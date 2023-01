Vom Würstchenstand zurück aufs Eis

Uli Maurer gibt bei Auswärtsspiel des SC Riessersee in Rosenheim sein Comeback

Von Sven Sartison schließen

Rund zwei Monate muss der SC Riessersee in der Oberliga Süd ohne Uli Maurer auskommen. Im Derby gegen die Starbulls Rosenheim kehrt der Routinier nun zurück aufs Eis.

Garmisch-Partenkirchen – Er ist wieder zurück. Acht Wochen lang hat Uli Maurer vom Eishockey pausiert, Trikot und Schläger gegen Schürze und Grillzange getauscht, um sich rund um Weihnachten voll auf seine Arbeit als „Würschtlmo“ zu konzentrieren. Im Oberliga-Derby des SC Riessersee am Freitagabend um 19.30 Uhr bei den Starbulls Rosenheim kehrt der Routinier nun zurück aufs Eis. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei Maurer. „Ich freue mich riesig, wieder mittendrin zu sein.“

Damit ist er nicht allein. Auch Trainer Pat Cortina ist froh, seinen Führungsspieler wieder mit an Bord zu haben, kommen auf sein Team doch schwere Wochen mit ausnahmslos Top-Spielen zu. Nacheinander geht es gegen den Tabellenzweiten aus Rosenheim, den auf Rang fünf direkt hinter den Weiß-Blauen platzierten Höchstadter EC, Spitzenreiter Weiden und erneut gegen den HEC. Danach folgen Memmingen (9.), Deggendorf (3.), nochmals Rosenheim und Weiden sowie der EC Peiting (6.). Wunderdinge, dessen ist sich auch Cortina bewusst, darf man von Rückkehrer Maurer dabei aber nicht gleich erwarten. „Er ist fit genug, um zu spielen. Aber er wird uns nicht das geben können, wozu er eigentlich in der Lage ist.“

„Es gibt kein besseres Training als Spiele.“

Ähnlich sieht das auch der Spieler selbst. „Es braucht einfach einige Wochen, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Aber ich mache mir da keinen Druck“, erklärt Maurer realistisch. Zweimal wöchentlich stand er vor Weihnachten auf dem Eis, einmal zwischen den Jahren. In dieser Woche verbrachte er jeden Tag in der Halle, Mittwoch und Donnerstag trainierte er mit dem Team, davor absolvierte er individuelle „Trockenübungen“.

Doch das alles ersetzt freilich nicht die fehlende Wettkampfpraxis. „Es gibt kein besseres Training als Spiele“, sagt er. Woche für Woche will er so besser werden, um dann rechtzeitig zur „schönsten Jahreszeit“, den im März beginnenden Playoffs, topfit auf dem Eis zu stehen.

Auch Ryker Killins kehrt zurück

Dossiert soll seine Eiszeit zunächst sein. Bei den Starbulls plant ihn Cortina in der vierten Reihe an der Seite der beiden Jungspunde Veit Oswald (18) und Christopher Chyzowski (21) ein, die zusammen nur zwei Jahre älter sind als Altmeister Maurer. „Da hat er mir eine super Reihe hingestellt“, sagt der 37-Jährige mit einem breiten Grinsen. Über seine beiden Nebenmänner verliert er dabei nur gute Worte. „Veit ist eines der hoffnungsvollsten Talente in Deutschland. Ich freue mich riesig über jedes Spiel, bei dem er dabei ist. Christopher ist sicher einer, dem die Zukunft des Eishockeys beim SCR gehört.“

Sorge, mit den beiden jungen Nebenmännern nicht mithalten zu können, hat er jedoch keine. „Die Jungen laufen wie die Wahnsinnigen“, sagt Maurer, der selbst nicht gerade als lauffaul gilt. „Aber manchmal muss man auch einfach nur richtig stehen“, schiebt er nach und denkt dabei lachend an seine ehemaligen Mitspieler Florian Vollmer und Stephan Wilhelm.

„Es war eine schwierige Zeit für ihn. Er hat sich zwischendurch natürlich auch die Frage gestellt, ob es das jetzt mit der Karriere war.“

Neben Maurer wird in Rosenheim auch Ryker Killins sein Comeback geben. Beim Verteidiger waren Rheuma und Arthritis diagnostiziert worden, was den Kanadier wochenlang außer Gefecht setzte. „Es war eine schwierige Zeit für ihn. Er hat sich zwischendurch natürlich auch die Frage gestellt, ob es das jetzt mit der Karriere war“, gibt Cortina zu.

Einzig der langzeitverletzt Felix Linden (Wadenbeinbruch) fehlt damit sicher, ein Fragezeichen steht noch hinter Sebastian Cimmerman und Goalie Daniel Allavena, der am Donnerstag beim EHC Red Bull München mittrainierte.