Söderholms Kritik: SCR zu schnell im Alltag angelangt

Eishockey: Oberliga Süd

Egal ob Routiniers oder Jungspunde – beim SC Riessersee muss der Lernprozess in der Oberliga weitergehen. Vor der Partie in Memmingen wird der Kader auch noch merklich dünner.

Garmisch-Partenkirchen – Der Spielplan ist schon ein gnädiger für den SC Riessersee. Sieht man sich die Tabelle der Oberliga Süd an, wird deutlich: Fünf Teams haben nach drei Spieltagen noch keine Partie abgegeben. Darunter auch der SCR. Der musste bisher aber gegen keine der ebenfalls ungeschlagenen Mannschaften antreten. Und das geht so weiter: Denn an diesem Wochenende geht es für den Zwangsabsteiger nach Memmingen und gegen Lindau. Beide nehmen aktuell die untersten Positionen ein. Beide haben null Punkte.

Soll dies so bleiben, muss sich beim SCR was tun. Dieser Meinung sind jedenfalls die Coaches Toni Söderholm und George Kink. „Klar haben wir gewonnen, wir sind auch froh darüber, aber wenn wir uns die Spiele anschauen, waren wir nicht auf unserem Niveau“, stellt Söderholm klar. Die Auftritte in Höchstadt und gegen Waldkraiburg gefielen dem Duo überhaupt nicht. Schlechtes Zweikampfverhalten, viele Scheibenverluste – „dann wird so ein Spiel auch doppelt so anstrengend wie normal“, merkt Söderholm an.

Warum die ersten Partien so holprig verlaufen sind, darüber rätseln auch die Coaches. „Keinerlei Konstanz“, bemängelt Kink. Speziell der Auftritt gegen Waldkraiburg habe „viele gute, aber auch viele schlechte Szenen“ für die Aufarbeitung geliefert. Immerhin. Die Verantwortlichen haben etwas, was sie den Spielern vorführen können. „Wir sind in einer Phase, in der wir lernen, wie wir spielen“, betont Söderholm. Das große Problem stellt nach wie vor die unterschiedliche Herkunft der SCR-Profis dar. „Regelmäßige Eiszeit auf diesem Level haben nicht viele Spieler gehabt“, erinnert der Finne. „Vielleicht die Hälfte.“ Ganz sicher nicht die Youngster der DNL-Jugend, die im Nachwuchs ihre Partien mit einer ganz anderen Intensität austrugen. Auch nicht Florian Imminger, der in Farchant spielte, Leon Müller oder Mike Glemser. Im Moment gehe es darum, die Balance zu finden. Das Spiel dürfe sich nicht allein auf die konzentrieren, die den Umfang gewohnt sind: die jungen Münchner etwa, die verbliebenen Riesserseer Florian Vollmer, Philipp Wachter oder eben Christian Hummer und Uli Maurer, die allerdings einen Teil der Vorbereitung verpassten.

Auch bei den Routiniers läuft es nicht rund. „Sie sind noch dabei, den richtigen Schlüssel zu finden, wie sie spielen müssen“, urteilt Söderholm. „Sie suchen noch ihren Platz, da will man oft zu viel, meint, man muss mehr tun als die anderen, und dann blockierst du.“ Wie die Problematik anzugehen ist, darüber sinnieren die beiden Trainer. „Vielleicht sind wir gerade ein bisschen zu sehr im Alltag angekommen, müssen unser Training verbessern“, spekuliert Söderholm. Möglicherweise braucht es aber einfach nur mehr Zeit.

Ganz sicher ist: Die Gegner werden ihr Bestes geben, um den SCR zu bezwingen. Memmingen schätzt Kink als „genauso unangenehm“ wie zuletzt Waldkraiburg oder Höchstadt ein. „Diese Teams werden nicht aufhören zu kämpfen und zu arbeiten, nur weil sie noch nicht gewonnen haben“, betont Söderholm. Aus Trainersicht gibt es daher einen klaren Appell ans Team: „Wir müssen besser spielen.“ Denn: „Wir können diese Spiele auch mal ganz leicht verlieren“, verdeutlicht Kink. Vollgas von der ersten Minute an müsse das Motto lauten. „Sonst sind die Partien nur Zeitverschwendung.“ Hinsichtlich des Lernprozesses. „Wir kommen dann nicht weiter.“

In Memmingen heute Abend wird das Unterfangen nicht leichter: Denn neben Maximilian Daubner, der schon am Dienstag beim EHC München Dienst schieben musste, wird wohl auch Jakob Mayenschein abkommandiert. Das macht den Kader nicht nur klein, sondern auch qualitativ dünner. Drei Reihen bleiben dann noch übrig.