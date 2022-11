Talfahrt geht weiter

Von: Patrick Hilmes

Zu wenig: Fast nur die Reihe mit Lubor Dibelka (vorne), Robin Soudek (dahinter) und Kevin Slezak strahlte gegen Deggendorf Gefahr aus. © Peter Volk

Der SC Riessersee befindet sich in der Eishockey-Oberliga Süd weiter auf dem absteigenden Ast. Am Dienstagabend setzte es daheim gegen den Deggendorfer SC die dritte Pleite in Serie.

Garmisch-Partenkirchen – Dienstagabend, Ende November. Es ist kalt, dunkel und regnerisch draußen – einfach ungemütlich. Absolutes Sofawetter. Dachten sich auch viele Fans des SC Riessersee. Nur die hart gesottenen Anhänger fanden sich im Olympia-Eissportzentrum ein, um die Partie des SCR gegen den Deggendorfer SC zu sehen. Geboten bekamen die 685 Zuschauer nur Magerkost an Oberliga-Eishockey und nicht mal einen Heimsieg. Stattdessen entführte Deggendorf mit dem 3:2-Auswärtssieg die Punkte und verlängerte die Negativserie der Gastgeber auf drei Pleiten am Stück.

Riessersee beginnt druckvoll

Dabei ging alles vielversprechend los. Der SCR dominierte von Beginn an, übernahm sofort die Spielkontrolle und setzte sich im Drittel des Gegners fest. Deggendorf hatte kaum Zeit zum Luftholen, geschweige denn ein eigenes Offensivspiel aufzuziehen. Die dicken Torchancen aber blieben zunächst aus. Abhilfe verschaffte eine doppelte Überzahl Mitte des ersten Abschnitts. Nach geduldigem Hin und Her bediente Robin Soudek seinen Kapitän Simon Mayr, der per Schlagschuss auf 1:0 stellte. Die verdiente Führung für die Gastgeber, die Alexander Höller bei einem Konter Sekunden später hätte erhöhen können. Stattdessen klingelte es in Minute 17 auf der Gegenseite. Die Weiß-Blauen vergaßen Sascha Maul am zweiten Pfosten vollkommen – 1:1. Die nächsten Chancen ergaben sich erst, als sich die Deggendorfer per Strafzeit wieder selbst schwächten. Doch Sam Verelst als auch Lubor Dibelka brachten den Puck nicht an DSC-Goalie Timo Pielmeier vorbei ins Netz.

Deggendorf antwortet prompt auf das 2:1 mit dem 2:2

In Drittel zwei dasselbe Spielchen. Offensiv fand Deggendorf quasi nicht statt. Mit zwei Ausnahmen: Einer Überzahl, die der SCR gut überstand, und dem 2:2. Gehörte der Kategorie Duseltor an. Die Gäste brachten die Scheibe einfach mal vor das von Michael Boehm gehütete Gehäuse, getreu dem Motto: Irgendwer wird den Puck schon reinstochern. Gelang in diesem Fall René Röthke. Dahin war die Sekunden zuvor erzielte Führung der Gastgeber. Jan-Niklas Pietsch hatte sich aus der Distanz ein Herz gefasst und abgezogen. Kevin Slezak hielt seinen Schläger rein und bugsierte die Scheibe so an Pielmeier vorbei. Nach dem Ausgleich nahmen beide Teams dann wieder ihre gewohnten Rollen ein. Der SCR drückte, Deggendorf ließ es zu. Ergab Chancen von Soudek, Höller und Israel, aber eben kein weiteres Tor. Der Auftritt der Gastgeber war ein stückweit dröge. Zwar bemühten sich die Weiß-Blauen, doch das konnte Pat Cortina nicht überzeugen. Lautstark zitierte er Aziz Ehliz gegen Ende des Drittels auf die Bank. Der SCR-Coach war hörbar unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannen gegen biedere Deggendorfer. Auffällig war auch wieder: Konkrete Gefahr für die Gäste ging fast ausschließlich von der Reihe Slezak-Soudek-Dibelka aus. Die anderen Offensivformationen entwickeln einfach zu wenig Durchschlagskraft – nicht nur am Dienstagabend.

Gäste gehen erstmals in Führung und fahren drei Punkte ein

War in Drittel drei nicht anders. Was sich aber änderte, war, dass nicht der SCR in Führung ging, sondern die Gäste. Warum? Weil es die Gastgeber zuließen. Die Deggendorfer bekamen nur Begleitschutz, statt wirklich attackiert zu werden. Und so durfte Yannic Bauer vier Minuten vor dem Ende das 2:3 erzielen. Von der Ostkurve dröhnte es anschließend aufs Eis herunter: „Reißt euch mal zusammen!“ Half nichts. Nach Bad Tölz und Landsberg sammelte auch Deggendorf drei Punkte gegen den SCR ein, der sich trotz marginaler Verbesserungen weiter auf Talfahrt befindet.