Auszeit als Offensivtalent

Von: Andreas Mayr

Seltenes Bild im Trikot des SC Riessersee: Verteidiger Thomas Schmid (rechts) beim Torjubel mit Stürmer Lubor Dibelka. Ausweg oft die Oberliga Nord © Andreas Mayr

Gegen den Höchstadter EC erzielt Thomas Schmid in der vergangenen Woche seinen Premierentreffer im Trikot des SC Riessersee. Bei den Weiß-Blauen konzentriert sich der Verteidiger vornehmlich auf die „Drecksarbeit“ in der Defensive.

Garmisch-Partenkirchen – Die Spezies Eishakler, der Thomas Schmid angehört, findet man extrem selten. Selbst über seine Zeit in der Jugend sagt er: „Ich war einer der wenigen, die nie der Star sein wollten.“ Und sind wir mal ehrlich: Wer wollte denn nicht wie Wayne Gretzky, Mario Lemieux oder Pawel Bure sein? Nein, Thomas Schmid hat sich sein Eishockey-Leben lang mit den Kontrapunkten der Superstars identifiziert. „Ich wollte immer die Stürmer zum Verzweifeln bringen“, sagt der Obersöcheringer, 28 Jahre alt und seit er auf Schlittschuhen steht Verteidiger. Aber – und das ist die Pointe der Geschichte – Thomas Schmid hat so etwas wie ein angeborenes Offensivtalent.

In Braunlage, bei den Harzer Falken in der Oberliga Nord, hat er einmal 14 Tore in einer Saison geschossen. Als Verteidiger. Vorige Saison in Erfurt brachte er es auf 33 Scorerpunkte. Und für den aktuellen Klub, den SC Riessersee, gelang ihm am Sonntag beim 8:0-Heimsieg gegen den Höchstadter EC sein erster Treffer. Er rückte bei einem Überzahlangriff mit nach vorne und versenkte den Pass von Uli Maurer rechts unten.

Durch Zufall habe er in jungen Jahren von dieser verborgenen Fähigkeit erfahren, sagt Schmid. Im Training merkte er, dass er sich vor dem Kasten intuitiv richtig platziert, womöglich auch, weil er die Laufwege der Verteidiger kennt. Er hat keine Angst in der Zone, in der es kracht und scheppert. Mit Kyle Beach, dem Top-Scorer in Erfurt, habe er sich gut verstanden. Sie wechselten sich oft ab: Mal parkte Beach im Slot, mal Schmid. So kamen die ganzen Punkte zustande.

In Garmisch-Partenkirchen brauchen sie jedoch seine Offensivqualitäten nicht, sie haben genug Profis für das Toreschießen. „Wir können nicht 20 Top-Scorer haben. Die Drecksarbeit muss auch jemand machen“, sagt er.

Umweg über die Oberliga Nord

Der ehemalige Junioren-Nationalspieler ist ein sehr wandlungsfähiger Spieler. Das hat er früh lernen müssen. Aus seinem Jahrgang in Bad Tölz übernahmen sie nur zwei von zehn in den Profibereich. „Als junger Spieler ist es schwierig, sich durchzusetzen.“ Im Speziellen gilt das für die vielen Traditionsklubs im Süden. Für Nachwuchskräfte bleiben oft nur kleine Rollen in Reihe drei oder vier – und das bei schlechter Bezahlung.

Ihr Ausweg führt oft in die Oberliga Nord. Denn dort unterhalten die wenigsten Vereine hochklassigen Nachwuchs. Sie bieten aber mehr Salär und Verantwortung. „Ich hab’ viel mitgenommen“, sagt er über die drei Jahre in Braunlage. Mit 20 war er bereits Kapitän der Harzer Falken geworden, trainierte vormittags zudem mit dem DEL-Team in Hannover. „Sie erwarten viel von dir, weil sie dich stark fördern.“ Dieser Deal ging im Fall von Schmid voll auf.

