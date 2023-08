Verspäteter Saisonstart

Von: Patrick Hilmes

Feierten vergangenen Saison gemeinsam ein Fest: Am 30. Oktober 2022 fegten die Spieler des SC Riessersee den EV Füssen mit 9:1 vom Eis und wurden dabei von über 2023 Fans im Olympia-Eissportzentrum angefeuert. © Andreas Mayr

Nun ist er da, der Spielplan für die Saison 2023/24 in der Eishockey-Oberliga Süd. Der hält einige Highlights sowie Veränderungen für den SC Riessersee bereit.

Garmisch-Partenkirchen – Für diejenigen, die es mit dem SC Riessersee halten und dem Saisonstart der Eishockey-Oberliga Süd entgegenfiebern, gibt es schlechte Nachrichten: Ihre Geduld wird noch weiter ausgereizt. Denn der Traditionsclub aus Garmisch-Partenkirchen wird beim ersten Spieltag gar nicht erst aufgeführt, hat spielfrei am 29. September. Stattdessen starten die Weiß-Blauen in die neue Saison am 1. Oktober – auswärts bei den Stuttgart Rebels. Erst am 3. Oktober steigt die erste Partie im Olympia-Eissportzentrum.

Erstes Heimspiel gegen Füssen inklusive Legendenehrung

Dann wartet auf die Fans aber gleich ein Highlight. Denn am Tag der Deutschen Einheit kommt es zum Altmeister-Duell mit dem EV Füssen inklusive eines zusätzlichen Zuckerls. An diesem Tag will der SCR die nächsten beiden Legendenbanner für die Jahre 2004 bis 2019 unter die Stadiondecke ziehen. Die Abstimmung dafür soll im Tagblatt Anfang/Mitte September beginnen. Genau diese Terminierung stellt auch Sebastian Ziener, den neuen Geschäftsstellenleiter der Riesserseer, zufrieden: „Am liebsten wären wir natürlich mit einem Heimspiel gestartet, aber das wird durch die Partie gegen Füssen entschädigt.“ Auch generell kann man beim SCR gut mit dem nun vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) veröffentlichten Spielplan leben. Der „verspätete“ Saisonstart beschert den Weiß-Blauen etwas mehr Vorbereitungszeit, ehe es zum Duell in Stuttgart kommt. „Dort könnte uns auch eine tolle Kulisse erwarten, ist es doch deren erstes Oberliga-Spiel seit Jahren“, betont Ziener.

Knackiges Auftaktprogramm für den SCR

Zudem müssen die Garmisch-Partenkirchner nicht lange warten, um zu wissen, wo sie kommende Saison stehen. Denn ab dem vierten Spieltag geht’s schon ans Eingemachte. Zunächst steht der erste Akt der „Mutter aller Derbys“ auf dem Programm. Am 6. Oktober sind die Tölzer Löwen Gastgeber. Danach warten die schweren Aufgaben Deggendorf und Weiden auf das Team von Pat Cortina. „Erste Gradmesser“ nennt Ziener diese Gegner. Das zweite Aufeinandertreffen mit den Tölzern ist dann für den 17. November im OEZ angedacht.

Höhepunkt der 100-Jahr-Feier: Derby gegen Bad Tölz

Dann steht auch schon beinahe der Startschuss für die Festwoche des SCR zum 100-Jährigen an. Los gehen soll es am 16. Dezember mit einem Legendspiel sowie einer anschließenden Gala im Kongresshaus. Den Höhepunkt und zugleich Abschluss der mit diversen Aktionen vollgepackten Woche bildet das Heimspiel am Vorweihnachtsabend. Wer könnte an diesem geschichtsträchtigen Tag wohl der perfekte Gegner sein? Natürlich die Tölzer Löwen. Dass dieses Derby zustande kommt, tröstet auch darüber hinweg, dass der SCR nicht jeden Spieltag in der zuschauerträchtigen Weihnachtszeit bestreiten kann. Denn am 28. fehlt der Vereinsname wieder in der Spieltagsauflistung. Liegt daran, dass kein Eis zur Verfügung steht, es von den Eiskunstläufern für ihre Gala benötigt wird. Zugleich folgen mit Heilbronn (2. Januar) und Weiden (7. Januar) zwei große Namen, die ihre Visitenkarten im OEZ abgeben werden.

Frühere Anstoßzeiten im Olympia-Eissportzentrum

Die Partie gegen die Blue Devils ist auch eines von vier Spielen, die bereits zur familienfreundlichen Zeit um 16 Uhr beginnen – weitere sollen hinzukommen. Diese Uhrzeiten hat der DEB in seinem nun veröffentlichten Spielplan zwar ebenso wenig berücksichtig wie, dass bei allen Freitags- und Dienstagspartien des SCR bereits um 19.30 Uhr das erste Bully erfolgen soll. Doch beim Traditionsclub ist man sich sicher, dass diese Änderungen der Anstoßzeiten vom Verband durchgewunken werden. Bei allem verfolgt der SCR das Ziel, sich direkt für die am 3. März beginnenden Playoffs zu qualifizieren. Doch ehe das feststeht, müssen sich Spieler, Verantwortliche und Fans noch etwas gedulden.

