Überzeugende Antwort des SCR

Von: Patrick Hilmes

Der vierte Streich: Die SCR-Spieler bejubeln das 4:2 von Luca Allavena (2.v.l.). © Oliver Rabuser

Ein variabler SC Riessersee hat am Freitagabend die richtige Antwort auf den verpatzen Saisonstart gegeben: Letztendlich souverän schlugen die Garmisch-Partenkirchner den EV Lindau mit 6:2.

Garmisch-Partenkirchen – Magere drei Pünktchen nach vier Spieltagen in der Eishockey-Oberliga Süd. Damit hinkte der SC Riessersee seinen eigenen Ansprüchen weit hinterher. Insbesondere die Defensive offenbarte überraschende Schwächen – ein Schnitt von vier Gegentoren pro Spiel. 20 Minuten lang zeigte sich die Abwehr auch beim Heimauftritt gegen die EV Lindau Islanders anfällig, doch dann sorgte die Offensive für Ruhe und der SCR konnte einen ungefährdeten 6:2-Sieg verbuchen sowie die richtige Antwort auf die ersten Spiele geben.

Schludrige Abwehr ermöglicht Lindau zwei Tore

Bedenkt man den verpatzten Saisonstart, hätte die Partie nicht schlechter aus Sicht der Gastgeber beginnen können. Tobias Kircher ging völlig übermotiviert zu Werke, nahm danach auf der Strafbank Platz, aber nur für wenige Sekunden. Denn die Weiß-Blauen standen lieber zu dritt im Zentrum, als das einer auf Lindaus Arturs Sevcenko rausrückte – das 0:1 in der dritten Minute. Verdauungszeit beim SCR: vier Zeigerumdrehungen. Dann schnürte er die Gäste in deren Drittel ein, erspielte sich Chance um Chance. Das 1:1 fiel aber nicht aufgrund mangelhafter Präzision oder den Künsten von EVL-Goalie Matthias Nemec. Bis zur zwölften Minute: Da konnte Nemec einen Schuss von Ryker Killins nur abtropfen lassen und Sebastian Cimmerman staubte ab. Die Belohnung für eine starke Phase der Gastgeber, kleiner Sonderapplaus von SCR-Coach Pat Cortina. Doch anstatt den Druck aufrecht zu erhalten, hebten die Riesserseer den Fuß leicht vom Gaspedal und ließen die Gäste wieder am Spiel teilhaben. Die bedankten sich schnell mit dem erneuten Führungstreffer – unter tatkräftiger Mithilfe der Weiß-Blauen. Hinter dem eigenen Tor ließen sie sich unnötig unter Druck setzen. Die Konsequenz: die abgefälschte Scheibe landete direkt auf dem Schläger von Alexander Dosch. Der Unterschied in Drittel eins: Lindau benötigte für zwei Treffer vier Chancen, der SCR die doppelte Anzahl für ein Tor.

SCR dreht die Partie binnen drei Minuten

Das änderte sich aber schnell im zweiten Abschnitt. Zunächst schaute der EVL untätig zu, wie Killins auf der linken Seite marschierte und den Puck in den Knick drosch, dann blöd aus der Wäsche, als Uli Maurer aus eigentlich ungünstiger Schussposition das 3:2 erzielte. Damit nicht genug: Fünf Minuten und 21 Sekunden im zweiten Drittel gespielt, da hatte der SCR aus dem Rückstand eine Zwei-Tore-Führung erzielt. Treffer Nummer vier war dann ein schicker. Nach schöner Kombination von Marlon Wolf und Cimmerman war Luca Allavena freigespielt. Seinem Schuss folgte aber erst mit kurzer Verzögerung der Jubel, hatte der Torschütze doch die Scheibe nicht im Netz gesehen. Lindaus Reaktion: erst mal eine Auszeit. Kurz verschnaufen, kurz verarbeiten, was gerade passiert war. Half nur kurzzeitig. In Minute 33 klopfte Kircher dreimal mit seinem Schläger aus Eis, schon hatte ihn Felix Linden bedient und Kircher konnte die Scheibe an Nemec vorbei einnetzen. Der Rest vom zweiten Abschnitt verochte nur wenige Höhepunkte zu bieten. Dennoch dürfte sich Cortina über diese 20 Minuten gefreut haben, denn in ihnen haben die Weiß-Blauen seinen Plan, seine Philosophie aufs Eis gebracht. Mal spielten sie die Scheibe tief ins gegnerische Drittel, mal erarbeiteten sie sich den Puck mit aggressivem Forechecking, mal gelangen sie mit feiner Passstafette ins Angriffsdrittel, mal mit Tempo. Der SCR zeigte sich variabel und vor allem die junge Reihe um Wolf, Cimmerman und Allavena machte Spaß.

Sechs Treffer, sechs verschiedene Torschützen

Das Schlussdrittel war lange ein zerfahrenes. Lindau wehrte sich zwar tapfer gegen eine noch höhere Niederlage, doch immer wieder kamen die Riesserseer zu ihren Chancen. Die nächste nutzte einer, der bisher noch nicht für den SCR getroffen hatte: Sam Verelst stellte auf 6:2 (52.). Damit bewies der SCR auch einmal mehr seine Unberechenbarkeit. Bereits beim 8:2 über Landsberg trugen sich acht verschiedene Torschützen in die Liste ein, diesmal waren es sechs. Grund genug für die weiß-blauen Fans, nach der Schlusssirene euphorisch auf das Derby am Sonntag bei den Tölzer Löwen zu blicken und ein Plakat mit der Aufschrift „Der Derbysieg ist unverhandelbar“ zu präsentieren sowie mit den SCR-Spielern den zweiten Sieg der jungen Saison zu feiern.