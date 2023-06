„The normal one“ des SCR

Von: Patrick Hilmes

Fortan trägt er weiß-blau: Andreas Mechel hat beim SCR einen Zweijahresvertrag unterschrieben. © SC Riessersee

Vom Oberliga-Meister Starbulls Rosenheim kommt Goalie Andreas Mechel zum SC Riessersee. Der 31-Jährige sei für einen Torhüter „normal“, doch seine Ticks hat auch er.

Garmisch-Partenkirchen – Torhütern im Sport sagt man immer nach, sie seien etwas anders als ihre Teamkollegen auf dem Feld, sie ticken in einem differenten Takt, kommen nie ohne einen Spleen daher und seien eine spezielle Gattung von Sportlern. Spricht man Andreas Mechel darauf an, erwidert er: „Mir sagen viele, ich sei einer der normalsten Torhüter.“ Davon können sich künftig die Spieler des SC Riessersee selbst überzeugen. Denn Mechel wechselt vom Oberliga-Meister und DEL2-Aufsteiger Rosenheim nach Garmisch-Partenkirchen und hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Einst hatte Jürgen Klopp bei seiner Vorstellung in Liverpool in Anlehnung an Jose Mourinho, der sich als „the special one“ betitelte, gesagt, er sei „the normal one“. Nun hat der SCR mit Mechel seinen eigenen „the normal one“.

Finger weg von Mechels Ausrüstung

Doch so ganz „normal“ ist auch der 31-Jährige vom Tegernsee nicht. Wenn man seinen Familie fragen würde, würden die etwas anderes sagen, gesteht Mechel grinsend. Denn so ganz ohne Ticks kommt auch er nicht aus. Im Privaten spiegelt sich das wider, wenn er gleich dreimal kontrolliert, ob denn die Tür auch wirklich abgeschlossen ist. Auf dem Eis beziehungsweise in der Kabine sollte man besser die Finger von seinen Klamotten lassen. Denn die müssen immer in einer bestimmten Anordnung daliegen. „Wenn ich weg bin, darf die Sachen keiner mehr berühren“, warnt er schon seine Teamkollegen scherzhaft, von denen er bereits Lubor Dibelka, Alexander Höller, Felix Linden und Michael Boehm kennt. Auch die Reihenfolge des Anziehens ist strickt festgelegt. Erst kommen die linken Ausrüstungsteile, dann die rechten. Würde er anders herum beginnen, würde er alles wieder ausziehen müssen und von Neuem starten. „Ansonsten bin ich ganz normal – denke ich.“

Langjährige DEL2-Erfahrung

Ansonsten bekommen die Weiß-Blauen einen Goalie, der einiges an Erfahrung mitbringt. Das Spiel zwischen den Pfosten erlernte Mechel beim TEV Miesbach, ehe es ihn zu den Bietigheim Steelers in die DEL2 zog. Anschließend vollzog er seine kleinen Spleens bei den Tölzer Löwen und zuletzt bei den Starbulls aus Rosenheim. Stellt sich die Frage: Warum jetzt der Wechsel nach dem Aufstieg des Oberbayern-Kontrahenten? „Man soll ja gehen, wenn es am Schönsten ist“, sagt Mechel. Er sei auf der Suche nach einer neuen Herausforderung gewesen. Er mag es, bei Traditionsvereinen zu spielen, wo eine Geschichte dahinter steckt. Ebenso sprachen ihn der Ort, die Nähe zu seinem Wohnort Murnau und die professionellen Bedingungen bei den Werdenfelsern an. Zugleich reizen ihn die Ambitionen der Riesserseer reizen ihn. „Ich bin der Meinung, der Club gehört in die zweite Liga.“ Und den Weg dahin möchte er mitbeschreiten, davon ein Teil sein.

Mechel will aufstiegen - Doch was will der SCR?

Doch bis dato hat sich der SCR nicht zu seinen künftigen Zielen offiziell geäußert, ob er am Projekt 2024 festhält. Viele offene Fragen geistern noch um die Weiß-Blauen. Doch Geschäftsführer Pana Christakakis vermittelte Mechel in den Gesprächen den Eindruck, dass weiterhin der Aufstieg in die DEL2 realisiert werden soll. Würde es dem SCR nur um den Verbleib in der Oberliga gehen, wäre der Goalie wohl nicht gekommen. „Kann man so sagen“, sagt Mechel. Er will mit den Weiß-Blauen oben angreifen und aus einer anderen Perspektive das erleben, was er in den vergangenen Jahren immer wieder erfuhr. Dass es nie leicht war in Garmisch-Partenkirchen. „Als Gegner in diesem Stadion war nie das schönste Gefühl, da gibt es einfachere Aufgaben. Aber zugleich macht es natürlich Spaß, wenn man Herausforderungen hat.“

Neues Torhüter-Duo kennt sich bereits

Die erwartet ihn auch im Kampf um den Platz zwischen den Pfosten. Boehm hegt ebenfalls die Ambitionen, so oft wie möglich das SCR-Gehäuse zu sichern. Für Mechel kein Problem, in Rosenheim habe es auch einen offenen Konkurrenzkampf zwischen den Goalies gegeben. Zudem kennt er Boehm bereits aus vergangenen Zeiten bei den Tölzer Löwen. Seine Erinnerungen sind nur positiver Natur: „Die Zusammenarbeit war super und hat Spaß gemacht.“ Macht Sinn, sind doch beide Goalies, sie ticken im gleichen Takt.