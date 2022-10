Souverän mit Abstrichen

Von: Patrick Hilmes

Ließ beim 5:2 des SCR seine Klasse aufblitzen: Veit Oswald, Förderlizenzspieler des EHC Red Bull München. © Michael Sigl

Der SC Riessersee sammelt in der Partie der Eishockey-Oberliga Süd gegen die EHF Passau Black Hawks zwar unnötig viele Strafzeiten und bringt dadurch sich selbst aus dem Konzept, siegt aber dennoch locker mit 5:2.

Passau – 5:2-Auswärtssieg des SC Riessersee bei den EHF Passau Black Hawks. Liest sich souverän, war es auch – aber mit Abstrichen. Denn gegen die jüngste Mannschaft der Eishockey-Oberliga Süd hätte der SCR auch deutlich höher gewinnen können, wenn er sich denn nicht durch reichlich Strafzeiten immer wieder selbst geschwächt hätte.

Riessersee gibt 2:0-Führung wieder her

Wurde gleich zu Beginn deutlich: Die Passauer, die zwar mit vier Siegen in die Saison gestartet waren, dann aber drei Niederlagen kassierten, ehe ein knapper 3:2-Erfolg in der Overtime gegen Klostersee folgte, sahen sich direkt in die Defensive gedrängt. Der SCR drückte aufs Tempo. Der erste Jubel ließ aber etwas auf sich warten. Erst in Überzahl konnte sich das zweitbeste Powerplay-Team der Liga gegen die Gastgeber durchsetzen. Zunächst scheiterte noch Robin Soudek, den Abpraller verwertete aber Kevin Slezak. Die verdiente Führung, die schnell ausgebaut wurde. EHC-Förderlizenzspieler Veit Oswald und Luca Allavena wirbelten die Passauer Defensive durcheinander, ehe Simon Mayr per Nachschuss auf 0:2 stellte. Sah nach einem entspannten Freitagabend für Riessersees Coach Pat Cortina aus. Doch seine Mannen bereiteten ihm noch einige Sorgen. Erst überstanden die Gäste eine Unterzahl, die zweite aber endete mit dem Anschlusstreffer der Gastgeber. Durch diese Strafzeiten nahm sich der SCR selbst den Wind aus den Segeln. Und nur 79 Sekunden später stand es 2:2, weil die Weiß-Blauen mal wieder den Gegner tatkräftig beim Toreschießen unterstützten. Dem Ausgleich war ein kapitaler Fehlpass von Jan Niklas Pietsch vorausgegangen. Drittelpause.

SCR-Goalie Michael Boehm verhindert den erneuten Ausgleich

Zurück auf dem Eis wiederholte sich das ganze Spielchen beinahe. Erst machte es der SCR gut, weil er die Scheibe schnell nach vorne zu Tobias Kircher beförderte, der mit überlegtem Abschluss auf 3:2 aus Sicht der Gäste stellte. Dann aber folgten erneut zwei Strafzeiten, die den Spielfluss von Cortinas Mannen unterbrachen. Zudem präsentierten sich die Riesserseer wenig stabil in Unterzahl. Passau fand mit einfachen Pässen immer wieder Lücken im Defensivverbund. Einzig Goalie Michael Boehm war es zu verdanken, dass der Vorsprung nicht wieder hin war.

Lubor Dibelka beweist seine Klasse

Im Fünf-gegen-fünf wurde sichtbar, wie groß die Überlegenheit der Gäste eigentlich war. Wie hoch sie hätten führen können, wenn sie sich nicht immer selbst dezimiert hätten. Bestes Beispiel dafür war das 4:2 für den SCR. Den Black Hawks ging es zu schnell, sodass Lubor Dibelka völlig frei vor dem Tor stand. Doch anstatt direkt abzuschließen, bewies der Deutsch-Tscheche seine Klasse. Dibelka stoppte die Scheibe, ließ den EHF-Goalie kommen, umkurvte ihn locker und schob ein.

SCR sammelt viele Strafzeiten, doch Passau kann das nicht ausnutzen

Hätte so einfach sein können an diesem Abend gegen spielerisch limitierte Passauer. Der größte Gegner für den SCR war er selbst, weil er sich weiter Strafen einhandelte und weil er teils zu sorglos in der Defensive agierte. Änderte sich auch im Schlussdrittel nicht. Passau blieb im Spiel und gefährlich, weil immer wieder ein Riesserseer zwei Minuten zum Nachdenken benötigte. Der Auswärtssieg geriet aber nicht in Gefahr. Die Black Hawks verfügten schlicht nicht über die Mittel, um die Garmisch-Partenkirchner wirklich in Bredouille zu bringen. Zudem zeigte der im Vorfeld von Cortina hochgelobte Oswald, warum der 58-jährige Italo-Kanadier so viel von ihm hält. Völlig blank vor dem Tor der Gastgeber umkurvte Oswald den Goalie und legte dann durch die eigenen Beine nach hinten ab auf Kircher – 5:2. Eishockey zum Zunge schnalzen. Hätte der SCR deutlich öfter zeigen können, doch dafür präsentierte er sich teils einfach zu undiszipliniert in Passau.