psychologische Nackenschlag. Und der saß. Das Tempo war weg, die Zweikampfquote sank. Nun waren die Weiß-Blauen meist einen Schritt zu spät als einen schneller. So auch Christoph Eckl in Minute 37. Die Konsequenz: Strafzeit. In dieser Überzahl präsentierten die Scorpions noch einmal, was in dieser Playoff-Serie letztendlich den Unterschied ausgemacht hat: brutale Effizienz. Erster Angriff im Powerplay, schon stand es 4:2 aus Gästesicht. Christakakis suchte wieder seinen Freiraum, zwischenzeitlich hatte sich Christian Winkler vom Kooperationspartner EHC Red Bull München zu ihm gesellt. Die erhoffte Reise am Sonntag nach Hannover rückte immer weitere in Ferne, die Entscheidung immer näher. Sie folgte spätestens mit Beginn des Schlussdrittels. Der SCR wollte nochmals, die Scorpions setzten es in die Tat um. Erster Angriff im Abschnitt – 2:5.

Riessersee gibt nicht auf

Anschließend hingen zwar kurzzeitig die Köpfe der Riesserseer tief, aber sie gaben nicht auf, spielten weiter, suchten ihr Heil in der Offensive, jagten dem letzten Fünkchen Hoffnung hinterher. Doch Hannover präsentierte sich zu clever im Stellungsspiel, zu eiskalt vor dem Tor, zu abgezockt. So trafen sie ins leere Tor zum 2:6. Der letzte Treffer der Partie gehörte den Weiß-Blauen in Person von Mayr.

Starke Fans der Weiß-Blauen

Schlussendlich hat sich das effizientere Team verdient durchgesetzt und zieht ins Viertelfinale ein. Doch der SCR hat nicht enttäuscht, das sahen auch die mitgereisten Fans so. Entsprechend herrschte kein betretenes Schweigen nach der Schlusssirene, sondern es wurde nochmals laut. Und Christakakis? Dem huschte doch noch ein kleines Lächeln übers Gesicht angesichts dieser starken Fans.