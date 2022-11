Charaktertest für den SCR

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Macht den Spagat: Im Umgang mit der Mannschaft nach den beiden Pleiten am vergangenen Wochenende wählt SCR-Coach Pat Cortina den Mittelweg zwischen draufhauen und streicheln. © Peter Volk

Null Punkte am vergangenen Wochenende: Doch der SC Riessersee hat morgen Abend bereits die Chance, mit einem Sieg gegen den Deggendorfer SC zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Garmisch-Partenkirchen – Mit Berg- und Talfahrten kennt sich Pat Cortina aus. „Das gehört zum Sport dazu, ist immer Teil eines Zyklus’.“ Nur einmal in seiner langen Trainerkarriere hat er eine Saison erlebt, in der sich dieser Kreislauf des Siegens und Verlierens nicht eingestellt hatte. Das war 1999/2000 in Italien, als er mit seinem Team Asiago nur das zweite Hauptrundenspiel verloren hatte und ansonsten ausschließlich Siege feierte – bis zum Playoff-Finale. Dann riss die Serie. „Und wir konnten nicht entsprechend darauf reagieren.“ Die Meisterschaft feierten andere. So kann Cortina den beiden kürzlichen Niederlagen mit dem SC Riessersee in der Eishockey-Oberliga Süd – 3:4 gegen Lindau, 2:4 gegen Bad Tölz – sogar Positives abgewinnen. Denn er weiß: „Verlieren formt Charaktere.“ Ob das auch beim SCR der Fall ist, wird sich zeigen. Aber die Chancen stehen gut. Bereits nach dem verpatzten Saisonstart kehrten die Weiß-Blauen verbessert zurück, legte eine starke Serie von neun Siegen in zehn Spielen hin. Nun gilt es, einen neuen Lauf zu starten.

Sie haben gedacht: Es läuft schon.“

Doch um die Analyse, warum der SCR die Gondel gewechselt hat und sich nun auf Talfahrt befindet, kommt Cortina nicht herum. Angefangen hatte der Negativlauf quasi schon in Landsberg am 20. November. Zwar gewannen die Werdenfelser das Chaos-Spiel mit 9:6, doch Cortinas Befürchtungen bewahrheiteten sich bereits in dieser Partie. Nach dem 4:1-Triumph gegen Peiting, der gelungenen Revanche für die Pleite an Spieltag vier, hat sich ein Gedanke in den Köpfen der Riesserseer festgesetzt, der gefährlich ist, der unweigerlich irgendwann zum Umschwung führt, wenn man ihm nicht entgegenwirkt. „Sie haben gedacht: Es läuft schon.“ Verliert man anschließend nur leicht den Fokus, macht hier und da einen Schritt weniger, zieht den einen oder anderen Check nicht mehr konsequent durch, weicht mal etwas von den Automatismen ab, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann die sportliche Talfahrt einsetzt. Cortina hatte davor gewarnt, auch schon als noch alles bestens lief und die Ergebnisse stimmten. Doch sein Team hörte nicht gut genug zu.

Mannschaft ist noch „zu leise“

Nun hofft der Italo-Kanadier, dass seine Spieler ihre Lehren aus den vergangenen Partien ziehen, sich wieder darauf fokussieren, wie sie Eishockey spielen wollen. Dass sie abspeichern und nicht vergessen, was passiert ist, dass sie daran wachsen und sich weiterentwickeln. Dass die Niederlagen wirklich stärkere Charaktere formen. Entsprechend bezeichnet er das Duell am Dienstagabend gegen den Deggendorfer SC als „Charaktertest“.

Zumindest hat er am Montag schon eine leichte Trendwende bemerkt. In den Vorwochen war der 58-Jährige stets unzufrieden mit dem Training, die gestrige Einheit bezeichnete er immerhin als „okay“. Das ist in Cortinas Wortschatz schon eines der positiven Adjektive. Er wählte den Mittelweg in puncto Umgang mit seiner Mannschaft, zwischen draufhauen und streicheln. „Ich habe ihnen viele Spielsequenzen gezeigt, viel mit ihnen gesprochen.“ Doch das ist nicht nur Aufgabe der Coaches, auch die Akteure selbst müssen den Mund aufmachen, miteinander reden, sich weiterhelfen. Das findet zu wenig statt. „Mir ist die Mannschaft zu leise. Ich hoffe, dass verändert sich noch“, sagt Cortina. Das sei eine Sache von Reife. Doch auch in diesem Punkt sieht er Fortschritte, lobt Kapitän Simon Mayr. „Er macht einen guten Job.“

Die Chance zur Wiedergutmachung

Zudem ist Cortina froh, dass bereits heute das nächste Pflichtspiel auf dem Programm steht. So besteht keine Zeit, um die Geschehnisse der vergangenen anderthalb Wochen zu vergessen. „Wir müssen sofort reagieren.“ Denn der Coach weiß nur zu gut, dass jeder Weg zwei Richtungen hat. Die Redewendung „Wenn es läuft, dann läuft es“ ein von Fußball-Weltmeister Andreas Brehme geprägtes Pendant hat: „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß.“ Bedeutet: Der SCR muss seine Talfahrt schnellstmöglich stoppen. Am besten sofort.