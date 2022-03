Viel Kampf und Krampf

Von: Patrick Hilmes

Nerven liegen blank: Hannovers Thomas Supis am Boden nachdem ihn Riessersees Michael Knaub von hinten attackiert hat. Zu diesem Zeitpunkt steht es bereits 3:0 für die Gastgeber. © Britta Koglin

Das Ausnutzen von Fehlern ist nicht die Stärke des SC Riessersee. Das wurde den Weiß-Blauen nun im dritten Spiel der Playoff-Achtelfinal-Serie gegen die Hannover Scorpions zum Verhängnis.

Hannover – Fans winken nach einer Spielszene kopfschüttelnd ab. Ihre Worte braucht man gar nicht hören, an ihren Blicken und der Mimik ist bestens abzulesen, das gerade wieder ein Stück Hoffnung gestorben ist. Einige solcher Szenen dürften auch die Anhänger des SC Riessersee am Dienstagabend durchlebt haben. Denn die Weiß-Blauen stehen nun in der Playoff-Achtelfinal-Serie der Eishockey-Oberliga mit dem Rücken zur Wand. Nach drei Partien gegen die Hannover Scorpions steht es 1:2 aus Sicht der Riesserseer. Die Niedersachsen haben die Serie gedreht und dem SCR eine empfindliche 0:5-Niederlage verpasst.

Drei Fehler, drei Gegentreffer

Eigentlich kann bei einem solch deutlichen Ergebnis nicht von Kleinigkeiten die Rede sein, doch im Grunde gab es nur einen kleinen aber feinen Unterschied: das Ausnutzen von Fehlern. Bestes Beispiel in Minute 39. Fehlpass im Spielaufbau der Hannoveraner, Simon Mayr bedient Robin Soudek, der allein auf Scorpions Goalie Brett Jaeger zuläuft. Doch der tschechische Kontingentstürmer bekommt die Scheibe nicht an Jaeger vorbei und verpasst damit den Anschlusstreffer. Das Kontrastprogramm lieferten die Gastgeber. Anton Radu verliert seinen Gegenspieler Michael Hammond aus den Augen, der bedankt sich mit dem 1:0 (7.). Nächste Szene: Black out bei Alexandre Perron-Fontaine, der die Scheibe direkt zu Hammond passt – 2:0 für Hannover (8.). Ein weiterer Beleg gefällig? Felix Linden kann ein einfaches Zuspiel nicht kontrollieren. Christoph Koziol kommt an die Scheibe, geht an Linden vorbei, lässt auch SCR-Goalie Daniel Allavena links liegen und stellt auf 3:0 für Hannover. Damit war die Partie entschieden. Das wusste auch Coach Pat Cortina: „Drei dicke Fehler, das nutzt ein Team wie Hannover halt aus. Danach ist es sehr schwierig zurückzukommen. Das kostet sehr viel Energie.“

SCR lässt Disziplin vermissen

Doch die investierte der SCR weniger darin, das Spiel nochmals spannend zu machen, als in Auseinandersetzungen mit den Fäusten. Alles, was nach der 41. Spielminute auf dem Eis der hus de groot Arena in Hannover geschah, war wenig rühmlich für den Traditionsklub aus Garmisch-Partenkirchen. Denn anschließend nahm es der SCR nicht mehr so genau mit der Disziplin. Zunächst verlor Michael Knaub die Nerven: Soudek lieferte sich gerade ein kleines Scharmützel mit Thomas Supis, da packte sich Knaub den Hannoveraner von hinten und beförderte ihn zu Boden. Glück für den Stürmer der Gäste, dass er lediglich zwei plus zwei Strafminuten dafür kassierte. Zudem war anschließend die defensive Ordnung dahin. Die Scorpions kombinierten munter, fingen teils an zu zaubern. Glück und Goalie Allavena war es zu verdanken, dass beim Ertönen der Schlusssirene lediglich fünf Treffer der Gastgeber auf der Anzeigetafel angezeigt wurden.

Mangelhafte Kreativität in der Offensive

Nun war aber auch nicht alles schlecht aus Sicht des SCR. Zwei Drittel lang hatte man sich mal wieder ein ausgeglichenes Match mit den Niedersachsen geliefert. Nach der Anfangsphase hätte es genauso gut 2:0 für die Gäste stehen können. Zwei Möglichkeiten hatten sie sich erspielt, die von Soudek und Tobias Kircher ungenutzt blieben. Auch nach dem Doppelschlag des Nord-Oberligisten boten die Garmisch-Partenkirchner eine solide Leistung. Im zweiten Drittel hatten sie gar leichtes Oberwasser. Aber das Entscheidende fehlte. „Erzielen wir einen Treffer, kann es nochmals ein ganz anderes Spiel werden“, sagt Cortina. Wurde es aber nicht. Warum? Weil die Offensive lahmte. Mal ein Schüsschen aus der Ferne, mal ein zumindest halbwegs gefährlicher Pass vor das Tor, ein einziges Mal ein Pfostentreffer. Das war’s. Mit Kreativität wusste keiner aus den Reihen der Weiß-Blauen zu glänzen. Zudem verzichtete der SCR auf ein probates Mittel, wenn es an Ideenreichtum fehlt. „Wir haben viel zu wenig die Scheibe einfach vors Tor gebracht.“ Und so verlebte Jaeger im Gehäuse der Gastgeber einen relativ gemütlichen Abend und durfte mit seinen Teamkollegen den Turnaround in der Serie bejubeln.

Zum Glück aus SCR-Sicht zählt auch dieser Sieg der Scorpions lediglich als ein Sieg. Noch ist alles möglich, noch läuft die Saison für die Riesserseer. Das betont auch Cortina: „Es geht nun wieder an die Arbeit. Wir werden hart trainieren und dann sehen wir am Freitag, was kommen wird.“