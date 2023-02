Verlieren verboten im Derby

Von: Sven Sartison

Ein seltener Anblick: Wirklich voll ist es selbst in der Ostkurve des Olympia-Eissportzentrums in dieser Saison nur selten. Im Derby gegen die Tölzer Löwen hofft man beim SC Riessersee auf bis zu 5000 Zuschauer. © Peter Volk

Am Sonntag trifft der SC Riessersee im Derby auf die Tölzer Löwen. Die Verantwortlichen hoffen auf eine große Kulisse. Zuvor steht allerdings noch die vermeintliche Pflichtaufgabe beim HC Landsberg an.

Garmisch-Partenkirchen – Nein, so richtig überspringen will der Funke vom Eis auf die breite Zuschauermasse in dieser Saison beim SC Riessersee einfach nicht. Immerhin 2212 Fans sahen am vergangenen Freitag noch das Duell gegen die Starbulls aus Rosenheim, am Dienstagabend dann, im zweiten Derby binnen vier Tagen, „verirrten“ sich beim 4:1-Erfolg gegen den EC Peiting lediglich noch 956 Personen auf die Tribünen des Olympia-Eissportzentrums. Deutlich zu wenige, um den vor der Saison kalkulierten Schnitt von 1400 Fans zu erreichen. Zahlenden wohlgemerkt, Freikarten et cetera nicht mit einberechnet.

Nach oben korrigieren soll das Ganze unter anderem die Partie am Sonntag (18 Uhr) gegen die Tölzer Löwen. Dafür hat der SCR seine Anhänger herausgefordert: Kommen mehr als 5000, gibt es beim nächsten Heimspiel 500 Liter Freibier und alkoholfreie Getränke. Eine Zahl, die am Donnerstag noch in weiter Ferne lag. Rund 2500 Tickets gingen bislang über die Ladentheke. Für Geschäftsführer Pana Christakakis aber kein Grund zur Panik. „Der Vorverkauf läuft gut“, sagt er. „Wir haben schon mehr Tickets abgesetzt als gegen Rosenheim. Ein volles Haus wäre schön und ist noch machbar.“

„Für uns heißt es: ’Verlieren verboten.’ Die Tölzer werden keine schöne Heimfahrt haben.“

Hoffnung macht zudem, dass der Verkauf gerade über das Wochenende und natürlich direkt am Spieltag an der Abendkasse noch einmal spürbar anziehe. Dazu hat man sich beim Sportclub noch ein „kleines Zuckerl“ ausgedacht. Und das hat ebenfalls mit dem goldgelben Gerstensaft zu tun. Sechs Bier, auch alkoholfreies, zum Preis von fünf gibt es gegen Bad Tölz.

Doch um auch nachhaltig attraktiv für mehr Zuschauer zu sein, wäre nichts besser als ein Sieg. Das weiß auch Christakakis. „Wir haben in Sachen Derby noch einiges gut zu machen“, betont er mit Blick auf die schmerzliche 2:4-Heimpleite gegen die Löwen Ende November. „Für uns heißt es: ’Verlieren verboten.’ Die Tölzer werden keine schöne Heimfahrt haben.“

Leere Ränge eine Gefahr für das Sportliche

Welche Kraft und Macht die Zuschauer in einem Derby haben, hebt auch Trainer Pat Cortina hervor. „Volle Ränge sind ganz wichtig für die Emotionen und Stimmung auf dem Eis. Gerade bei unserem kleinen Kader wäre das eine große Hilfe.“ Der 58-Jährige kann allerdings auch verstehen, dass in Zeiten steigender Preise und hoher Inflation viele ihr Geld lieber für den Lebensunterhalt sparen und nicht zum Eishockey tragen. „Die Leute suchen sich die Spiele aus“, stimmt ihm Christakakis zu. Zwei Heimpartien in einer Woche seien für viele derzeit finanziell einfach nur schwer zu stemmen, was unter anderem die nicht einmal 1000 Fans gegen Peiting erkläre. „Du kannst keinen mit Gewalt reinziehen.“

„Das noch aufzuholen ist schwierig, aber machbar.“

Klar sei allerdings, dass sich die leeren Ränge langfristig auch aufs Sportliche auswirken. Erreicht der SCR am Ende nicht den kalkulierten Schnitt von 1400, schlage sich das in Form von Sparmaßnahmen auf den Etat nieder. Rund 25 Prozent an Ticketeinnahmen fehlten Mitte Januar nach zwei Dritteln der Hauptrunde, seitdem sind die Zahlen sogar noch einmal leicht zurückgegangen. „Das noch aufzuholen ist schwierig, aber machbar“, erklärt der Geschäftsführer.

Bevor es für die Garmisch-Partenkirchner vor möglichst großer Kulisse in der „Mutter aller Derbys“ ernst wird, steht allerdings noch eine vermeintliche Pflichtaufgabe auf dem Programm. Am Freitagabend geht es um 20 Uhr zum HC Landsberg. „Das ist eine ganz gefährliche Situation“, warnt Cortina davor, den Vorletzten auf die leichte Schulter zu nehmen und erinnert an den umkämpften 9:6-Sieg im ersten Duell am Lech zurück. „Das war eines unserer schlechtesten Spiele.“