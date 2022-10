Weiß-Blaues Derby-Fest

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Feierstimmung: Die Fans des SC Riessersee bejubeln gemeinsam mit den Spielern den deutlichen wie verdienten Derbytriumph in Bad Tölz. © Patrick Staar

So hatten sich das die Fans und die Spieler des SC Riessersee wohl erträumt: Im 239. Derby zwischen dem SCR und den Tölzer Löwen feierten die Weiß-Blauen einen deutlichen 6:1-Sieg.

Bad Tölz – Über vier Jahre mussten die Anhänger des SC Riessersee und der Tölzer Löwen auf das 239. Derby warten. Da konnten sie auch 15 weitere Minuten verkraften, die die Oberliga-Partie später angepfiffen wurde, weil der Andrang so groß war. Während dieser Wartezeit hießen die heimischen Löwen-Fans die Gäste schon mal mit einem Pfeifkonzert und dem Sprechgesang „Scheiße, Scheiße, Riessersee“ herzlich willkommen. Die Antwort der Weiß-Blauen: Das 0:1 nach 24 Sekunden durch Ryker Killins und der letztendlich deutliche 6:1-Auswärtssieg.

Zerfahrenes erstes Drittel

Dabei hatte die schnelle Führung den Gästen nicht wirklich Rückenwind verschafft. Der SCR bestimmte zwar über weite Strecken Drittel eins und verbuchte auch mehr Chancen als die Gastgeber, doch im Gesamten wurden den 3253 Zuschauern in Bad Tölz zerfahrene erste 20 Minuten geboten. Die Riesserseer machten es sich immer wieder selber schwer, vor allem durch völlig unnötige Scheibenverluste in der Defensive. Dass es mit dem knappen Vorsprung in die erste Pause ging, hatte Riessersee vor allem Goalie Daniel Allavena und auch Uli Maurer zu verdanken, der in einer Szene verhinderte, dass sein Keeper per Bauerntrick düpiert wurde. Die Offensive wiederum hatte ihre Schwierigkeiten damit, überhaupt die Scheibe zu treffen. Gleich dreimal schlugen Akteure des SCR in aussichtsreicher Position über den Puck.

SCR abgezockt in Überzahl

Drittel zwei verlief zunächst ähnlich. Beide Teams waren zuallererst darauf bedacht, hinten sicher zu stehen, scheuten das Risiko, ließen Präzision im Passspiel vermissen. Gefährliche Torraumszenen waren Mangelware. Bis sich dann die Tölzer selbst dezimierten. Zweimal pfiffen die Unparteiischen ein Beinstellen, somit bot sich dem SCR für 30 Sekunden die Chance im Fünf-gegen-drei. In dieser Phase verpassten die Gäste noch das 0:2, das folgte aber Sekunden später im Fünf-gegen-vier. Alexander Höller nahm sich der Sache an, nutzte den ihm gebotenen Platz und netzte ein. Wenige Zeigerumdrehungen später hätte es eigentlich 0:3 stehen müssen, doch Maurer scheiterte allein vor Löwen-Goalie Enrico Salvarani. Tor Nummer drei fiel wenig später, da sich immer wieder ein Tölzer auf die Strafbank verabschiedete. In Überzahl war es diesmal Sam Verelst, der aus dem Rückraum traf.

Lubor Dibelka trifft gegen seinen Ex-Klub

Die Gastgeber nahmen anschließend eine Auszeit, war doch dieser Spielstand ein äußerst ungewohnter für sie. Immerhin war Bad Tölz diese Saison bis dato noch ungeschlagen. Doch Coach Ryan Foster konnte seine Mannen nicht in die Spur zurückführen. Hingegen folgte ein kompletter Blackout der Gastgeber. Oder aber sie hatten noch nicht verinnerlicht, dass Lubor Dibelka heuer wieder das Trikot der Riesserseer und nicht mehr das der Löwen trägt. Auf jeden Fall stand er blitzeblank an der blauen Linie, bekam den Pass, machte sich auf den Weg zu Salvarani, umkurvte ihn und stellte auf 4:0 für die Gäste.

Austausch von Nettigkeiten: Gehört im Derby zwischen den Löwen und dem SCR einfach dazu. © Patrick Staar

Drei Gründe für den Sieg des SCR

Im Schlussdrittel profitierte der SCR nochmals von der wenig cleveren Zweikampfführung der Gastgeber. Für Robin Soudek war es angesichts des massigen Raumes in Überzahl ein Leichtes, auf 0:5 zu stellen. Anschließend ging es auf dem Eis etwas mehr Derby-gemäß zugange, reichlich Zärtlichkeiten wurden ausgetauscht. Danach hatte Riessersees Kapitän Simon Mayr wohl etwas Mitleid mit den Gastgebern, bediente er doch Nick Huard mustergültig – 1:5. Hob die Moral der Löwen nur minimal. Hingegen zeigten sie kurz vor Schluss beinahe schon Arbeitsverweigerung. Tölz kassierte wieder einmal eine Strafe, der Schiedsrichter hob den Arm, die Gastgeber schalteten ab und ermöglichten so Dibelka seinen zweiten Treffer des Abends. Eine Szene mit Symbolcharakter. Ab Drittel zwei waren die Löwen überfordert und gingen zurecht mit 1:6 unter. Weil der SCR a) sich verbessert in puncto Chancenverwertung präsentierte, b) mit Allavena den besten Mann auf dem Eis hatte und c) erneut Pat Cortinas Wunsch nach Variabilität erfüllte.

Die heimischen Fans verabschiedeten die Gäste, wie sie sie begrüßt hatten. Störte die Weiß-Blauen an diesem Abend mal gar nicht: Das konnten sie mit einem Lächeln und dem Derby-Sieg im Gepäck getrost ignorieren.