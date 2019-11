Wechselbad der Gefühle: SCR holt 1:4 auf, verliert am Ende dennoch

Heimniederlage gegen Selb

Spektakel im Olympia-Eissportzentrum: Der SC Riessersee liegt 1:4 hinten, führt plötzlich 5:4, verliert aber am Ende doch.

Garmisch-Partenkirchen – Von links nach rechts wackelte Dennis Lobach. Ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal. Am Ende lag Niklas Deske tatsächlich auf dem Eis. Das Problem: Vor lauter Wackelei hatte Lobach die Kontrolle über die Scheibe verloren. Der Angreifer des SC Riessersee musste zusehen, wie der Puck zwar am Torhüter der Selber Wölfe, aber auch an dessen Gehäuse vorbeitrudelte. Das unspektakuläre Ende einer spektakulären Partie – die der SCR im heimischen Olympia-Eissportzentrum mit 5:6 nach Penaltyschießen verloren hat.

Was gestern Abend in den 65 Minuten zuvor passierte, lässt sich nur schwer in Worte fassen. Zu wild, zu kurios gestaltete sich diese Oberliga-Begegnung samt wechselnder Führungen, individueller Aussetzer und ausgelassener Großchancen. Entsprechend unschlüssig war Riessersee-Trainer George Kink, als es nach Spielende um ein Fazit ging. „Ein Wechselbad der Gefühle“ habe er erlebt. Mit positiven wie negativen Momenten. Allerdings auch: „Mit einem sparsamen Ende.“

Dominanz, aber keine Tore

Dabei hatte es zu Beginn noch recht ordentlich ausgesehen für sein Team. Den Garmisch-Partenkirchnern war deutlich anzumerken, dass sie nach der ärgerlichen 0:1-Niederlage vom Freitagabend in Lindau ein Zeichen setzen wollten. Ein Heimsieg – und alles ist wieder gut. So lautete der Plan. Und so traten die Weiß-Blauen auch auf. Von Beginn an bestürmten sie den Selber Kasten. Doch hilft alles Bemühen nichts, wenn die Scheibe nicht auch irgendwann einmal im gegnerischen Tor landet. Während Eetu-Ville Arkiomaa und Calder Brooks, der dieses Mal den Vorzug vor Victor Östling erhielt (Kink: „Victor hat sich in Lindau aufgearbeitet“), ihre Chancen vergaben, schlug Selb eiskalt zu. Richard Gelke degradierte zunächst Philipp Wachter zur Slalomstange, ehe sein Pass über Charles Graaskamp den Weg an Daniel Fießinger vorbei zur 1:0-Gästeführung fand. Ein Wirkungstreffer. Der SCR agierte verunsichert, verlor seine Dominanz. Das 0:2 eine Sekunde vor Drittelende – der nächste Rückschlag.

Nach einem zweiten Abschnitt, in dem Wachter die Werdenfelser zwar zunächst heranbrachte, Landon Gares 1:3 jedoch den alten Abstand wiederherstellte, folgte ein dramatisches Schlussdrittel. Der Beginn gehörte einmal mehr den Gästen. Nach Graaskamps 4:1 verstummte das OEZ für einige Sekunden. Der SCR schlitterte geradewegs auf ein Katastrophen-Wochenende zu. Niederlage in Lindau, Vertragsauflösung mit Eigengewächs Lorenz Mittermaier (siehe Kasten), Heimpleite gegen Selb – drei Watschn in drei Tagen. Doch wenn es etwas gibt, was die aktuelle Mannschaft der Weiß-Blauen für sich beanspruchen darf, dann sind es Nehmerqualitäten. Das 2:4 durch Aziz Ehliz glich einem Energieschub, der das gesamte Aufgebot nach vorne peitschte. Plötzlich kamen die Pässe an, stimmten die Laufwege. Innerhalb einer Minute stellten Anton Radu und Lobach auf 4:4. „So verrückt ist der Sport“, sagt Trainer Kink. Als Kapitän Florian Vollmer in Überzahl sogar zur erstmaligen Führung für Riessersee vollstreckte, schien der Sieg zum Greifen nahe. Das Stadion tobte. Erst Gares abgefälschter Schlagschuss riss den SCR-Anhang eine Minute vor Schluss aus seinen Träumen.

Entscheidung im Penaltyschießen

Die Entscheidung fiel also im Penaltyschießen. Ein Modus, dem die wenigsten Trainer etwas abgewinnen können. Zu viel Lotterie beinhaltet er, zu wenig Möglichkeiten, einzugreifen. „Das ist immer Glückssache“, räumt auch Gäste-Coach Henry Thom ein. Da für sein Team Christoph Kabitzky verwandelte, beim SCR hingegen Lobach, Uli Maurer und Florian Vollmer scheiterten, war’s ihm recht. „Hätte mir vor dem Spiel jemand zwei Punkte angeboten – ich hätte sofort unterschrieben.“