Teilzeit-Feuerwerk genügt nicht

Von: Patrick Hilmes

Bitter wie unnötig: 1,9 Sekunden vor der zweiten Drittelpause kassiert der SCR um Goalie Michael Boehm das 1:3. Weiden jubelt, wie auch am Ende. © Andreas Mayr

Teilweise spielte der SC Riessersee groß auf - aber nicht über 60 Minuten. So kassierte der SCR in der Eishockey-Oberliga Süd eine 2:4-Pleite gegen Tabellenführer Blue Devils Weiden.

Garmisch-Partenkirchen – An Silvester hatte es im Markt ganz schön ordentlich geknallt. An allen Ecken in Garmisch-Partenkirchen feierten die Menschen mit reichlich Raketen sowie Böllern den Rutsch ins neue Jahr und färbten den Nachthimmel bunt. Hatte sich der SC Riessersee scheinbar zum Vorbild genommen und brannte am Dienstagabend in den ersten Minuten gegen die Blue Devils Weiden ein wahres Feuerwerk ab. Doch während in der Silvesternacht das Feuerwerk lange anhielt, waren dem SCR zwischenzeitlich die Raketen ausgegangen. So setzte es am Ende eine 2:4-Niederlage.

SCR startet furios , Dibelka stellt auf 1:0

Dabei hatte der SCR gleich nach Anpfiff das Streichholz an die Zündschnurr gehalten. Mit Vollgas ging es auf das Tor der Gäste. Weiden wusste nicht was los war, da hatten die Weiß-Blauen schon drei dicke Chancen. Doch das Gehäuse der Blue Devils wurde wieder von Jaroslav Hübl gehütet, der sich bereits im ersten Duell dieser Saison als Hexer präsentiert hatte. Anschließend bedurfte es etwas Dusel, um eine Unterzahl zu überstehen. Danach aber brach auf den mit 1680 Zuschauern etwas spärlich besetzten Rängen Jubel aus. Kevin Slezak hatte lässig mit einer Hand am Schläger Lubor Dibelka bedient, während die Weidener mit einem Pass auf Robin Soudek gerechnet hatten. Das 1:0 für die Gastgeber.

Die Gäste antworteten mit aggressivem Zwei-Mann-Forechecking und einem Pfostentreffer kurz vor Drittelende. Näher am nächsten Tor war aber der SCR mit Alexander Höller, der beim seinem Abschluss auf das komplett offene Gehäuse jedoch im letzten Moment gestört wurde.

Plötzlich ist das Feuerwerk vorbei, Weiden dreht das Spiel

In der Pause aber schien irgendjemand beiden Teams die Kisten mit den Feuerwerkskörpern geklaut zu haben. Das Tempo war weg, die Klasse ebenso. Kaum sichtbar, dass da der Tabellenvierte den Klassenprimus forderte. Beiden Teams war der enggetaktete Spielplan der vergangenen Wochen anzumerken. Von Oberliga-Spitzen-Eishockey keine Spur. Wenn, dann zeigten das die Weidener. Aus dem Nichts fiel das 1:1, dann bewiesen die Gäste in einer Szene, warum sie mit Abstand die Tabelle anführen. In einer 3:2-Situation behielten sie Ruhe wie Übersicht und stellten auf 1:2. Der Wachrüttler für den SCR? Jein. Zwar prüfte Tobias Kircher mal wieder Hübl, doch 1,9 Sekunden vor Drittelschluss nutzte Weiden eine Überzahl zum 1:3.

Die Wiederauferstehung des SCR

Die Vorentscheidung? Mitnichten. Hingegen erlebten die Zuschauer die Wiederauferstehung der Weiß-Blauen. Die Beine der Riesserseer wollten wieder. Mehr und mehr wurden die Weidener in die Defensive gedrängt. Erst vergab noch Christopher Chyzowski den Anschlusstreffer. Für den sorgte dann aber Slezak in Überzahl. Die Kiste mit den Feuerwerkskörpern war plötzlich wieder aufgetaucht. Die Gäste hatten alle Mühe und Not, die Angriffe der Gastgeber abzuwehren – aber das nötige Glück. So scheiterte Sam Verelst am Pfosten. Soudek traf die Scheibe nach schnellem Pass von Simon Mayr nicht – bitter, war das Tor doch frei.

Unnötige Strafe beendet die Partie

Es roch in dieser Phase nach Ausgleich. Doch es kam anders. Warum? Weil sich der SCR wenig clever anstellte und zweieinhalb Minuten vor dem Ende eine Strafe kassierte, da ein Mann zu viel auf dem Eis war. Zwar versuchten sie nochmals alles, nahmen auch Goalie Michael Boehm vom Eis, doch es sollte nicht sein. Weiden fuhr einen Konter und traf zum 2:4 ins leere Tor.

Damit bleiben die Weidener weiterhin ohne Punktverlust in fremden Stadien. Für den SCR blieb die Erkenntnis: Gegen einen solchen Gegner braucht es über 60 Minuten ein Feuerwerk wie im Schlussdrittel.