Trainiert von einem Stanley-Cup-Sieger

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Stürmer Nummer neun: Alec Zawatsky lief schon für die Blue Devils Weide auf und wurde zuletzt von Stanley-Cup-Sieger Mike Babcock trainiert. © Imago/regiopictures

Der SC Riessersee hat sich die Dienste des 23-jährigen Stürmers Alec Zawatsky gesichert. Zudem erhält Goalie Xaver Nagel einen Tryout-Vertrag.

Garmisch-Partenkirchen – Bei der Vita kann selbst Pat Cortina nicht mithalten. StanleyCup-Sieger mit Detroit, rund zehn Jahre Headcoach bei den Red Wings, Weltmeister und Olympiasieger mit Team Kanada, einige Jahre Headcoach bei den Toronto Maple Leafs. So liest sich der Lebenslauf von Mike Babcock. Der Kanadier und Triple-Gold-Club-Mitglied (Ruhmeshalle der Internationalen Eishockey-Förderation, kurz IIHF) trainierte zuletzt unter anderem Alec Zawatsky an einer Universität in Nordamerika. Fortan wird Zawatsky für den SC Riessersee auflaufen, weshalb Cortina mit einem Augenzwinkern gesteht: „Das bedeutet wahrscheinlich, dass er nächste Saison eventuell nicht so gut gecoacht wird.“

Grandiose Erfahrung für Zawatsky

Für den jungen Stürmer war es eine grandiose Erfahrung, mit einem Coach wie Babcock zusammenarbeiten zu dürfen. Er habe ihm eine andere Seite des Spiels beigebracht, wie man ohne Puck agiert. „Die Art und Weise, wie er uns mit Videos gecoacht hat und unsere Gegner analysierte, war großartig“, schwärmt Zawatsky. Fortan will er seine Erfahrungen für den SCR ausspielen.

Doch warum eigentlich der Wechsel zu den Weiß-Blauen? Über einen Freund der Familie, der mehr als 15 Jahre im Ausland gespielt hat, ist der Deutsch-Kanadier zu dem Schluss gekommen, sich im Werdenfelser Land bestmöglich entwickeln zu können. „Die Tradition und Geschichte des SCR ist herausragend. Die Fans sind loyal und sehr engagiert. Trainer Pat Cortina kann auf eine großartige Trainerbilanz zurückblicken“, betont der 23-Jährige. In einem Telefongespräch konnte der Coach ihn davon überzeugen, dass er genau der Spieler sei, den er suche. Das bestätigt auch Cortina: „In meinen Gesprächen mit ihm hatte ich einen sehr positiven Eindruck. Alec sieht sich selbst als solider Zwei-Wege-Stürmer und ist ein weiterer junger Spieler, der mit einem starken Willen zu uns kommt.“

Stürmer hat bayerische Wurzeln

Und zudem auch noch bayerische Wurzeln hat. Zawatskys Mutter stammt aus dem Freistaat, er selbst ist in Landshut geboren. Sein Vater Ed spielte ebenfalls Eishockey, lief für die Straubing Tigers auf. „Er erzählte mir großartige Geschichten über die Duelle mit dem SCR. Auch Zawatsky Junior kennt bereits das bayerische Eishockey, lief in der Saison 2020/21 18-mal für die Blue Devils Weiden auf, ehe ihn eine Gesichtsverletzung außer Gefecht setzte. Einmal traf er auch auf den Traditionsclub vom Riessersee. „Ich erinnere mich, wie schön der Ort und das Eisstadion waren.“ Doch mitten in der Corona-Pandemie konnte er nicht die Atmosphäre im Olympia-Eissportzentrum aufsaugen, Fans war zu diesem Zeitpunkt der Zutritt verwehrt. „Aber ich habe gehört, dass die Fans unglaublich sind. Jetzt freue ich mich darauf, sie kennenzulernen und ihnen zu zeigen, was ich kann!“ Nach zwei Jahren in Nordamerika sei der Linksschütze körperlich stärker und freut sich auf die Rückkehr in die Oberliga – und auf den SCR. Das Team ist ihm als schnell und talentiert in Erinnerung geblieben. „Ich denke, dass ich mich gut in die Spielweise der Mannschaft einfügen kann.“

Eishockeyschule in Kanada

Bis die Weiß-Blauen aber mit der Vorbereitung beginnen, trainiert Zawatsky noch in seiner Heimat im Westen Kanadas. Dort betreibt er auch eine Eishockeyschule, in der er Kindern bei ihrer Entwicklung hilft. Damit sich aber nicht sieben Tage die Woche alles nur um Eishockey dreht, benötigt es ein bisschen Abwechslung. Rausgesucht hat sich der 23-Jährige dafür eine Sportart, die eh beliebt bei Eishockeyspielern ist: Golfen.

Nagel will Chance nutzen

Will seine Chance nutzen: Goalie Xaver Nagel muss sich in der Vorbereitung beweisen. © Mayr/Archiv

Damit hat der SCR bereits seinen neunten Angreifer unter Vertrag genommen. Zugleich besserte der Club auch noch auf der Goalie-Position nach. Gemeinsam mit Andreas Meechel und Michael Boehm wird Xaver Nagel das Torhüter-Trio bilden – zumindest vorerst. Der 20-Jährige wird für die Vorbereitungsphase mit einem Tryout-Vertrag ausgestattet. „Ich bin sehr dankbar und möchte diese Chance nutzen, um meine Leistung auf das nächste Level zu bringen.“