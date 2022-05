Typ unangenehm

Von: Patrick Hilmes

Jubelnd will er sich selbst und der Coach in der kommenden Saison öfters als in der vergangenen sehen: Moritz Israel bleibt beim SCR. © ANDREAS MAYR

Der Kader des SC Riessersee für die kommende Saison in der Eishockey-Oberliga wächst und wächst. Das neueste Puzzleteil: Stürmer Moritz Israel.

Garmisch-Partenkirchen – Es gibt die filigranen Spieler, die Künstler, die Zauberer. Und dann gibt es noch die anderen, die Arbeiter, die Kämpfer. Moritz Israel ist dieser Typ, den seine Kontrahenten als lästig empfinden. „Seine Arbeitseinstellung und seine körperliche Präsenz auf dem Eis machen ihn zu einem sehr unangenehmen Gegenspieler“, beschreibt Pat Cortina den Stürmer. „Wir brauchen auch solche Spielertypen in unserer Mannschaft.“ Deshalb hat der SC Riessersee Israel nun mit einem Kontrakt ausgestattet, der auch für die kommende Saison in der Eishockey-Oberliga Süd Gültigkeit besitzt.

Der kampfstarke Rechtsschütze wechselte Ende Dezember 2021 von den Dresdner Eislöwen in die Marktgemeinde und trug in der vergangenen Saison in 27 Partien das SCR-Trikot. Dabei gelangen ihm vier Tore und fünf Assists. Keine berauschende Statistik für einen Angreifer, dennoch war Cortina gleich angetan vom 26-Jährigen. „Als Moritz vergangene Saison zu uns gekommen ist, hatte er von Anfang an einen sehr positiven Einfluss auf unser Team.“ Der gebürtige Zittauer selbst ist aber nicht sonderlich zufrieden mit dem, was er heuer auf dem Eis gezeigt hat. „Die vergangene Saison war keine einfache für mich. Vor allem im Kopf war ich aufgrund des fehlenden Selbstbewusstseins das ganze Jahr blockiert.“ Israel hatte zuvor in Dresden einen schweren Stand, kam beim DEL2-Klub lediglich auf acht Einsätze. Das nagte an ihm.

Nun will er die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen und blickt optimistisch in die Zukunft beim SCR. „Ich bin mir sicher, dass ich mit einer guten Vorbereitung wieder ein sehr gutes Jahr spielen und unserem Team weiterhelfen werde.“ Davon geht auch Cortina aus, der neben Israels kämpferischen Qualitäten vor allem auch dessen Fähigkeit als Teamplayer schätzt. „Uns ist es wichtig, dass wir Spieler in unserem Kader haben, die unbedingt beim SC Riessersee spielen möchten und sich zu 100 Prozent mit diesem großartigem Verein identifizieren. Moritz zählt da absolut dazu“, betont der Coach.

Bisheriger SCR-Kader

Tor: Michael Boehm und Xaver Nagel

Verteidigung: Simon Mayr, Felix Linden, Aziz Ehliz, Christoph Eckl, Thomas Schmid und Simon Gerstmeir

Offensive: Marlon Wolf, Sam Verelst, Tobias Kircher, Alexander Höller, Luca Allavena, Kevin Slezak, Lubor Dibelka, Christopher Chyzowski, Anselm Gerg, Lukas Koziol und Moritz Israel Trainer: Pat Cortina