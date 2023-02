Der Grund für Platz vier

Von: Patrick Hilmes

Der beste Scorer der Liga: Lubor Dibelka hat für den SCR schon 67 Scorerpunkte gesammelt. © ANDREAS MAYR

Der SC Riessersee trifft an diesem Wochenende auf die Schwergewichte der Liga – Heute gegen Rosenheim, Sonntag gegen Weiden.

Garmisch-Partenkirchen – Zahlen lügen nicht. So zumindest sagt es der Volksmund. Zahlen haben etwas Unwiderlegbares an sich. Doch stimmt das eigentlich? Die Antwort: Nein. Auch Zahlen können lügen, zumindest in die Irre führen. Ein kleines Beispiel: Kostest das Brot plötzlich nur noch die Hälfte, macht das zwar den Eindruck, es sei günstiger geworden. Wiegt es aber statt 500 Gramm nur noch 200, wird einem klar, dass die Zahlen in Relation gesetzt gehören.

Starke Statistiken des SCR

Das lässt sich derzeit auch wunderbar auf die Eishockey-Oberliga Süd spiegeln. Schaut man sich die Statistiken an und wirft gleichzeitig einen Blick auf die Tabelle, dann stellt sich die Frage: Warum ist der SC Riessersee eigentlich nur Vierter? Denn der SCR stellt die zweitbeste Offensive, das zweitbeste Team im Powerplay. In Unterzahl und in puncto Schusseffizienz liegen die Weiß-Blauen auf dem dritten Rang. Dazu stellen sie mit Lubor Dibelka und Robin Soudek zwei der gefährlichsten Angreifer, in der Plus/Minus-Statistik belegen gleich vier Werdenfelser die ersten vier Plätze. Zudem bombardiert nur ein Team die gegnerischen Goalies noch mehr mit den Scheiben. Der eigene Keeper, Daniel Allavena, weist die zweitbeste Fangquote der Süd-Staffel auf. Die Defensive ist ebenfalls nicht von schlechten Eltern, nur drei Kontrahenten haben weniger Gegentore kassiert, teils aber auch weniger Spiele absolviert. Und doch rangiert der SCR nur auf dem vierten Platz. Also nochmals: Warum?

Riessersee gewinnt zu wenige enge Duelle

Weil diese Zahlen eben in die Irre führen können. Denn der Unterschied zu Weiden, Rosenheim und Deggendorf liegt an anderer Stelle begraben. Riessersee gewinnt schlicht zu wenig enge Spiele im Vergleich zu den Top drei. Deggendorf beispielsweise siegte gleich zehnmal mit lediglich einem Tor Differenz, weitere fünfmal mit zwei Treffern Unterschied. Weiden kommt auf eine ähnliche Bilanz. Krösus in dieser Hinsicht sind die Starbulls: Sieben Erfolge mit einem mehr erzielten Tor, neunmal mit zwei Treffern. Und der SCR? Der gewann in der laufenden Saison kein einziges seiner insgesamt 37 Spiele mit dem Minimalabstand von einem Tor, auch nur dreimal mit zwei Treffern Differenz. Gleichzeitig verloren sie zehn Duelle mit einem oder zwei Toren.

Wenn der SCR siegt, dann lässt er es krachen

Bedeutet im Umkehrschluss: Wenn die Garmisch-Partenkirchner siegen, dann lassen sie es richtig krachen. Dreimal fegten sie einen Kontrahenten mit acht Buden mehr, einmal mit sieben, zweimal mit sechs vom Eis. Da kann nur Branchenprimus Weiden mithalten: fünf Siege mit über sechs Toren Differenz. Doch wer ganz oben stehen will, der muss insbesondere auch die engen Partien für sich entscheiden.

Cortina wünscht sich Auftritte wie gegen Deggendorf

So wie am vergangenen Sonntag daheim gegen Deggendorf. Die Niederbayern drückten im Schlussdrittel auf den Ausgleich, hatten auch dreifach in Überzahl die Chance dazu. Doch angefeuert von den heimischen Fans hielten die Weiß-Blauen dem Druck stand und erzielten ihrerseits drei Sekunden vor dem Ende das 2:0. Gefiel vor allem Pat Cortina: „Das war mental sehr stark von uns.“

Und das will er am Kracher-Wochenende – heute daheim gegen Rosenheim, Sonntag auswärts in Weiden – wieder sehen. Vier Punkte sind dem Coach wichtig: Bereit sein, fokussiert bleiben, kämpfen, strukturiert spielen. Anders verlaufen die Duelle mit Rosenheim und Weiden wie die vorherigen: In sechs Partien mit den Top-Teams sammelte der SCR lediglich einen Zähler. Weitere sollen nun folgen. Doch Cortina weiß: „Wir müssen unser bestes Eishockey zeigen, unsere Schulnote eins. Denen reicht vielleicht auch die zwei, uns aber nicht.“

Daran gibt es nichts zu rütteln, es braucht Punkte für den Angriff auf Platz drei. Geht der SCR an diesem Wochenende komplett leer aus, kann wieder kein enges Duell für sich entscheiden, muss man einfach festhalten: Es bleibt Platz vier. Und diese Zahl lügt dann auch nicht.