Als gefragter Mann entschied er sich im Sommer pro SC Riessersee. Die Vorzüge sind offensichtlich. Der 28-Jährige beschreibt sich als Familienmensch, schätzt die Nähe zum Arbeitsplatz. Er könne sich einerseits um Oma und Opa kümmern, habe andererseits noch die Kindergartenfreunde vor Ort. „Ich mag das Familiäre. Die Region gibt das her.“ Das diesjährige Team habe sich zudem zu einer Art Zweitfamilie entwickelt. So viel wie die Mannen auch außerhalb des Stadions abhängen, gibt es das selten im Bezahlhockey.

Unangenehmste Gegenspieler im eigenen Team

Zuvorderst ist in diesem Zusammenhang natürlich Simon Mayr zu nennen, einer der Kindergarten-Spezl, der ganze 800 Meter entfernt wohnt. Die beiden bilden eine Fahrgemeinschaft, die sie auf alle mögliche Bereiche ausgeweitet haben: Seit Jahren treten sie gemeinsam bei Ausdauerläufen im Sommer an, lernten Squash und sind gerade auf dem Tennistrip. In zwei Jahren haben sie sich ordentlich entwickelt, das hat auch schon Geschäftsführer Pana Christakakis (selbst ein passionierter Spieler) leidvoll erfahren müssen. Christakakis verlor im Sommer mit einem Sponsor gegen das Doppel Mayr/Schmid. Er hört die Geschichte nur nicht so gerne.

Gerade dreht sich alles nur um Eishockey bei Schmid – und damit um das Tore-Verhindern. Die unangenehmsten Gegenspieler, sagt er, gebe es im eigenen Team. Robin Soudek fällt ihm ein, weil man den einfach nicht berechnen könne. Oder Veit Oswald, der junge Bursch, der sich an den Banden windet wie ein Aal. „Den kannst du nicht checken“, sagt er.

Dank dieser Offensivmaschinerie steht der SCR derzeit auf Rang vier. Was zu den Top-Teams noch fehlt? „Konstanz“, sagt Schmid. Gegen Rosenheim oder heute Abend Spitzenreiter Weiden könne man sich kein schwaches Drittel erlauben, vor allem nicht defensiv. Hinten müsse der SCR noch „härter und konsequenter“ arbeiten. „Dann kann jeder kommen.“ Für Erfolg in den Playoffs braucht’s ein bisschen mehr das Schmid-Gen.

Mit mehr Körperlichkeit gegen den Spitzenreiter Nichts zu holen hat es für den SC Riessersee in den beiden ersten Aufeinandertreffen mit Tabellenführer Blue Devils Weiden gegeben. Anfang November mussten sich die Weiß-Blauen auswärts mit 1:4 geschlagen geben, zum Jahresauftakt am 2. Januar setzte es dann zu Hause ein 2:4-Niederlage. „Wir waren in beiden Spielen gut, darauf müssen wir unseren Fokus legen“, sagt Trainer Pat Cortina vor dem dritten Duell mit den Oberpfälzern heute Abend um 20 Uhr im Olympia-Eissportzentrum. Ein Schlüssel zum Sieg könnte dabei die Körperlichkeit sein. „Weiden ist um den Puck herum stark, hat viel Spielkontrolle. Wir müssen körperlich da, physisch präsenter sein.“ Attribute, für die Cortinas Spieler in erster Linie eigentlich nicht bekannt sind. Gegen die schwächeren Mannschaften gehe es auch so, „doch gegen Top-Teams wie Weiden braucht es das einfach“, erklärt der 58-Jährige.

Wieder mit von der Partie ist aller Voraussicht nach Kevin Slezak. Ob der SCR aber auf seine Parade-Reihe mit dem 21-Jährigen sowie Robin Soudek und Lubor Dibelka setzen kann, ist unklar. Denn Letztgenannter plagte sich unter der Woche mit einer Erkältung herum, konnte Mittwoch und Donnerstag nicht trainieren. Sicher fehlen werden neben dem langzeitverletzten Felix Linden (Wadenbeinbruch) auch Moritz Israel und Christoph Eckl, die sich am vergangenen Freitag gegen Rosenheim beide am Oberkörper verletzt hatten. son