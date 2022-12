Weiß-blaue Partycrasher

Von: Patrick Hilmes

Hatte wieder kein Erbarmen mit dem EVF: Riessersees Robin Soudek brachte seine Farben in Füssen auf die Siegerstraße. Bereits im ersten Duell dieser Saison hatte er den Schwarz-Gelben drei Tore eingeschenkt. © Andreas Mayr

Da feiert der EV Füssen schon sein großes Jubiläum, aber der SC Riessersee hat keine Geschenke dabei -zumindest keine Punkte. Die entführt der SCR mit einem deutlichen 6:1-Auswärtssieg.

Füssen – Sie wollten dem „planlosen Umherfahren auf dem Eis Einhalt gebieten“. So steht es in der Gründungsurkunde des EV Füssen, unter die 13 Männer und fünf Frauen ihre Unterschrift setzten. Das war am 11. Dezember 1922 der Fall. Funktionierte in den folgenden Jahren bestens, folgten doch unter anderem 16 Deutsche Meistertitel. 100 Jahre später aber ist der EVF ins alte Muster zurück verfallen. Plan- und chancenlos präsentierten sich die Allgäuer, während die Mannschaft des SC Riessersee den Partycrasher mimte und Füssen dessen Jubiläum mit dem 6:1-Auswärtssieg versaute.

Sondertrikot bringt kein Glück

Damit wiederholte sich die Geschichte, denn der SCR war der allererste Gegner der Füssener überhaupt. Damals siegten die Weiß-Blauen ebenfalls – 1:0. Für den runden Geburtstag hatte sich der Eissportverein explizit die Riesserseer gewünscht, die Partie extra auf das Geburtsdatum gelegt. Logische Wahl, waren die Werdenfesler doch von Anfang an der große Rivale der Schwarz-Gelben. In einem Jahrhundert trafen beide Teams über 200-mal in Meisterschafts- oder Pokalspielen aufeinander. Für den Ehrentag hatten die Füssener auch extra ein Sondertrikot angefertigt – im schlichten Schwarz mit gelbem Akzent an den Ärmeln und ohne Sponsoren- sowie DEB-Logo. Sah schick aus, half aber nichts.

Robin Soudek mit dem ersten Stimmungsdämpfer

Dass ein Sieg zum Jubiläum schwierig zu realisieren werden würde, war bereits im Vorfeld klar. Denn die Gastgeber konnten aufgrund diverser Krankheitsfälle lediglich 14 Feldspieler aufbieten. Zudem signalisierten die Weiß-Blauen schnell, dass sie keine Geburtstagsgeschenke verteilen wollten. Bereits nach vier Minuten sorgte Robin Soudek für den ersten Stimmungsdämpfer im mit 2115 Zuschauern gut gefüllten Füssener Stadion. Bedient von Lubor Dibelka ließ sich der tschechische Top-Scorer auch nicht davon abhalten, dass ihn sein Gegenspieler zunächst in die Knie zwang. Soudek rutschte zwei Meter auf ihnen, richtete sich wieder auf und zog ab – 1:0 für die Gäste. Es entwickelte sich eine zunächst ausgeglichene Partie, die wenig von dem alten Glanz dieses Altmeister-Duells zu bieten hatte. Lag vor allem an den Gastgebern, die in dieser schmalen Besetzung mit fortlaufender Spieldauer schlicht nicht mit dem SCR mithalten konnten. Zwar verkürzten die Allgäuer zu Beginn des zweiten Drittels auf 1:2, nachdem Sebastian Cimmerman noch im ersten Abschnitt für die Gäste erfolgreich war. Doch den Eindruck, die Füssener könnten sich selbst an diesem Abend beschenken, gewann man zu keinem Zeitpunkt. Stattdessen resultierte die Überlegenheit der Garmisch-Partenkirchner in Minute 23 in dem 1:3. Einen Passversuch von Christoph Eckl konnte EVF-Goalie Moritz Borst nicht kontrollieren. Der Puck tänzelte über den Fanghandschuh hinweg, sodass Tobias Kircher nur noch abstauben musste.

SCR zeigt kein Erbarmen

Auch im weiteren Spielverlauf zeigten die Riesserseer kein Erbarmen mit den Geburtstagskindern. Dibelka stellte nach Bullygewinn auf 1:4. Zur Feier des Tages wollten es die Gäste dann teils zu schön machen, verpassten es somit, noch in Abschnitt zwei das Ergebnis weiter nach oben zu schrauben. Holten sie aber im Schlussdrittel nach. Erst markierte Veit Oswald in Überzahl das 1:5, ehe Felix Linden locker, leicht den 1:6-Endstand herstellte.

Auf der anschließenden Pressekonferenz war es Pat Cortina beinahe schon unangenehm, dass sein Team den Füssenern die Geburtstagsfeier versaut hatte. Ein paar warme Worte hatte er für den EVF aber übrig: „Beide Vereine sind sehr wichtig für das deutsche Eishockey.“