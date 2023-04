Vierfaches Servus

Von: Patrick Hilmes

Der Pechvogel: Christoph Eckl brachte es verletzungsbedingt lediglich auf 14 Einsätze. © Peter Volk

Der SC Riessersee hat sich von vier Spielern getrennt. Sam Verelst, Ville Hyvärinen, Christoph Eckl und Aziz Ehliz haben keinen neuen Vertrag angeboten bekommen.

Garmisch-Partenkirchen – Bastian, Alexander oder Christoph: Einer der Eckls stand in den vergangenen Jahren immer auf dem Eis für den SC Riessersee, teils sogar alle drei zusammen. In der Saison 2023/24 aber wird dieser Familienname erstmals seit 2018/19 nicht in der Kaderliste des Süd-Oberligisten auftauchen. Auch Bastian (zuletzt bei den Straubing Tigers) wird nicht zu den Zugängen gehören, wie SCR-Geschäftsführer Pana Christakakis auf Nachfrage bestätigte. Der letzte verbliebene Eckl, Christoph, ist einer von vier SCR-Akteuren der Spielzeit 2022/23, die keinen neuen Kontrakt beim Traditionsklub bekommen haben. Neben ihm müssen sich auch Sam Verelst, Ville Hyvärinen und Aziz Ehliz einen neuen Arbeitgeber suchen.

Drei Spieler waren oftmals verletzt

Am Dienstag und Mittwoch baten Christakakis und Anton Raubal nach und nach alle Spieler zum Abschlussgespräch – wie nach jeder Saison üblich. Es wurde viel geredet, viel analysiert – und letztendlich auch entschieden. Dass es Eckl, Hyvärinen und Verelst heuer erwischt hat, ist nicht verwunderlich. Alle drei hatten in der für den SCR abgeschlossenen Saison dasselbe Problem: Sie konnten sich selten beweisen, waren oft verletzt.

Fiel immer wieder aus: Aziz Ehliz stand in lediglich 24 Partien für die Weiß-Blauen auf dem Eis. © Christian Fellner

Ehliz kam lediglich auf 24 Einsätze in der Hauptrunde, in den Playoffs stand er nicht ein einziges Mal auf dem Eis. Immer neue kleinere Verletzungen warfen den gebürtigen Bad Tölzer zurück. In der Vorsaison hatte er sich entschieden, einen Rollentausch vorzunehmen, verabschiedete sich von seiner Position als Stürmer und lief fortan als Verteidiger auf. Doch letztendlich konnte Ehliz die Riesserseer Defensive nicht nachhaltig stabilisieren, sich entsprechend nicht für ein neues Arbeitspapier empfehlen.

Eckl der große Pechvogel

Im Grunde ist es bei Eckl dasselbe. Der 25-Jährige war der große Pechvogel. Bereits in der Vorbereitung auf die Saison hatte er sich eine Schultereckgelenksprengung zugezogen. Erst im Dezember kehrte er aufs Eis zurück. Perfekt, dachten sich die Verantwortlichen damals. War Ehliz doch gerade mal wieder ausgefallen. Doch lange konnte Coach Pat Cortina nicht auf den gebürtigen Regensburger bauen. Nach 14 Partien war bereits wieder Schluss. Dasselbe gilt nun für seine Zeit beim SCR. Überraschend kam die Entscheidung für Eckl nicht, zugleich sagt er: „Aufgrund der Verletzungen ist das Ganze nicht einfach zu bewerten.“ Er wäre gerne in Garmisch-Partenkirchen geblieben, hat aber auch gemerkt, dass es mit ihm und dem SCR nicht mehr passte. Ihm wurde gesagt, der Klub wolle mit einem verkleinerten Kader die nächste Saison bestreiten, manche Lücke mit jungen Spielern füllen. Wo es ihn hinzieht, weiß er noch nicht. Optionen hat er, fix ist noch nichts. Nur eines ist klar: „Eine Liga tiefer geht es nicht.“

39 Spiele, 30 Scorerpunkte für den SCR: Sam Verelst wird an diesen Zahlen nichts mehr ändern können. © Andreas Mayr

Vorbei ist auch die Zeit von Verelst beim SCR. In den Playoffs kam er nur sporadisch zum Einsatz. Konnte der 32-Jährige aus Antwerpen dem Vernehmen nach nicht nachvollziehen. Dabei hatte er vor der fünften Jahreszeit im Eishockey lange verletzungsbedingt pausieren müssen. Zudem konnte er davor neben Alexander Höller und Tobias Kircher nicht vollends überzeugen. Als Uli Maurer seinen Platz zwischenzeitlich eingenommen hatte, machte die Reihe einen gefährlicheren Eindruck. Nun ist nach 39 Spielen im weiß-blauen Dress (30 Scorerpunkte) Schluss.

Hyvärinen: defensiv stark, offensiv blass

Hinten stark, vorne blass: Ville Hyvärinen hat vom SCR keinen neuen Kontrakt angeboten bekommen. © Oliver Rabuser

Anders verhält sich die Sachlage bei Hyvärinen. Obwohl der Kontingentverteidiger erst Anfang Oktober zum SCR stoß, entwickelte er sich schnell zu einer festen Säule in der Defensive. Der Finne wusste mit kompromissloser wenn auch teils unorthodoxen Zweikampfführung zu überzeugen. Schlicht ausgedrückt: Er machte seinen Job. Doch beim Finnen haperte es an der Spieleröffnung und im Offensivdrang. Spiegeln auch seine Scorerpunkte wider: Der 31-Jährige steuerte lediglich neun Assists bei. Ein eigener Torerfolg für die Weiß-Blauen blieb ihm verwehrt.

Damit haben sich bereits sechs Spieler aus dem Kader der Saison 2022/23 verabschiedet. Neben diesem Quartett hatte der SCR bereits vermeldet, dass Ryker Killins (Bietigheim) und Kevin Slezak (Regensburg) ihr Glück in der DEL2 versuchen werden. Wer diese Lücken füllen soll und wer vom bisherigen Personal neben Lubor Dibelka, Robin Soudek, Höller, Felix Linden und Jan Niklas Pietsch bleibt, ist noch nicht bekannt. Der Klub verkündete jedoch, in der kommenden Woche die Personalplanungen weiter vorantreiben zu wollen.