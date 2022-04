Weiß-blaue Streichliste

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Servus SCR: David Seidl verabschiedet sich vom SC Riessersee. © Andreas Mayr

Nach dem Aus in den Playoffs der Eishockey-Oberliga, widmet sich der SC Riessersee vollends der Kaderplanung für die nächste Saison. Fünf Spieler hat der Klub nun verabschiedet, weitere werden folgen. Zudem wird der SCR künftig tiefer in die Tasche greifen und es soll eine Aufstockung der Kontingentplätze angestrebt werden.

Garmisch-Partenkirchen – Abgerechnet wird bekanntlich zum Schluss. Beim SC Riessersee bedeutete das nun nach dem Aus in den Playoffs der Eishockey-Oberliga, dass die Saisonabschlussgespräche mit den Spielern geführt wurden. Mittlerweile waren alle Akteure zum Rapport bei Geschäftsführer Pana Christakakis und Coach Pat Cortina. Bereits zuvor stand fest: Viele werden sich vom Traditionsklub verabschieden, manche verabschieden müssen. Den Anfang machte am Donnerstag Florian Vollmer. Den Kapitän und zugleich Urgestein hätte man natürlich zu gerne gehalten. Anders schaut das bei fünf Spielern aus, die nun bei der Abrechnung unterm Strich gelandet sind. Der SCR trennt sich von David Seidl, Alexandre Perron-Fontaine, Filip Hadamczik, Kilian Raubal und Hannes Kiefer.

Abschied aus Garmisch-Partenkirchen: Alexandre Perron-Fontaine muss die Kontingentstelle wieder räumen. © Andreas Mayr

SCR-Geschäftsführer bedauert, Kader umkrempeln zu müssen

Christakakis hatte bereits angekündigt, dass das Team 2022/23 ein ganz anderes Gesicht haben wird. „Es ist nicht schön, einen Kader umzukrempeln. Ich würde auch lieber nur zwei, drei Spieler austauschen und auf einer homogenen Mannschaft aufbauen“, gesteht der Geschäftsführer. Aber: Der SCR hat sich das Ziel gesteckt, 2024/25 wieder in der DEL2 anzutreten. Entsprechend steigen die Erwartungen und Ansprüche für die kommende Saison. Und keiner der Fünf konnte vollends in den vergangenen Monaten überzeugen. Christakakis drückt es diplomatisch aus: „Man kann keinem einem Vorwurf machen, alle haben ihr Bestes gegeben. Aber es ist oft im Leben, dass nicht alles so klappt, wie man es sich vorstellt.“

Muss sich einen neuen Verein suchen: Kilian Raubal konnte sich bei den Weiß-Blauen nicht durchsetzen. © Andreas Mayr

„Die Erwartungen werden steigen, somit werden wir mehr riskieren, müssen mehr riskieren.“

Nun heißt es: Platz schaffen für neue Akteure. Die Fünf werden nicht die einzigen sein, die künftig ihre Schlittschuhe für andere Vereine schnüren müssen – oder halt gar nicht mehr. Christakakis spricht von fünf, sechs weiteren Spielern. Im Gegenzug muss diese klaffende Lücke im Kader natürlich wieder gefüllt werden. Dafür wird der Klub auch tiefer in die Tasche greifen als in der jüngeren Vergangenheit. „Die Erwartungen werden steigen, somit werden wir mehr riskieren, müssen mehr riskieren.“ Mit manchen künftigen Protagonisten sind sich die Verantwortlichen bereits einig. „Läuft“, kommentiert Christakakis. „Wir sind weiter als die Jahre davor.“

Hohe Preise auf dem Spielermarkt, dritte Kontingentstelle soll kommen

Die schwierigste Baustelle wird einmal mehr die Defensive werden. Mit Perron-Fontaine, Hadamczik und Raubal haben sich die Weiß-Blauen von drei Verteidigern getrennt. Der deutsche Spielermarkt ist laut Christakakis dünn und zugleich teuer. Dem soll Abhilfe geschaffen werden. Nach dem Abschluss der Playoffs wollen die Oberliga-Mannschaften darüber abstimmen, ob die Kontingentstellen zur neuen Saison von zwei auf drei erhöht werden. Bei einer Entscheidung pro Aufstockung will man Gespräche mit dem Deutschen Eishockey-Bund aufnehmen. „Der wird sicherlich nicht begeistert sein. Aber die Preise, die abgerufen werden, sind Wahnsinn.“ Jeder Spieler mit Qualität könne fordern, was er will. Zudem sei die Oberliga schon längst keine reine Ausbildungsliga mehr. Das zeigen allein die Kader von Teams wie Deggendorf, Memmingen, Regensburg, Weiden oder Rosenheim. Mit einem dritten Ausländer könnte man der Preisentwicklung entgegenwirken.

Bevor aber der SCR Neuverpflichtungen präsentieren wird, gilt es, die Streichliste abzuarbeiten. In der kommenden Woche will der Traditionsklub weitere Abgänge verkünden, anschließend folgen die Vertragsverlängerungen mit den verbleibenden Akteuren. Erst danach wird das neue Riesserseer Gesicht Konturen annehmen.