Verteidiger mit Torinstinkt

Von: Patrick Hilmes

Kann beides: Jan Niklas Pietsch weiß, wie man Tore verhindert, aber auch wie man sie erzielt und vorbereitet. © Eckehard Schulz/Imago

Eine Bilanz wie ein Stürmer: Jan Niklas Pietsch weiß, wo das Tor steht. Seine Hauptaufgabe ist aber das Verhindern von Toren. Diesem Job geht er in der kommenden Saison in Diensten des SC Riessersee nach.

Garmisch-Partenkirchen – 28, 27, 40, 28, 32, 39. Das sind keine Lottozahlen, sondern die Ausbeute an Scorerpunkten von Jan Niklas Pietsch in den Spielzeiten 2016/17 bis 2021/22 – ohne Playoff-Statistiken. Liest sich, als hätte der SC Riessersee einen weiteren Stürmer für die kommende Saison verpflichtet. Falsch. „Ich bin absolut Verteidiger“, betont der 31-Jährige, der fortan das Trikot der Weiß-Blauen tragen wird.

Damit hat sich der SCR einen Spieler geangelt, der seinen Job mehrdimensional versteht, sich nicht nur auf einen Bereich konzentriert. Natürlich kennt er seine Positionsbeschreibung, sieht sie aber nicht als Eingrenzung, sondern als Basis für weitere Möglichkeiten. „Hinten steht Arbeit an, die gemacht werden muss. Danach kann man dann vorne kreativ werden“, betont Pietsch. Doch allein gelingt das nicht. „Wenn man im Kollektiv gut Eishockey spielt, fallen für jeden Scorerpunkte ab.“ Ihm gefällt der Rausch, der einen überkommt, wenn man selbst einen Treffer erzielt oder ihn vorbereitet. „Mindestens genauso gut ist aber das Gefühl, Tore zu verhindern.“

Keine Lust, im Mittelfeld rumzudümpeln

Funktionieren soll das kommende Saison auch beim SCR, wie vergangene in Hannover. Pietsch lief zuletzt für die Scorpions auf. Die Riesserseer kennen diese Mannschaft noch bestens, und haben keine guten Erinnerungen an sie. Die Niedersachsen hatten den SCR mit einem letztendlich souveränen 3:1-Erfolg in der Playoff-Achtelfinal-Serie vorzeitig in die Sommerpause geschickt. Aber ohne Pietsch. Der griff erst im Viertelfinale gegen Rosenheim wieder aktiv an. Zuvor hatte ihn ein Mittenhandbruch außer Gefecht gesetzt. Bitter, er hätte gerne gegen den SCR gespielt. Nun freut er sich darauf, für ihn zu spielen. Warum? Zum einen sagt er: „Neue Saison, neues Glück.“ Zum anderen haben ihn insbesondere die Ambitionen der Weiß-Blauen – angepeilter Aufstieg in DEL2 2024 – überzeugt. Irgendwo im Tabellenmittelfeld rumdümpeln, das ist nichts für Pietsch. „Ich bin ein zielstrebiger Typ, der immer um das große Ganze spielen will.“ Zwar betont er zugleich, dass man vor einer Saison nie sagen könne, zu was es am Ende reicht, die „Ligen zudem stärker geworden“ sind, aber er ist guter Dinge, mit dem SCR vorne angreifen zu können.

Nord-Süd-Pendeln

Mit seinem Wechsel nach Garmisch-Partenkirchen setzt Pietsch sein Nord-Süd-Pendeln weiter fort. In Bad Homburg geboren und in Bad Nauheim das Eishockey spielen erlernt, zog es den 31 Jährigen mal nach oben, mal nach unten auf der Landkarte. Seinen Weg kreuzten dabei auch zwei Spieler, die er nun im Werdenfelser Land erneut trifft. Einen hat er sogar schon gesehen. Nachdem Pietsch seinen Kontrakt beim SCR unterschrieben hatte, stand ein bisschen Sightseeing in der Marktgemeinde mit Kumpel Thomas Schmid – ebenfalls Zugang – an. „Seit unserer gemeinsamen Zeit in Deggendorf haben wir immer den Kontakt gehalten“, erzählt Pietsch. Zudem trug er zeitgleich mit Sam Verelst – Riessersees neuer Stürmer – das Trikot des Herner EV.

Hier bitte unterschreiben: SCR-Coach Pat Cortina (r.) ist überzeugt von seinem neuen Verteidiger. © SC Riessersee

Kein Nachteil, wenn ein neuer Spieler nicht auf ein völlig unbekanntes Umfeld trifft. Das weiß auch Coach Pat Cortina, der Pietsch als „absoluten Charakter in der Kabine“ betitelt. „Er lebt für Eishockey und hat seine Prioritäten absolut professionell auf seinen Sport ausgerichtet. Er ist sehr erfahren, ist ein Allroundverteidiger und kann verschiedene Rollen in unserer Defensive einnehmen.“ All das hat er oft genug bewiesen, neben seinen Scorerpunkten sich auch andere Zahlen diesbezüglich sehr aussagekräftig: 13 Partien in der DEL, 101 in der DEL2, 452 in der Oberliga.