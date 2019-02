„Vier-Klassen-Unterschied“ bei SCR-Sieg gegen Klostersee

Mayenschein überragt

von Andreas Mayr schließen

Einen souveränen 4:0-Auswärtssieg feiert der SC Riessersee gestern Abend beim EHC Klostersee. Überragender Mann auf dem Eis ist mit zwei Treffern und einer Vorlage Förderlizenzspieler Jakob Mayenschein.

Grafing – Sie versuchen es mit den verschiedensten Mitteln. Die meisten Bayernligisten setzten auf Härte, um den SC Riessersee zu stoppen. Doch die Gerissenen aus der Führungsetage des EHC Klostersee probierten den Weg über den Verband. Ihrer Ansicht nach hätte Jakob Mayenschein nicht für den Oberligisten in der Verzahnungsrunde auflaufen dürfen, weil er zuvor nicht genug Spiele absolviert hatte. Eine entsprechende Beschwerde reichten sie beim Deutschen Eishockeybund (DEB) ein, dessen Statuten acht Einsätze in der Vorrunde vorschreiben.

Allerdings erhielt Klostersee keine Antwort. Nach BEV-Regeln reichen Mayenscheins sieben Einsätze, wie SCR-Geschäftsführer Pana Christakakis bestätigt. Nur die zählen dem Griechen zufolge. „Wir haben uns frühzeitig abgesichert.“ EHC-Coach Dominik Quinlan nennt die Situation eine „lustige Geschichte“. Der Verein wolle aber nicht mehr nachhaken. In jedem anderen Spiel wäre die Klage der Klosterseer eine Randnotiz geblieben. Doch blöderweise war der Förderlizenzspieler des EHC Red Bull München der entscheidende Mann beim Riesserseer 4:0-Erfolg. Zwei Tore schoss er selbst, ein drittes von Florian Vollmer legte er vor. Die erste Reihe des SCR erledigte ein Grafinger Team, das im Gegensatz zum Hinspiel harmlos auftrat. Neben Mayenschein liefen Tobias Eder und Victor Östling auf. Diese Formation hat wenn überhaupt etwas in der DEL verloren, aber nichts im Duell mit einem Bayernligisten.

Vier Sturmreihen beim SCR

„Einen Vier-Klassen-Unterschied“, sah Quinlan. Kink erfreute sich am Tempo der Erstliga-Spieler. „Die haben richtig eingeschlagen in München.“ Der Coach der Werdenfelser führt das auf das Selbstvertrauen zurück, das sie sich beim SCR geholt haben. Er verlangt von ihnen, dass sie ihrem Gegner den Unterschied in jedem Wechsel aufzeigen. Dank der Hilfe aus München trat der SCR mit vier Sturmreihen an. Insgesamt boten die Garmisch-Partenkirchner 18 Feldspieler auf, was Geschäftsführer Christakakis zu einem kleinen Scherz bewegte: „Am Saisonende sind wir dann komplett.“ In dieser Besetzung ähneln die Riessersee schon eher dem übermächtigen Monstrum, zu dem sie jeder Kontrahent erklärt. „Ein unglaubliches Tempo“, lobt Quinlan. Nur in der Anfangsphase drängten die Hausherren kurz auf das 1:0.

Vielleicht lag es am Fehlen der treuesten Fans. Die Blue Supporters rückten mit etwa zehn Minuten Verspätung an und brachten endlich Stimmung in die erstaunlich ruhige Grafinger Halle. Quinlan führte den Einbruch schon eher auf die Verletzung von Bob Wren zurück, der sich den Arm brach. Mit dem 1:0 (9.) – ein Abstauber von Daniel Reichert – übernahmen die Gäste die Kontrolle. Mayenscheins 2:0 im Powerplay zerstörte sämtliche Hoffnungen des EHC auf eine Überraschung. Beim 3:0 vergaßen die Grafinger offenbar, dass der 21-Jährige schon zehn Scorerpunkte in der DEL gesammelt hat. So viel Platz findet Mayenschein sonst nur im Einzeltraining vor. Im letzten Abschnitt erhöhte Vollmer direkt auf 4:0.

Unschöne Szenen zum Schluss

Die Szenen danach hätten sich alle Beteiligten am liebsten gesparrt. Strafe um Strafe folgte. Offenbar haben sich die Riesserseer Beschwerden beim Verband gelohnt. Wie es aus gut informierten Kreisen heißt, wollten die Gäste sogar Schiedsrichter Michael Kees von der Partie absetzen lassen, weil sie mit ihm bislang so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Doch der BEV änderte seine Einteilung nicht mehr. Diesmal ärgerte Kees die Klosterseer. Bei einem Check gegen den Kopf von SCR-Stürmer Anton Radu verhängte er eine Spieldauerstrafe gegen Nicolai Quinlan. Mit Hilfe der Sanitäter ging es für Radu direkt in die Kabine. Coach Quinlan sprach von einem „Super-Check“. Sein Bruder habe sich nachher bei Radu in der Kabine erkundigt. „Der hat auch gemeint, das war ein fairer Check.“ So sicher war sich Kink da nicht. Er wollte erst die Videobilder anschauen. Allerdings pflichtete er Quinlan in seiner Schiri-Kritik bei. „Der Verband hat nichts besseres, das ist das Leid der Liga“, schimpfte der Grafinger Trainer und äußerte einen Wunsch: Mehr ehemalige Spieler sollten sich als Referees versuchen. „Die verstehen wenigstens das Spiel.“