Spielplan des SC Riessersee 1. Spieltag Donnerstag, 28. September 20:00 Deggendorfer SC - Bayreuth Tigers

Freitag, 29. September

19:30 EV Lindau Islanders - EHF Passau

19:30 Heilbronner Falken - EV Füssen

20:00 Blue Devils Weiden - EC Peiting

20:00 ECDC Memmingen - Stuttgarter EC

20:00 Höchstadter EC - Tölzer Löwen

SC Riessersee spielfrei

2. Spieltag

Sonntag, 1. Oktober

16:00 Stuttgarter EC - SC Riessersee

17:00 EV Füssen - EV Lindau Islanders

18:00 EC Peiting - Höchstadter EC

18:00 Bayreuth Tigers - ECDC Memmingen

18:00 Tölzer Löwen - Blue Devils Weiden

18:30 EHF Passau - Heilbronner Falken

3. Spieltag

Dienstag, 3. Oktober

16:00 SC Riessersee - EV Füssen

4. Spieltag

Freitag, 6. Oktober

19:30 Tölzer Löwen - SC Riessersee

5. Spieltag

Sonntag, 8. Oktober

18:00 SC Riessersee - Deggendorfer SC

6. Spieltag

Freitag, 13. Oktober

20:00 Höchstadter EC - SC Riessersee

7. Spieltag

Sonntag, 15. Oktober

18:00 Uhr SC Riessersee - Blue Devils Weiden

8. Spieltag

Freitag, 20. Oktober

19:30 EC Peiting - SC Riessersee

9. Spieltag

Sonntag, 22. Oktober

18:00 SC Riessersee - EV Lindau Islanders

10. Spieltag

Freitag, 27. Oktober

19:30 Heilbronner Falken - SC Riessersee

11. Spieltag

Sonntag, 29. Oktober

18:00 SC Riessersee - ECDC Memmingen

12. Spieltag

Mittwoch, 1. November

20:00 EHF Passau - SC Riessersee

13. Spieltag

Freitag, 3. November

19:30 Bayreuth Tigers - SC Riessersee

14. Spieltag

Sonntag, 5. November

16:00 SC Riessersee - EC Peiting

15. Spieltag

Freitag, 10. November

19:30 SC Riessersee - EHF Passau

16. Spieltag

Sonntag, 12. November

18:30 Höchstadter EC - SC Riessersee

17. Spieltag

Dienstag, 14. November

19:30 SC Riessersee - ECDC Memmingen

18. Spieltag

Freitag, 17. November

19:30 SC Riessersee - Tölzer Löwen

19. Spieltag

Sonntag, 19. November

18:00 EV Lindau Islanders - SC Riessersee

20. Spieltag

Freitag, 24. November

19:30 SC Riessersee - Stuttgarter EC

21. Spieltag

Sonntag, 26. November

18:45 Deggendorfer SC - SC Riessersee

22. Spieltag

Freitag, 1. Dezember

19:30 SC Riessersee - EV Füssen

23. Spieltag

Sonntag, 3. Dezember

18:30 Blue Devils Weiden - SC Riessersee

24. Spieltag

Freitag, 8. Dezember

SC Riessersee spielfrei

25. Spieltag

Sonntag, 10. Dezember

18:30 Heilbronner Falken - SC Riessersee

26. Spieltag

Freitag, 15. Dezember

19:30 SC Riessersee - Bayreuth Tigers

27. Spieltag

Sonntag, 17. Dezember

17:30 Stuttgarter EC - SC Riessersee

28. Spieltag

Dienstag, 19. Dezember

20:00 EHF Passau - SC Riessersee

29. Spieltag

Samstag, 23. Dezember

19:30 SC Riessersee - Tölzer Löwen

30. Spieltag

Dienstag, 26. Dezember

19:30 EC Peiting - SC Riessersee

31. Spieltag

Donnerstag, 28. Dezember

SC Riessersee spielfrei

32. Spieltag

Samstag, 30. Dezember

17:00 SC Riessersee - EV Lindau Islanders

33. Spieltag

Dienstag, 2. Januar

19:30 SC Riessersee - Heilbronner Falken

34. Spieltag

Freitag, 5. Januar

19:30 Bayreuth Tigers - SC Riessersee

35. Spieltag

Sonntag, 7. Januar

16:00 SC Riessersee - Blue Devils Weiden

36. Spieltag

Freitag, 12. Januar

19:30 SC Riessersee - Höchstadter EC

37. Spieltag

Sonntag, 14. Januar

18:00 ECDC Memmingen - SC Riessersee

38. Spieltag

Freitag, 19. Januar

19:30 EV Füssen - SC Riessersee

39. Spieltag

Sonntag, 21. Januar

18:00 SC Riessersee - Deggendorfer SC

40. Spieltag

Freitag, 26. Januar

20:00 Deggendorfer SC - SC Riessersee

41. Spieltag

Sonntag, 28. Januar

18:00 SC Riessersee - EHF Passau

42. Spieltag

Dienstag, 30. Januar

19:30 ECDC Memmingen - SC Riessersee

43. Spieltag

Freitag, 2. Februar

19:30 SC Riessersee - Stuttgarter EC

44. Spieltag

Sonntag, 4. Februar

18:00 EV Lindau Islanders - SC Riessersee

45. Spieltag

Freitag, 9. Februar

19:30 EV Füssen - SC Riessersee

46. Spieltag

Sonntag, 11. Februar

16:00 SC Riessersee - EC Peiting

47. Spieltag

Mittwoch, 14. Februar

20:00 Blue Devils Weiden - SC Riessersee

48. Spieltag

Freitag, 16. Februar

19:30 SC Riessersee - Höchstadter EC

49. Spieltag

Sonntag, 18. Februar

18:00 Tölzer Löwen - SC Riessersee

50. Spieltag

Dienstag, 20. Februar

19:30 SC Riessersee - Bayreuth Tigers

51. Spieltag

Freitag, 23. Februar

SC Riessersee spielfrei

52. Spieltag

Sonntag, 25. Februar

18:00 SC Riessersee - Heilbronner Falken