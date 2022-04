Süd sticht Nord

Von: Patrick Hilmes

Machs gut: Norman Martens (l.) und die Hamburger dürften Sam Verelst, ihren zweitbesten Scorer, schmerzlich vermissen. © imago/regiopictures

Der Eishockey-Oberligist SC Riessersee hat seinen ersten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Sam Verelst wechselt von den Crocodiles Hamburg zum Traditionsklub aus Garmisch-Partenkirchen.

Garmisch-Partenkirchen – Man stelle sich vor, ein Eishockeyspieler würde die Wahl seines neuen Vereins mittels Quartett, dem Kartenspiel, ermitteln. Den bisherigen mit dem potenziell künftigen Arbeitgeber vergleichen. Im Fall von Sam Verelst dürfte das folgendermaßen vonstattengehen: Nord gegen Süd – Stich Oberbayern. Großstadtfeeling gegen Natur – Stich Seen und Berge. Gründungsjahr 1990 gegen 1920 – Stich Tradition. Man könnte dieses Spielchen weiterführen, würde am Ergebnis aber nichts ändern, da die wichtigsten Punkte entschieden sind. Bedeutet: Verelst verlässt die Crocodiles Hamburg und schließt sich dem SC Riessersee an.

Auf seiner eigenen Quartettkarte würde stehen: Sam Verelst, 31 Jahre, geboren in Antwerpen, Nationalität Belgier/Deutscher, 1,81 Meter, 83 Kilogramm, Außenstürmer. Ausgebildet bei den Phantoms Antwerp, später Düsseldorfer EG. 18 Partien in der DEL, 126 in der 2. Bundesliga und DEL 2, 297 in der Oberliga. Vorherige Vereine: Füchse Duisburg (29 Spiele/23 Scorerpunkte), Selber Wölfe (29/20) und Crocodiles Hamburg (48/57). Und nun steht dahinter SC Riessersee.

Grundstein für Wechsel vor zehn Jahren gelegt

Doch wie kam es dazu, dass es den Belgier mit deutschen Pass, der bis auf sein eines Jahr in Selb – das Meisterjahr – ausschließlich im Norden und Westen der Bundesrepublik gespielt hat, nun ins tiefste Bayern zieht? Der Grundstein für den Wechsel wurde bereits vor knapp zehn Jahren gelegt. Damals lief der junge Verelst für die Fischtown Pinguins auf, zu dieser Zeit Konkurrent in Liga zwei des SCR. Auf dem Weg zum Auswärtsspiel, als die Bremerhavener längst den Weißwurstäquator hinter sich gelassen hatten und Verelst das Werdenfelser Land erblickte, war es um ihn geschehen. „Ich war geflasht.“ Es sollte nicht das einzige Mal bleiben, dass Fischtown sich in den Bus setzte und die lange Reise gen Süden antrat. Immer wieder schoss dem Angreifer, der sich selbst als agiler Allrounder beschreibt, dabei derselbe Gedanke durch den Kopf: „Hier möchte ich mal spielen.“ Hat ein paar Jährchen gedauert, nun geht sein Wunsch in Erfüllung.

Verelst will Teil des Riesserseer Projekts 2024 sein

Doch der 31-Jährige hat seinen zweijährigen Kontrakt mit den Hamburgern nicht vorzeitig beendet, um nun lediglich die Landschaft zu genießen, die Berge hochzukraxeln – und weil seine Freundin einen Job in München anfängt. Vielmehr plant er, dem SCR dabei zu helfen, sein Projekt 2024 zu realisieren, wieder in die DEL 2 aufzusteigen. „Ich will ein Teil davon sein.“ Ihm gefallen die professionellen Strukturen bei den Weiß-Blauen, das Olympia-Eissportzentrum, die Vision des Klubs, die Tradition und auch der Coach. Pat Cortina, dessen Vita so lang ist wie der Weg von Hamburg nach Garmisch-Partenkirchen. Dessen laufintensives System so gut passt zu Verelst, dessen Laufstärke zu seinen besten Attributen zählt. Das alles hat ihn überzeugt.

Coach Pat Cortina ist überzeugt vom neuen Stürmer

Und umgekehrt? Seine professionelle Einstellung zum Sport, kann Vorbild für die jungen Talente sein, ist vielseitig einsetzbar, hat seine Qualitäten in der Oberliga unter Beweis gestellt: All diese Punkte zählt Cortina bei der Beschreibung Verelsts auf. „Er kann links wie auch rechts außen spielen und wird uns in den unterschiedlichsten Spielsituationen mit seinen Fähigkeiten weiterhelfen“, ist sich der SCR-Coach sicher.

Doch bevor er sich mit Riessersee der neuen Saison widmet, ist Verelst noch für sein Heimatland im Dienst. Mit der belgischen Nationalmannschaft reist er am kommenden Sonntag nach Island, wo die Weltmeisterschaft der Division IIB ansteht. Georgien, Mexiko, Bulgarien und Island heißen die Gegner. Das Ziel: „Gold plus Aufstieg in die Division IIA“, betont Verelst. Anschließend verbringt er seine freie Zeit im Sommer in Hamburg sowie bei seiner Familie in Antwerpen, wo er auch Eishockey-Camps veranstaltet, ehe er nach Garmisch-Partenkirchen zieht. Spätestens dann gilt seine Aufmerksamkeit dem SCR. Die Fans dürfen sich dann auf einen Spieler freuen, der „weniger der Lautsprecher“ ist, der zwar „etwas Zeit zum Auftauen“ braucht, dafür seine Energie voll und ganz in seinen Spielstil investiert. Die Daten auf der Quartettkarte versprechen einiges.